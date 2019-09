Elon Musk se opřel do Porsche, příští týden ho chce připravit o rekord

Elon Musk, známý provokatér a šéf automobilky Tesla, se včera na Twitteru opřel do svého nového konkurenta – Porsche Taycan. Porsche totiž použilo pro označení svého nového modelu výraz „Turbo,“ který však ve spojitosti s elektromobily působí poněkud nepatřičně.

Modelové označení Turbo se sice v nabídce modelů automobilky Porsche objevuje poměrně často, pokaždé však označovalo model, který byl osazen přeplňovaným (spalovcím) motorem. Taycan je však osazen dvojicí výkonných elektromotorů a tak zde použití tohoto výrazu nedává moc smysl. „Ehm Porsche, slovo Turbo neznamená to, co si myslíte,“ rýpl si Musk.

Drobného rýpnutí však využili naši američtí kolegové z webu Jalopnik, kteří ho autorovi naservírovali i s úroky. Opřeli se totiž do semi-autonomního systému Tesly, který automobilka pojmenovala Autopilot. Nedávný výzkum totiž ukázal, že řidiči těmto asistenčním systémům příliš nerozumí a nejvíc je plete právě Autopilot od Tesly.

Tím jsme ale poněkud odbočili od dalšího zajímavého Muskova příspěvku na Twitteru. Dnes ráno totiž ohlásil, že příští týden vyšle Teslu Model S na Nürburgring, kde chce Porsche Taycan připravit o titul nejrychlejšího čtyřdveřového elektromobilu. A pokud se podíváme na technické parametry, má k tomu Tesla celkem dobře nakročeno.

Um @elonmusk, this word Autopilot does not mean what you think it does