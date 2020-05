Tesla představí technologii, která srazí cenu elektromobilů

Americký výrobce elektromobilů by mohl brzy vytáhnout eso, díky kterému by srovnal výrazný cenový rozdíl mezi elektromobily a vozy se spalovacími motory.

Názory veřejnosti i odborníků na značku Tesla se mohou různit, snad nikdo ale tomuto americkému výrobci nemůže odepřít zásluhy, které má na změně postoje statisíců lidí vůči elektromobilům. A brzy by v tomto ohledu mohl učinit další zásadní průlom. A to díky. „milion-mile battery“, tedy „baterii na milion mil“.

Tato technologie, díky níž by se měla výrazně prodloužit životnost baterií, by totiž mohla mít zásadní dopad v oblasti, která zatím elektromobilům výrazně komplikuje život. Mohla by totiž srazit jejich ceny na úroveň automobilů se spalovacími motory.

Podle informací agentury Reuters by nová baterie s „nízkou cenou a dlouhou životností“ měla být poprvé instalována do Tesly Model 3, vyráběné v čínském závodě, již v průběhu tohoto roku. Na vývoji baterie se totiž měla podílet i čínská společnost CATL.

Kromě toho, že by baterie měla vydržet až si 1,6 milionu kilometrů, se také mluví o vysoké energetické hustotě, větších kapacitách a nižších cenách. Navíc by se tato baterie měla postupně objevit ve více modelech Tesly a chybět by neměla na různých světových trzích.

O samotné technologii nových baterií toho bohužel příliš mnoho nevíme. Podle prvních zpráv by ovšem baterie měla obsahovat jen velmi malé, možná dokonce i nulové množství kobaltu a dalších speciálních chemických aditiv.

Omezení množství kobaltu by přitom mělo pomoci i se sražením ceny baterií, neboť se jedná o jeden z nejdražších vzácných kovů, jaký se v současnosti pro výrobu baterií do elektromobilů využívá.

Očekává se, že samotná Tesla prozradí bližší informace o nové baterii během „Battery Day“ eventu, jež by se měl uskutečnit v tomto měsíci. Kromě informací o nové „Million Mile“ baterii by navíc Tesla při té příležitosti mohla prozradit něco víc i o svých plánech na výstavbu velkých automatizovaných závodů na výrobu baterií.

Společně s rozvojem technologie baterií se navíc očekává oznámení Tesly, že se začne více soustředit na svůj statut energetické společnosti, jak naznačuje Reuters. Díky více než milionu elektromobilů na silnicích, které jsou schopny skladovat velké množství energie, se tomu ostatně ani nelze divit.

Pokud by totiž vozy mohly posílat uloženou energii zpět do sítě, mohla by se z Tesly rychle a snadno stát poměrně velká energetická společnost s relativně unikátními možnostmi.