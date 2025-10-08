Takto vypadá Dacia Duster, když se do ní pustí Nissan. Je drsná a míří vysoko!
Tekton kombinuje design Nissanu Patrol s technikou Dacia Duster. Nissan jím chce získat zpět pevnou pozici v Indii a následně expandovat do dalších zemí.
Nissanu se poslední dobou ekonomicky moc nedaří, proto je klíčová expanze na nové trhy, z nichž se původně stáhl. Nyní chce automobilka získat zpět pevné místo na indickém trhu s novým SUV Tekton. Automobilka jej označuje za prémiový model, ovšem jeho základ je vysloveně lidový.
Při pohledu na první oficiální snímky před premiérou naplánovanou na příští rok se některým mohou zdát určité partie povědomé, zejména boční profil a kapota. Jestli v nich poznáváte Dacii Duster, máte pravdu.
Název Tekton je odvozený od řeckého „τέκτων“, tedy řemeslníka – tesaře nebo kameníka. Aby si novinka udržela osobitý vzhled inspirovaný větším Patrolem, nese příď výrazný světelný podpis tvořený nepřerušenou LED linkou zakončenou do tvaru „C“ na koncích. Logo Nissanu protínají dvě vodorovné ozdobné lišty. Černý podklad této horní partie je převzatý z dusteru a kapota s výrazným centrálním prolisem je prakticky identická.
Tekton se odlišuje nárazníky. Přední zdobí kovové vložky po stranách, zadní tento motiv opakuje na horní hraně a v bočních výřezech. Záď je výrazně jiná. LED světla na černém podkladu opět spojuje osvětlená linka. Pod světly je patrný výrazný prolis, jehož hrana plynule navazuje na výřez pro registrační značku. Zpráva dále hovoří o nových designech litých kol.
Podobu interiéru automobilka zatím oficiálně nezveřejnila, ale server Carscoops uvádí, že na prezentaci ukázala jedinou fotografii. Na ní bylo patrné ozdobné obložení sladěné s barvou karoserie a doplněné černými detaily. Nissan hovoří o pokročilé úrovni digitalizace s prémiovým charakterem.
Automobilka je rovněž zdrženlivá ohledně motorů, ale dá se odhadnout, že převezme paletu pohonných jednotek z dusteru. Ta kromě klasických verzí nabízí i variantu na LPG, hybrid a pohon všech kol, který v Asii rozhodně není k zahození.
Novinka bude nejprve uvedena v Indii s lokální výrobou v továrně Čennaí, sdílené s Renaultem. Ta se aktuálně soustředí na malé vozy segmentu A, například crossover Renault Kwid, MPV Triber či Nissan Magnite. Logicky se předpokládá, že závod projde určitou úpravou, aby mohl produkovat i větší Tekton. Odtud budou směřovat i dodávky do okolních zemí.
Zdroj: Carexpert, Carscoops, Nissan I Video: Redakce