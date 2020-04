Takhle mohlo vypadat Lamborghini s technikou Chrysleru. Nešťastný projekt byl naštěstí zrušen

Automobilka Lamborghini sice po svém založení v šedesátých letech nadchla krásnými vozy, jako byla Miura nebo Espada, v pozdějších letech se ale i přes uhrančivý Countach dostala do problémů. Střídala majitele, až se v roce 1987 stala součástí amerického koncernu Chrysler. A jeho vedení mělo s italským výrobcem superaut hodně svérázné plány.

Slavný manažer Bob Lutz totiž nedávno přiznal, že tehdejší vedení Chrysleru v čele s prezidentem Leem Iacoccou plánoval použít jméno Lamborghini na vozech Chrysler, a to na speciálních sportovních variantách. To, že by to italskému výrobci supersportovních aut zřejmě pořádně pošramotilo pověst, nikdo neřešil, hlavní bylo maximálně vytěžit novou akvizici v portfoliu.

Viceprezident designu automobilky Tom Gale si s netradičním úkolem nevěděl rady, a tak mu Luzt poradil, ať auto navrhne co nejšílenější, jak jen dovede. Výsledkem tak byl základ s dlouhým rozvorem z Chrysleru Imperial, s odstrojenou vinylovou střechou, se sníženým podvozkem a karoserií ve výrazném červeném laku, tehdy používaným Lamborghini. A aby toho nebylo málo, nechyběla ani kola z dílny italského výrobce a několik log rozzuřeného býka.

„Byla to svatokrádež, ale musím říct, že to byl zároveň nejlépe vypadající automobil postavený na platformě K,“ komentuje dílo Lutz s tím, že do sériové výroby se toto dílo naštěstí nikdy nedostalo. Vedení amerického koncernu si uvědomilo, že takhle znectít jméno Lamborghini není dobrá volba, a tak od projektu ustoupilo.

Do dnešních dní se dokonce ani nedochovaly snímky takto šíleného návrhu. Ještě že dnes existují šikovní grafici, kteří si s chybějícími předlohami poradí a dokážou takové auto navrhnout jen na základě představivosti. Mezi ně patří i Abimelec Arellano, který se rozhodl zveřejnit vizi toho, jak takové Chrysler Imperial Lamborghini Edition mohlo vypadat.

A je to opravdu šílená kreace kombinující americký styl s italským nádechem. Mexickému stylistovi to ale nestačilo a rozhodl se navrhnout ještě jeden vůz v tomto duchu. Říká mu Dodge Daytona by Lamborghini a na rozdíl od skutečně zamýšleného sedanu tohle kupé nevypadá vůbec špatně. Americkému kupé to s prvky Countache (přítlačný spoiler, tvarování podběhů a kola) nečekaně sluší, až si jeden říká, proč takové auto nevzniklo.

Možná je ale dobře, že se Lambnorghini touto cestou nevydalo. Možná by nastoupilo takový směr, kvůli němuž by jeho dnešní krásné modely jako Aventador nebo Huracán už nemohly vzniknout. A to by byla velká škoda!