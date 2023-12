Tesla Cybertruck ujede Porsche 911, zatímco táhne jiné Porsche 911. Má to ale háček

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když Elon Musk ve čtvrtek 30. listopadu představoval produkční verzi pick-upu Cybertruck, ukázal světu video, na němž cybertruck ve sprintu na čtvrtmíli porazil Porsche 911, zatímco táhl na přívěsu jiný exemplář stejného porsche. Pochopitelně se mu dostalo velkého aplausu. Bedlivý pozorovatel si ale mohl všimnout, že stejně jako u ohromující hodnoty zrychlení na „americkou stovku“ 60 mph (97 km/h) za 2,6 sekundy je i tady háček či dva.

Předně, ta zelená porsche nejsou to nejlepší, co stran zrychlení v přímce dokáže modelová řada 911 nabídnout. Musk přesně neřekl, jakého provedení porsche bylo, ovšem na jeho bocích nevidíme nasávací otvory. To znamená, že nejde o nejrychlejší 911 Turbo S, nýbrž o verzi T, S nebo GTS.

Web Motor1 spekuluje, že by to podle krytů zrcátek, kol či barvy mohla být verze T, která je spolu se základní carrerou nejslabší s 283 kW, tedy 385 koňmi. U té výrobce uvádí hodnotu zrychlení na stovku – evropskou, tedy skutečně 100 km/h – 4,5 s. Model Carrera S je s 450 koňmi silnější a stovku zvládne za 3,7 s. Oproti tomu varianta Turbo S nabízí 650 koní a na 100 km/h zrychlí za 2,7 sekundy.

Druhý háček je v onom čase 2,6 s z nuly na 60 mph. Tesla sama na svém webu uvádí, že tento čas je bez tzv. první stopy rozjezdu. Co to je? Aby auta na čtvrtmílové dráze startovala přesně ze stejného místa, pomáhají laserové paprsky na startovní čáře. Když přední kola vozu protnou ten druhý, rozsvítí se světlo s popiskem „Staged“ ohlašující, že vůz je přesně na startovní čáře.

Trik je v tom, že časomíra běží až od momentu, kdy je paprsek opět nepřerušený. Zkušení závodníci ho tedy přeruší jen kouskem předního kola tak, aby poté, co se pohnou, měli co nejdelší čas na zrychlování, než se paprsek opět spojí. Většinou to dělá zhruba jednu stopu, tedy 30,48 cm.

U normálního auta to je jedno, jestli zrychluje o stopu déle nebo kratší čas, jenže když máte pod plynem téměř devět stovek koní, v moment, kdy se paprsek opět spojí, můžete už jet rychlostí třeba 6 km/h. Ohromující hodnota zrychlení tak není z nuly na 97 km/h, nýbrž třeba z 6 na 97 km/h.

Pořád to nevypadá významně, ale když magazín Motor Trend před nějakou dobou zkoušel zrychlení Modelu S Plaid, který má „americkou stovku“ zvládnout za 1,9 sekundy, zjistil, že k takovému času vůz potřebuje profesionálně uchystaný povrch startu s tzv. VHT – extrémně lepivým nátěrem, který je na startech profesionálních čtvrtmílových tratí pro lepší trakci – a právě odečtenu onu první stopu rozjezdu. Na normálním asfaltu a při měření dle GPS, které spustí časomíru v moment, kdy se vůz pohne, ne až po ujetí jedné stopy, je zrychlení Modelu S Plaid necelé 2,3 sekundy. Pořád skvělý čas, ale o čtyři desetiny pomalejší, než tvrdí automobilka.

Jak k tomuhle přijde již zmíněné Porsche 911? Jednoduše – jeho výrobce u verze Turbo S uvádí čas zrychlení na 60 mph 2,6 sekundy, na 100 km/h 2,7 sekundy. Obojí bez speciálního nátěru na startu a bez odečtené první stopy rozjezdu.