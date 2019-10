Suzuki odhalilo paletu nových konceptů, možná se dočkáme i kabrioletu

Posledním přívalem novinek se pochlubila automobilka Suzuki, která bude na tokijském autosalonu prezentovat poměrně pestrou paletu konceptů. Od sportovního kupé, přes autonomní dodávku až po několik zajímavých konceptů z kategorie kei car, se kterou na japonském trhu boduje.

Vůbec nejzajímavějším konceptem je však bezesporu malý retro sporťák Waku SPO, který zaujme nevšedními tvary, kamerami nahrazujícími zrcátka na předních blatnících, nevšedním designem kol i stylovou dvoubarevnou karoserií.

Automobilka bohužel neprozradila žádné technické detaily, podle neoficiálních informací webu Carscoops by však koncept mohl pohánět plug-in hybridní motor. Takové řešení by dávalo smysl, neboť by dovolovalo bezemisní provoz ve městě a současně by nijak neomezovalo radost ze sportovní jízdy na zakroucených japonských horských silničkách.

Automobilka navíc dodává, že vůz by mě být schopen „změnit tvar své karoserie, přední masky a obsahu na palubní desce“ po stisknutí jediného tlačítka. Jako nepravděpodobnější vysvětlení se tak nabízí stahovací střecha, které nahrává i drobná spára mezi rámem čelního skla a střechou. Dočkáme se snad nástupce Suzuki Cappuccino?

Waku SPO však není jediným konceptem, který Suzuki světu představilo. Za zmínku stojí i koncept Hanare, který je vizí futuristického plně autonomního přepravního vozu. Stroj, který připomíná spíše kabinu na kolech, má výrazně vytažené blatníky kol, podsvícenou hranatou masku a minimalistické prosklení. Silnou stránkou by však měl být především komfortní interiér, který by měl připomínat salónek.

Dalším konceptem je outdoorově laděná varianta malého městského crossoveru Hustler. Oproti produkčnímu vozu však působí koncept ještě hranatěji, dostal výraznou oranžovou barvu, nápis ve spodní části dveří, expediční zahrádku a kola lakovaná v barvě karoserie. U vozu, který bezpochyby spadá do kategorie kei car, bychom však pohon všech kol nejspíš nečekali.

Poslední novinkou pak Suzuki připravilo ve spolupráci se společností Combi Corporation, která se specializuje na dětské produkty. Koncept Combi Every je pak propagován jako soukromý prostor, kde mohou matky v klidu a soukromí nakojit či přebalit své ratolesti. Společnost přitom uvádí, že by tento vůz mohl být využíván jak během společenských událostí, tak v ubytovnách během přírodních katastrof.

Kromě výše zmíněných konceptů by však na stánku Suzuki neměly chybět ani vozy jako Suzuki XBee, Solio Bandit, Escudo/Vitare, Jimny, Jimny Sierra, Swift Sport nebo SX-4 Cross. Kromě aut však Suzuki přiveze i řadu svých motocyklů, včetně modelů jako Gixxer SF 250 a GSX-RR.