Suzuki Jimny jako obytňák? Úpravci zabudovali do střechy stan

Malý offroad Suzuki Jimny si rychle získal popularitu úžasnou kombinací retro designu, kompaktních rozměrů a robustní techniky, díky čemuž umí být stylovým společníkem ve městě i v těžkém terénu. Na delších výpravách však jeho využití omezují právě kompaktní rozměry karoserie. Řešení pro dobrodruhy však nyní přináší japonská společnost Kamado.

Ta vytvořila unikátní výklopný střešní stan právě pro Suzuki Jimny, který nese označení Canotier J3. Jméno Canotier přitom odkazuje na francouzské označení specifického námořnického klobouku s širokou krempou a plochým vrškem. Ostatně i stan dokonale splývá se střechou vozu.

Hmotnost stanu se podle výrobců pohybuje okolo 45 kilogramů, takže nepřidává zas tak moc váhy v horní části karoserie a neměl by nijak zásadně zhoršit jízdní vlastnosti vozu. Praktičnost však rozšiřuje celkem výrazně.

Po rozložení stanu totiž vzniká vnitřní prostor o rozměrech 2100 mm na délku, 1120 mm na šířku a až 970 mm na výšku. Ve stanu by se tak měl pohodlně vyspat i cestovatel s výškou přes dva metry, dvou lidem už by ale mohlo být trochu těsno.

Přístup do stanu prostřednictvím bočních vstupních otvorů je zajištěn prostřednictvím skládacího žebříku, který se ukládá uvnitř vozu. Ve stanu je pak připravena pěnová matrace, která by měla zajistit dostatečný komfort. Samotný stan je vyroben z neoprenu, takže by měl zajistit nepromokavost i solidní odolnost extrémním teplotám.

Střešní stan Kamado Canotier J3 pro Suzuki Jimny se prodává za cca 770.000 japonských jenů, což je zhruba 132.100 korun. Společnost však uvádí, že musí stan na vůz instalovat sama. A to může být pro zákazníky ze světa vcelku problém.