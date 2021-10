Tatra Phoenix slaví 10 let od premiéry. Už se pracuje na nové generaci

Automobilka Tatra Trucks dnes nabízí čtyři modelové řady, Phoenix, středně velký Tactic (T810) Force (T815-7) pro speciální složky a samostatné podvozky, určené pro různé speciální aplikace, obrněné transportéry a další, zejména vojenské speciály. Klíčovým produktem civilní výroby je přitom řada Phoenix, která se veřejnosti poprvé představila v září 2011. Letos tak slaví 10 let od svého vzniku.

Nová řada na trh vstupovala díky spolupráci automobilky Tatra s firmami DAF a PACCAR. První dodala kabiny, druhá zase pohonné jednotky, v podobě kapalinou chlazených řadových šestiválců o objemu 12,9 litru. Naopak podvozek byl osvědčené „tatrovácké“ koncepce, s nezávisle odpruženými výkyvnými polonápravami s uzávěrkou nápravových diferenciálů a centrální nosnou strukturou, bez svařovaného horního rámu. Nechybělo ani kompletní vzduchové odpružení, novinka v dané kategorii. Dodnes jde přitom o jediný sériový náklaďák s pohonem všech kol využívající toto řešení.

Automobil s interním označením T158 se od začátku prezentoval jako vlajková loď, která nechce bodovat cenou, ale svými schopnostmi. Lákal přitom na nejrůznější provedení pro smíšený i terénní provoz, díky čemuž následně oslovil různorodou klientelu. Ta ocenila i bohatou nabídku Phoenixu. Jen podvozky jsou dnes k dispozici v provedeních 4x4, 6x6, 8x8, 8x6, 10x10 či 10x8, 12x8 i 14x8, což pomáhá individualizovat vozidlo podle potřeb cílového zákazníka.

Phoenix díky tomu našel uplatnění v průmyslových segmentech stavebnictví, těžařství, lesnictví, zemědělství, v komunálních službách, stejně tak slouží jako hasičský a záchranářský speciál nebo jako nosná platforma pro vojenskou techniku. Tatra vůz dodnes vyvezla do více než 30 zemí světa.

Díky prodejním úspěchům se pro Tatru stal stěžejním civilním modelem, díky němuž se kopřivnická automobilka opět prosadila na konkurenčně náročných trzích západní Evropy. Ocenila jej ale též odborná veřejnost. V prestižní anketě International Truck of the Year Phoenix za rok 2012 získal titul nejlepšího vozidla s pohonem všech kol. Bylo to přitom vůbec poprvé, kdy byl výrobek některé ze středoevropských a východoevropských automobilek nominován do této ankety a získal takto prestižní titul.

Vývoj se navíc během let nezastavil. A tak v roce 2015 dorazila varianta Tatra Phoenix Euro 6 přizpůsobená nejnovějším emisním limitům. Kvůli nim dostala vstřikovací systém common rail nebo recirkulaci výfukových plynů. Na výběr byly dva šestiválce PACCAR, s objemem 11 litrů, respektive 13 litrů. Rovněž tehdy došlo k inovaci kabiny rozpoznatelné díky nové masce.

Speciální byl i rok 2017, kdy kopřivnická automobilka slavila 120 let od vzniku svého prvního vozidla se spalovacím motorem. Jako připomínka tohoto jubilea vznikla ve 120 výročních kusech Tatra Phoenix Präsident se specifickou kabinou a dalšími osobitými detaily. Ve stejné době navíc Phoenix překonal metu 1.000 vyrobených kusů.

K dalším inovacím pak došlo v roce 2018. Tehdy dorazila inovovaná řada Phoenix 2018 s úspornějšími a zároveň výkonnějšími motory PACCAR, s rozměrově menším systémem čištění výfukových plynů. Došlo též ke zlepšení odhlučnění kabiny nebo vylepšení soustavy kotoučových brzd.

A vývoj neustává ani nyní, a tak Tatra přiznává zahájení prací na nové generaci řady Phoenix, které vede vývojový tým ředitele výzkumu a vývoje Radomíra Smolky. Ten už se podílel na přípravě konstrukce stávajícího Phoenixu.

Zkoušky prototypů by měly přijít v roce 2023 a o rok později by se měla rozjet sériová výroba této novinky. Výrobce přitom věří, že naváže na úspěchy dnešního Phoenixe, kterého za 10 let produkce vzniklo přes 3.650 kusů v různých konfiguracích.