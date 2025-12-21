Těchto 6 asistentů řízení milujeme a nenávidíme. Jsou tu speciální Auta z pekla!
Asistenční systémy jsou v moderních autech jednou z nejpalčivějších témat, hned po souboji fosilních paliv a elektřiny. Přinášíme stručný přehled vybraných pomocníků, z nichž někteří pomáhají a jiné bychom nejraději vypojili z pojistkové skříně.
A všechno to přitom začalo tak nevinně, pouhým upozorněním na nezapnutý bezpečnostní pás. Jak se ale postupem času stávala z bezpečnosti na silnicích větší téma a elektronika nám dovolila vymýšlet stále sofistikovanější systémy, dnes máme pomocníky snad na vše.
Proti některým nejde mít nic, například takové ABS zachránilo za pár desítek let své existence nespočet lidských životů a snad ani nemá negativa. Horší to ale je tehdy, když už začínají kecat do řízení - pamatujete například ještě na první, lehce neohrabané a zpomalené stabilizační programy?
Ale zatímco ABS a ESP při jízdě poznáme jen tehdy, když je opravdu hodně špatně, takové čtení dopravních značek nebo sledování pozornosti řidiče může být osina v pozadí i za bílého suchého dne s ideální viditelností. Stačí, když jedete v autě, kde se na vývoj systému někdo lehce vybodnul. No a kde končí pomoc a začíná šikana, na to jsme se podívali v nejnovějším dílu Aut z pekla.
