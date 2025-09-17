Tesla má zaplatit téměř 5 miliard za smrtelnou nehodu. Soudí se dál
Řidič Tesly Model S se přiznal k vině na smrtelné nehodě z roku 2019, soud přesto přiřkl automobilce třetinu viny a nařídil zaplatit astronomickou sumu. Automobilka žádá další soudní proces.
Systémy jízdních asistentů Autopilot a Full Self Driving americké automobilky Tesla jsou předmětem soudních sporů poměrně často, většinou však automobilka vyhrává, protože navzdory zavádějícímu názvu je drobným písmem uvedeno, že vozy neumí řídit samy a že za jízdu je zodpovědný řidič. V případě smrtelné nehody z dubna 2019 však soud seznává, že část viny nese i Tesla.
O tomto případu jsme psali už v červenci, kdy pozůstalí po zabité Naibel Benavidesové Leonové žádají po automobilce odškodné. A to navzdory faktu, že řidič George McGee se přiznal k vině a dokonce uvedl, že se nevěnoval řízení a věřil, že vůz zastaví sám.
Navzdory tomu porota shledala Teslu odpovědnou z jedné třetiny a určila jí zaplatit dohromady 329 milionů dolarů, tedy 6,78 miliardy korun. Automobilka se s tím pochopitelně nechce smířit a zahájí nový soudní spor.
Podle automobilky McGee sice jel se zapnutým autopilotem, ale nastavenou rychlost překonával pedálem plynu. „Vůz zobrazil výstrahu, že jelikož řidič překonával Autopilot pedálem plynu, nebude brzdit,“ stojí ve vyjádření automobilky z roku 2023. Takové chování, tedy že adaptivní tempomat nebrzdí, pokud řidič udržuje pedálem plynu vyšší rychlost než je nastavena, je normální i pro adaptivní tempomaty jiných značek.
Automobilka uvádí, že žalobci v původním procesu vinili teslu z toho, že „nenavrhli Model S tak, aby samočinně brzdil před objekty mimo silnici, mimo svůj jízdní pruh, což by neudělalo žádné jiné auto na světě“. Trvá na tom, že ona ani její vůz není za nehodu v žádném případě odpovědná a celá odpovědnost jde za řidičem.
zdroj: CarComplaints.com | zdroj foto: Tesla | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz