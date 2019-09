Tesla už prý překonala rekord Porsche na Nürburgringu, má to ale háček

Pojďme se ale nejprve vrátit k rekordu, který stanovilo Porsche. Ten měl hodnotu 7 minut a 42 sekund, díky čemuž si mohlo Porsche přivlastnit rekord pro nejrychlejší čtyřdveřový sedan na Nürburgringu. Krátce po oficiálním představení modelu Taycan se však do Porsche opřel Elon Musk, šéf Tesly, který slíbil, že jeho Model S bude na Nürburgringu rychlejší.

A během pár dnů se na Ringu skutečně objevily Tesly, které se zde začaly prohánět nevídanou rychlostí. Špionážním fotografům se podařilo ukořistit i pár jejich snímků, které však ukázaly jedno malé překvapení. Elon Musk neposlal na Ring standardní Tesla Model S Performance, ale prototyp zcela nového modelu.

Ten má odlišnou přední masku, neobvyklý design kol, karbon-keramické brzdy, decentní křídlo a speciální semi-slick pneumatiky Michelin Cup 2 R. V interiéru by pak dokonce neměl chybět ani ochranný rám. To nejdůležitější by však mělo být ukryto v podvozku – nové pohonné ústrojí, které nabídne extrémně rychlý režim Plaid.

Jedná se tak o další narážku na Muskův oblíbený osmdesátkový film Spaceballs, známou parodii na Star Wars, kde je rychlost „Plaid“ označovaná za jedinou vyšší než „Ludicrous“ (tento termín jistě není potřeba ve spojitosti s Teslou blíže představovat). Podle neoficiálních informací pak má mít model Plaid dokonce tři elektromotory a během testování už se mu prý náhodou povedlo o sekundu pokořit i rekord na okruhu Laguna Seca.

Na Nürburgringu pak měl prototyp nejostřejší Tesly Model S zajet neoficiální čas 7:23, tedy o nějakých 19 sekundy rychlejší, než jaký zvládlo Porsche Taycan. A tady do věci vstoupil i samotný Elon Musk, který na neoficiální čas reagoval slovy „To je teprve začátek. Očekáváme, že tyto časy pokoříme skutečnou produkční variantou Modelu S Plaid se 7 sedačkami, která by měla jít do produkce na přelomu října/listopadu příštího roku.“ Automobilka by však měla být připravena na finální pokus již v rámci několika příštích dnů.

It’s a start. We expect these track times to be beaten by the actual production 7 seat Model S Plaid variant that goes into production around Oct/Nov next year. — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2019

Na síti se tak objevilo mnoho komentářů, které Teslu kritizují pro lámání rekordu s předprodukčním prototypem. Pravdou však je, že i Porsche zajelo čas 7:42 v předprodukčním prototypu. Jenže Porsche zřejmě ukrývá ještě jedno eso v rukávu. Stefan Weckbach, viceprezident pro produktovou řadu Taycan, magazínu Car and Driver údajně prozradil, že Porsche zajelo rekord na Ringu s Taycanem Turbo. Nikoliv s ostřejším Taycanem Turbo S.

Souboj o pozici nejrychlejšího čtyřdveřového elektromobilu na Ringu by tak mohl být ještě poměrně zajímavý, jakkoliv je v praktické rovině naprosto zbytečný.