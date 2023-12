Švédsko bojkotuje Teslu. Ta totiž odmítá odbory

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Tesla je kromě řady jiných kontroverzí známá i tím, že je odpůrcem sdružování svých zaměstnanců do odborů. Naopak ve Švédsku je členství zaměstnanců v různých odborových organizacích běžné – zhruba 90 % všech švédských pracovníků napříč sektory je členem nějaké odborové organizace.

Je naprosto jednoznačné, že tady dřív nebo později muselo dojít ke konfliktu – a už se tak stalo. V říjnu letošního roku zhruba 130 mechaniků švédské divize Tesly začalo stávkovat. Zaměstnavatel totiž po vzoru kalifornského vedení odmítl uznat jejich odborovou organizaci.

Zanedlouho se k nim přidali pracovníci švédských přístavů, kteří začali blokovat importování vozů značky Tesla, nebo třeba elektrikáři, kteří přestali Tesle dokončovat zakázky, a řada dalších lidí, kteří pracují převážně rukama, uvádí web CNN Business s odkazem na svého švédského partnera Expressen.

Posledním krokem v tomto odboji proti Tesle byla švédská pošta Postnord, jejíž zaměstnanci odmítají Tesle doručovat zásilky – včetně registračních značek na nová auta. Ty sice nevydává ona, nýbrž příslušný úřad, jenže ten musí k doručování značek používat právě výhradně Postnord.

To byl moment, kdy se věc dostala k soudu. Ten rozhodl, že úřad musí najít jinou cestu, jak automobilce doručit značky, nebo musí umožnit jejich osobní vyzvednutí. Pokud to neudělá, hrozí mu pokuta milion švédských korun, tedy zhruba 2,1 milionu českých korun.

Tesla a odbory nejdou dohromady

Automobilka Tesla je dlouhodobě odpůrcem odborů. Ve Spojených státech selhaly nejméně tři pokusy o sdružení zaměstnanců do nějaké takové organizace, a to zejména kvůli agresivním taktikám automobilky. Ta se dokonce dostala do hledáčku Národní rady pro pracovní vztahy (National Labor Relations Board), která označila praktiky Tesly proti odborům za nelegální a nečestné. Automobilka měla mimo jiné disciplinárně trestat či jinak diskriminovat ty pracovníky, kteří podporují odborové organizace.

V letošním roce firma propustila přes 30 podporovatelů vznikající odborové organizace ve své provozovně ve státě New York jen pár dní poté, co se na svět dostaly zprávy o tom, že organizace začíná vznikat. A v roce 2018 zmíněná rada Muska donutila smazat tweet, který říkal, že zaměstnanci, kteří se budou sdružovat do odborových organizací, přijdou o možnost nákupu akcií automobilky.

„Je to o dobrých mzdách, dobrých penzích a dobrém pojištění pro všechny naše členy, kteří pracují u Tesly. Jednáme s Teslou už dlouhou dobu, odmítá podepsat kolektivní smlouvu a porušují základní principy švédského trhu práce,“ cituje CNN Business švédskou odborovou organizaci IF Metall, která zorganizovala prvotní stávku v této severské zemi.

Švédská stávka přitom může pomoci nejen švédským zaměstnancům Tesly, nýbrž třeba i těm v německé továrně. Podle německé odborové organizace IG Metall tam zaměstnanci dostávají menší mzdy než u jiných automobilek v Německu a firma propouští ty zaměstnance, kteří jsou často nemocní.