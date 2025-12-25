Suzuki Across jako konkurence pro Dacii? Druhá generace se zbavila drahého pohonu
Suzuki před pár lety doplnilo své portfolio o dva modely Toyoty. Kombík Swace už zase potichu zmizel, SUV Across to zřejmě brzy čeká. Jak by mohla vypadat budoucnost tohoto modelu, se ukázalo na nečekaném místě.
V roce 2020 Suzuki v Evropě uvedlo nový plug-in hybridní model Across. Že nejde o vůz z vlastního vývoje, bylo jasné každému, kdo se na něj podíval. Suzuki potřebovalo snížit flotilové emise, a tak sáhlo do portfolia Toyoty pro vůz, který měl tehdy nejnižší tabulkové emise. Toyota RAV4 ale právě dostala novou generaci, což znamená jak konec té současné, tak i Suzuki Across.
Jestli bude model Across nějakým způsobem pokračovat i nadále, ale není jasné. Suzuki může využít novou RAV4, nebo si nástupce vyvinout ve vlastní režii. Že druhá možnost není tak úplně nereálná, se teď ukázalo při představení nového vozu nesoucího název Suzuki Across.
Novinka je postavena na vlastní platformě Heartect a naproti předchozímu acrossu je o poznání menší (4360 mm vs. 4635 mm). Design je usedlý, ale moderní a opět se nepodobá ničemu dalšímu z nabídky značky, zezadu je ale jasná příbuznost s elektrickou vitarou. Interiér využívá typicky japonský přístup, s nepříliš velkými displeji a hromadou tlačítek.
Rozdílem proti současnému acrossu je i nabídka motorizací. Auto se zatím představilo s atmosférickou čtyřválcovou patnáctistovkou K15C o výkonu 76 kW a 137 Nm točivého momentu. Na výběr je mezi pětistupňovým manuálem a šestistupňovým automatem, poháněna jsou standardně přední kola a v nabídce je i čtyřkolka.
Později dojde i na hybrid, který je založen na tříválcové atmosférické patnáctistovce M15D, která pochází od Toyoty. Párovaná je s elektromotorem o výkonu 59 kW, systémový výkon je 85 kW a baterie má 0,76 kWh. Převodovku Suzuki nazývá eCVT, poháněna jsou jen přední kola.
Pokud vám nový across přijde sympatický, máte zatím smůlu, novinka se totiž představila na Seychelách. Vůz se vyrábí v Indii, kde se také od září prodává pod názvem Suzuki Victoris. Suzuki nicméně potvrdilo, že se auto bude vyvážet až na sto světových trhů. Jestli mezi nimi bude i EU, už ale nezveřejnilo.
Jako levný model s nepříliš výkonným hybridem by možná mělo šanci a v Evropě by konkurovalo třeba Dacii Duster. V nárazových testech Global NCAP navíc dostalo plný počet hvězdiček.
Zdroj: Suzuki, zdroj foto: Suzuki, zdroj videa: Auto.cz