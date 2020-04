Subaru Forester e-Boxer – Lesník v době elektrické

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pátá generace Subaru Forester byla oficiálně odhalena již v roce 2018, my jsme se s ní poprvé setkali až v roce 2019 a teprve letos jsme dostali příležitost si ji vyzkoušet na delší dobu. Co všechno se tedy změnilo a co jsou největší lákadla nového lesníka?

Motor, jízdní vlastnosti

Lesník s jiskrou

Na českém trhu je totiž nový forester nabízen s jedinou pohonnou jednotkou, kterou je nový hybridní dvoulitrový plochý čtyřválec s označením e-Boxer.

Základem je tradiční dvoulitrový plochý čtyřválcový motor s protiběžnými písty a přímým vstřikováním paliva (FB20), který je však z 80 % postaven z nových komponentů. Motor nabízí maximální výkon 110 kW (150 k) v rozsahu 5.600 až 6.000 ot/min a maximální točivý moment 194 N.m při 4.000 ot/min.

Motor je spojen s přepracovanou bezestupňovou převodovkou Lineartronic, do níž je integrován elektromotor. Ten je umístěn na ose klikové hřídele, vedle primární řemenice převodovky, a nabízí maximálním výkonu 12,3 kW (16,7 k) s maximálním točivým momentem 66 N.m. Všechno ostatní je pak v zásadě stejné jako v jiných modelech Subaru. „Hnací síla pokračuje přes variátor, spojku regulující pohon všech kol ve funkci rozvodovky a následně ke všem čtyřem kolům,“ jak uvedlo Subaru v tiskové zprávě k představení modelu.

Systémový výkon, tedy kombinaci výkonu elektromotoru a spalovacího motoru, automobilka s jednoduchým vysvětlením „oba výkony nelze jednoduše sčítat,“ bohužel neuvádí.

Energie pro napájení elektromotoru, která je generována rekuperačním brzděním nebo spalovacím motorem ve vyšších otáčkách, je skladována v lithium-iontovém akumulátoru s napětím 118 V a maximálním výkonem 13,5 kW. Ten je uložen ve speciálním rámu pod podlahou zavazadlového prostoru a navíc je testován proti různým typům nárazu.

Potěší, že baterie nijak neomezila velikost zavazadlového prostoru (na rozdíl od modelu XV). Poněkud horší je to ale s hmotností celého systému, která se zastavila na hodnotě 110 kilogramů. Hmotnost je ovšem rozložena na 60 kilogramů u zadní nápravy (baterie) a 50 kilogramů u přední nápravy (elektromotor).

Kromě rozložení mezi nápravami se navíc automobilka snažila přidanou hmotnost rozložit maximálně kolem osy vozidla a samozřejmě co nejníže to šlo, díky čemuž by měla být přidaná hmotnost v zatáčkách téměř neznatelná. Ovšem k tomu se teprve dostaneme. Nejprve se pojďme podívat, jak vlastně celý tenhle e-Boxer funguje, co by měl umět a co mu příliš nejde.

Smysl to má, ale…

Systém e-Boxer je klasickým hybridem, který by měl vylepšovat ekonomiku provozu a nabídnout možnost krátkého cestování pouze na elektřinu. Největší předností hybridu pod kapotou (nejen) forestera je ovšem pomoc při akceleraci a rozjezdech. Samotný atmosférický dvoulitr byl totiž u minulé generace modelu v nižším spektru otáček poměrně lenivý a jeho reakce nepatřily k nejrychlejším, díky elektrickému popostrčení se však auto nyní rozjíždí s větší jistotou a svižností. Automobilka se chlubí zhruba o 30 procent lineárnějším projevem, čemuž bychom bez problému věřili.

Pomalejší rozjezdy by měl být forester schopen zvládnout dokonce čistě na elektřinu, v nižších rychlostech pak elektřina pomáhá alespoň s akcelerací a ve vyšších rychlostech se o vše stará pouze spalovací motor, který současně dobíjí baterii.

Hybrid by také měl být schopen čistě elektrické jízdy, a to až do rychlosti 40 km/h. Na první pohled ideální řešení zejména pro poskakování v městských kolonách, kde vás příliš neomezuje ani udávaný elektrický dojezd pouze 1,6 kilometru. V praxi je to ovšem poněkud komplikovanější.

Při opravdu velice lehkém sešlapávání plynového pedálu se vůz dokáže rozjet pouze na elektřinu a dokonce na ni i chvíli jet. Stačí však jen nepatrně silnější pohyb na pedálu a okamžitě se zapojí motor spalovací. A totéž platilo i při plachtění, kdy hybridní systém odpojil spalovací motor a o vše se měl starat pouze elektromotor. Nutno podotknout, že připojování spalovacího motoru probíhalo bez cukání, časté přepínání mezi motory však dokázalo být místy až otravné. Jediné místo, kde jsme se tak dokázali alespoň pár desítek metrů pohybovat ryze bezemisně, byla naše redakční garáž, kde tiché elektrické loudání fungovalo a nikoho nezdržovalo.

A spotřeba? Ta měla oproti dosluhujícímu motoru v minulé generaci klesnout zhruba o 11 %, což by mělo podle automobilky znamenat průměrnou spotřebu 6,7 l/100 km. V praxi jsme se však pohybovali se spotřebou v průměru okolo osmi litrů. Klidnější řidiči se možná dostanou o půl litru níž, pokud ale toužíte po dynamice a častěji přepnete systém řízení pohonného ústrojí SI-Drive z režimu Intelligent na Sport, počítejte raději se spotřebou 9 l/100 km a výš.

Podvozek? Snesl by i víc

Za hranicemi města, kde už se hybridní systém tolik neprojevuje, si ale člověk rychle uvědomí, že by forester klidně snesl i víc než jen 110 kW (150 koní). Ostatně při pohotovostní hmotnosti 1727–1767 kg (v závislosti na výbavě) zvládá akceleraci z 0 na 100 km/h za 11,8 sekundy a maximální rychlost dosahuje 188 km/h. Jeho podvozek ale dává jasně najevo, že by si hravě poradil i s větším stádem koní.

Navzdory vyšší hmotnosti je totiž forester v zatáčkách krásně stabilní a jistý, s lehkostí zvládá nástrahy rozbitých okresek a náklony karoserie jsou navzdory jedné z nejvyšších světlých výšek v segmentu (220 mm) stále v přijatelných mezích. Pocit jistoty navíc ještě umocňuje léty ověřený symetrický pohon všech kol.

Se slzou v oku si tak představujeme, jaká by mohla být s foresterem zábava, pokud by se pod jeho kapotou opět objevila pořádná (ideálně přeplňovaná) motorizace v kombinaci s manuální převodovkou. Bezestupňový Lienartronic se totiž navzdory vývoji stále nedokáže zbavit typického „vysavačového“ efektu. Při prudké akceleraci nebo vyšší rychlosti tak o sobě motor dává pořádně vědět. Při klidném tempu, ve kterém se forester cítí nejlépe, se však hluku v kabině bát nemusíte.

V terénu se neztratí

Pokud se rozhodnete sjet do terénu, nabídne forester kromě pohonu všech kol i vylepšený režim X-Mode, který pomáhá s dosažením optimální trakce na kluzkých površích. Pro nový model navíc režim X-Mode nabízí i možnost nastavení dvou odlišných režimů pro sníh/štěrk a hluboký sníh/bláto.

Díky kombinaci režimu X-Mode s elektrickým pohonem přitom forester reaguje na povely plynového pedálu citlivěji, což umožňuje přesnější dávkování výkonu. Skvělou vychytávkou je rovněž kamera v pravém předním zrcátku, která zabírá pravé přední kolo a pomáhá tak s orientací nejen v terénu, ale také třeba při parkování v omezeném prostoru. Je ale škoda, že se Subaru po vzoru některých konkurentů nerozhodlo nabídnout řidiči rovnou 360° kamerové pokrytí okolí vozu.

My jsme sice protentokrát vynechali návštěvu našeho oblíbeného milovického areálu, během několika vyjížděk na rozblácené polňačky s několika prudkými výjezdy ovšem forester nezaváhal. Tohle auto je zkrátka skutečně stavěné i do horšího terénu, kde vás mohou zradit snad jenom silniční pneumatiky. Při náznaku ztráty trakce ovšem můžete na informačním displeji sledovat, jak auto okamžitě reaguje a snaží se dostat maximum výkonu na kola s nejlepší přilnavostí.