Odtahovat od nabíječky jenom spalováky? Pozor si musí dávat i elektromobily! Pokuta není malá
Od 1. července 2025 mají obce v Česku možnost odtáhnout auto zaparkované u nabíjecí stanice, pokud se skutečně nenabíjí. Záměrem je uvolnit prostor těm, kteří energii opravdu potřebují. Jak se nepříjemnostem a pokutě vyhnout?
Elektromobilita v Česku roste rychleji než kdy dřív. Jen k začátku června 2025 bylo na českých silnicích registrováno přes 44 tisíc elektromobilů a jejich počet stoupá s každým měsícem. Spolu s tím se rozšiřuje i síť veřejných dobíjecích míst, kterých už je více než tři tisíce.
S rostoucí popularitou elektroaut se však objevil i zásadní problém. Některá auta zabírají nabíjecí stanice, aniž by je skutečně využívala. A právě na ně míří nový zákon, který začal platit v létě 2025.
Nový zákon, nové pořádky
Novela dává obcím možnost odtahovat vozidla, která blokují nabíjecí místo bez připojeného kabelu. Nejde jen o elektromobily – stejné sankce platí také pro plug-in hybridy a samozřejmě i pro klasická spalovací auta, pokud zastaví na místě určeném pro nabíjení.
Za takové jednání hrozí odtah a pokuta až 1500 Kč na místě. Ve správním řízení potom 2000 až 5000 Kč, plus náklady vyřízení ve výši 2500 Kč. Trestné body se za toto neudělují.
Nejvíce se změna dotkla velkých měst, kde je po nabíjecích místech největší poptávka. V Praze se navíc pravidla vztahují i na některá parkoviště nákupních center, pokud jsou označena jako nabíjecí zóny.
Jak k tomu došlo?
Regulace elektromobility se vyvíjí už téměř deset let. V roce 2016 získaly vozy s registrační značkou „EL“ výhodu bezplatného parkování v Praze. O několik let později byla výjimka zrušena pro klasické hybridy, aby se zvýhodnění více zaměřilo na čistě elektrická auta.
Rok 2024 přinesl povinnost instalovat nabíjecí stanice u budov s více než dvaceti parkovacími místy, což přispělo k současnému růstu infrastruktury. A rok 2025 pak přidal zatím nejrazantnější opatření – právě onu možnost odtahu aut blokujících nabíjecí místa bez připojení.
Veřejnost se bouří i tleská
Novinka okamžitě otevřela živou debatu. Jedna část řidičů ji vítá a připomíná, že nabíjecí stojany mají sloužit těm, kteří je skutečně potřebují – ne jako pohodlná parkovací místa. Druhá skupina se naopak obává přílišného dohledu. Ptají se, zda budou muset mít kabel zapojený i po dokončení nabíjení a zda se nebudou bát odjet od auta byť na pár minut.
Ministerstvo dopravy na podobné obavy reaguje ujištěním, že kontrola nebude nahodilá a nepůjde o šikanu. Ověření proběhne prostřednictvím městské policie a správců parkovišť, kteří mohou nahlédnout do systémů operátorů nabíječek (například ČEZ či PRE). Zjistí tak, zda vozidlo opravdu aktivně nabíjí, nebo jen stojí.
Jak se vyhnout pokutě a odtahu?
Řidiči mají jednoduchou cestu: pokud stojí u nabíječky, mají své auto skutečně nabíjet. Kabel zapojený do zásuvky je prvním signálem, že místo využívají oprávněně. Vyplatí se také sledovat čas – rychlonabíječky často omezují dobu stání jen na dvě hodiny.
Na pomoc přicházejí i aplikace jako PlugShare nebo Chargemap, které ukazují dostupnost nabíječek v reálném čase a pomáhají plánovat nabíjení bez stresu. A samozřejmě platí jednoduché pravidlo: respektujte značení a vyhrazená místa nepoužívejte jako pohodlné parkování.
Co na to vy?
Nový zákon je jen jedním krokem v širší změně. V Česku je v provozu už přes 3100 veřejných nabíjecích stanic a další přibývají. ČEZ chce do konce roku 2025 navýšit počet svých míst na tisíc a pětinu z nich tvořit ultrarychlé nabíječky. Praha chystá během několika let vybudovat dalších 1500 bodů.
Je nový zákon krok správným směrem, nebo jen další způsob, jak řidiče trestat? Počet elektromobilů roste a infrastruktura se rozšiřuje, ale zároveň se ukazuje, že pravidla je třeba zpřísňovat, aby nabíječky sloužily svému účelu.
Jak to vidíte vy? Narazili jste na blokované nabíjecí místo? Podělte se o zkušenosti v anketě a v komentářích.
Zdroje: ČEZ, MDČR, Publico, Prague Daily