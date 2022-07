Tesla s burácejícím osmiválcem překvapila svět. Teď se zjistilo, že jde o podvod

Tesla Model 3 osazena přeplňovaným vidlicovým osmiválcem Coyote zní příliš libově na srovnání s realitou. Fotografie přecpaného motorového prostoru bývalého kufru elektromobilu obletěla svět 30. června, na všech populárních sociálních sítích se pod příspěvkem strhla mela příznivců i odpůrců konverzí nabíjecích aut na plnotučné spalovací stroje.

Jen na Instagramu stačily necelé dva týdny k nasbírání 60 tisíc lajků podpořených komentáři oslavujících příležitost porazit elektrické lobby. Protipól euforie zastoupili teoretici upozorňující na neefektivní pohon vykazující horší technické parametry než originál na baterky. Mezi obvyklými spory konzervativců s revolucionáři se našli racionální jedinci uvažující nad proveditelností tolik žádané přeměny.

Na otázku, jestli je osmiválcová Tesla skutečná, přišla jednoznačná odpověď: „Ne, není. Jen si děláme srandu,“ vzkázal pobaveně Justin z texaského servisu Late Model Racecraft. Fotomontáž se povedla, krutá pravda připomněla davovou naivitu, téma elektrických aut stále vyvolává emoce převažující nad rozumem.

Obranou napálených je fakt, že fotokoláž se opravdu povedla. Zavádějící snímek vznikl použitím velkoobjemového pohonu Fordu Mustang šesté generace, kde kromě osmi válců sviští kompresor Whipple. Příslušnost k Mustangu prozrazují i další komponenty, z komentujících si jen menšina všimla křivě usazeného agregátu napojeného na nefunkční chlazení. Chladič by zasahoval do kompozitu, tudíž by chybělo žádoucí proudění čerstvého vzduchu. Stejným způsobem rozměrově nepasují hadice či nádrž chladící kapaliny, která by bránila dovření kapoty.

Pochyby později zdvojnásobilo tvrzení o osmiválci posilněným jak přeplňováním, tak hybridní soustavou ještě k tomu pohánějící všechna čtyři kola. Absurdní soustava kompresoru, baterií, diferenciálů a hřídelí by se do továrního Modelu 3 nikdy nevešla.

Mistrovským kouskem bylo natočení videa nastartované Tesly, místo tichého čekání na povel plynu v pozadí brumlalo nejméně osm válců. Sympatický projev byl opět vytvořen uměle, aby nahrávka budila dojem přemontovaného Coyote V8 v Modelu 3.

Zatím jediná známá osmiválcová Tesla je v dokončeném stavu od Riche Benoita. Pod jeho vedením vznikl Model S bronzové barvy prezentovaný na výstavě SEMA. Osmiválec LS3 V8 z Chevroletu Camaro byl doplněn o sekvenční převodovku, přitom exteriér zůstal věrný tovární podobě kdysi bzučícího elektromobilu. Úctyhodný projekt se podařilo legalizovat, vzhledem k náročnosti pasování konvenční techniky do útrob elektromobilu by byl přeplňovaný Coyote v menším Modelu 3 hotovou senzací.