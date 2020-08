Tesla nepotřebuje úspěch Cybertrucku. Elon Musk má v záloze plán B

Šéf Tesly od počátku počítal s variantou, že by extravagantní Cybertruck nemusel u zákazníků slavit úspěch. V takovém případě by jim nabídl klasický pick-up.

Těžko říct, nakolik tomu pomohla nepovedená prezentace nerozbitného okna, z premiéry Tesly Cybertruck byl každopádně virální hit. Elon Musk teď zpětně ke svému nepřehlédnutelnému pick-upu prozradil pár zajímavostí. Auto prý kreslili zcela bez průzkumu trhu.

„Nedělali jsme žádný průzkum. Prostě jsme vyrobili auto, o kterém jsme si mysleli, že vypadá úžasně. Chtěli jsme postavit futuristický tank, něco, co vypadá jako z budoucnosti,“ uvedl Musk s tím, že jeho automobilka není závislá na úspěchu Cybertrucku. Co by se stalo, kdyby jej veřejnost nepřijala?

„Příliš by nás to neznepokojovalo. Kdyby se ukázalo, že takové auto nikdo nechce, jednoduše bychom postavili normální pick-up s konvenčními tvary. Žádný problém, je to náš záložní plán,“ uvedl v rozhovoru šéf společnosti, který se ale neúspěchu svého pick-upu nejspíše bát nemusí.

Tesla aktuálně hlásí 200.000 vratných stodolarových záloh, které už od potenciálních zákazníků vysbírala. Ti si teď musejí jen počkat na to, až se sériový Cybertruck objeví v nabídce. A také jak moc se změní… Musk totiž přiznal, že oproti variantě prezentované při oficiálním debutu projde pick-up kosmetickými úpravami, aby vypadal o něco „normálněji“. Podrobnosti se dozvíme v průběhu příštího roku, kdy by měl odstartovat prodej.