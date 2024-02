Také Land Rover věří plug-inům. Elektromobilitu naopak zbrzdí

Značka Land Rover do roku 2026 představí méně čistě elektrických modelů. Naopak kombinace spalovacího agregátu s externě dobíjeným akumulátorem bude u Britů slavit větší úspěchy.

Plug-in hybridy jsou v mnoha ohledech drahé a neefektivní. Jednak do nich musíte implantovat dva drahé pohony, jednak když nedobíjíte trakční akumulátor, tak ho s sebou vlastně vláčíte zbytečně. To druhé platí zejména u prvních generací hybridů s externím dobíjením, které zvládnou okolo 40 kilometrů na jedno nabití. Jejich nástupci s většími bateriemi a lepším hospodařením s elektřinou už ovšem zvládají i více než dvojnásobnou porci. A právě díky tomu se začínají dostávat do módy.

Potenciál trhu s elektromobily se naopak pomalu vyčerpává, na což se vedle amerického GM připravuje také britská skupina Jaguar Land Rover. Ta měla pod hlavičkou Land Roveru do roku 2026 představit hned šest čistě elektrických aut, plány ovšem seškrtala na čtyři nové vozy. Dva z nich určitě budou bezemisní alternativy klasického Range Roveru a jeho sourozence s přídomkem Sport.

Zbývající dvojice zřejmě bude vycházet z menších modelů Velar a Evoque. Ty však budou stát na jiné platformě. Místo architektury MLA dostanou nový základ EMA, který by měl posloužit také chystanému bezemisnímu Land Roveru Defender.

Vedle toho se Britové začnou více soustředit na dosud trochu opomíjené plug-iny, které se na kratších trasách elektromobilům vyrovnají. A na těch delších těží ze spalovacího agregátu s dostatečně velkou palivovou nádrží. Kombinovaný dojezd takových aut bývá většinou nad 500 kilometry, kdežto u elektromobilů musíte počítat s obvyklými hodnotami 300 až 400 km. Navíc mnoho nových plug-in hybridů dostává podporu dobíjení stejnosměrným proudem, na hojně rozšířeném 50kW stojanu tak plnou kapacitu baterie dostanete už za zhruba půl hodiny.

U velkých a drahých modelů, jakými land rovery a range rovery jsou, se proto tahle kombinace rozhodně vyplatí. Svědčí o tom také prodeje plug-inů skupiny Jaguar Land Rover v Evropě za uplynulý rok, které dosáhly 45.224 vozů, přičemž pouze menšina z nich nesla emblémy sesterského Jaguaru (typy E-Pace a F-Pace).

Ten naopak s čistě elektrickou budoucností naplno počítá. V konkurenci BMW, Audi, Mercedesu a Lexusu totiž hraje až druhé housle, radikální přerod mu proto může pomoci. Prvním zvěstovatelem nové éry se má stát čtyřdveřový konkurent Porsche Panamera s lokálně bezemisním pohonem, druhým pak zřejmě SUV.

Bez ohledu na nadcházející roky, které elektrickým vozům zřejmě nebudou přát tolik jako dosud, plánuje skupina Jaguar Land Rover do roku 2030 zvýšit podíl elektromobilů na 60 %, od roku 2036 pak dokonce na sto procent.