TEST Audi A6 allroad 55 TFSI quattro – Jediný benzíňák má charisma i žízeň

Audi A6 allroad patří bezesporu mezi nejuniverzálnější prémiové modely na trhu. Nabízí elegantní vzhled, moderní výbavu, prostornost, nadání pro zdolávání dlouhých cest a nezalekne se ani lehkého terénu. Pokud ale přijde na volbu pohonných jednotek, sází allroad především na vznětové motory. Kdo chce motor zážehový, má pouze jedinou možnost, která se nám tentokrát dostala do testu. K tomu se ale dostaneme až v příští kapitole.

Nejprve se pojďme tradičně podívat na design vozu, který je trochu Déjà vu. Podobně jako u motorizace 50 TDI, testované začátkem roku, vsadil dovozce na černý lak Mythos (+39.900 Kč) v kombinaci s paketem exteriéru v hliníkové optice (+14.800 Kč). Za zmínku stojí plné lakování (+15.100 Kč), kdy spodní část nárazníku, lemy podběhů a prahy zdobí lakování.

Výraznou masku chladiče, která působí důrazně a přesto elegantně, lemují světlomety HD Matrix LED (+54.000 Kč). Světlomety nabízejí skvělý výkon a díky rozdělení dálkových světel do 32 segmentů zvládají svižně stínovat okolní provoz. Pozornost přitahují také podběhy, které vyplňují 21“ litá kola s dvojitými V-rameny v ceně 96.500 Kč, obutá do pneumatik s rozměrem 245/40 R21. Kola sice vypadají zajímavě, zrovna u modelu allroad mi však přijdou vcelku nepraktická. Automobilka přitom nabízí vcelku bohatý výběr mezi disky s rozměrem od 17 do 21 palců.

Vždyť to znáte

Při pohledu do kabiny se budu opět trochu opakovat. I tentokrát dostal vůz příplatkový digitální přístrojový štít Audi Virtual cockpit plus s 12,3“ full-HD displejem, který doplňuje tradiční obrazovku infotainmentu v palubní desce a níž položenou dotykovou obrazovku nahrazující volič ventilace. Navíc i tentokrát dostal interiér řadu příplatkových doplňků, které měly zpříjemnit zážitek na cestách.

Za zmínku stojí například prvky interiérové výbavy v kůži (+30.200 Kč), ovládací prvky v hliníkové/černé skleněné optice (+10.300 Kč), servomechanické dovírání dveří (+19.300 Kč), head-up displej (+42.200 Kč), skvěle hrající sound systém Bang & Olufsen s 16 reproduktory (+23.300 Kč), sportovní sedadla v kůži Valcona (+28.800 Kč), dvojitá akustická skla (+15.100 Kč), specifický příplatkový interiér „allroad“ (+67.000 Kč) a ještě bych mohl chvilku pokračovat.

Interiér testovaného vozu zkrátka dokonale ilustroval skutečně působivé možnosti individualizace, díky které vytváří model A6 allroad prémiový pocit. Stačí usednout do pohodlných sedadel s příjemným bočním vedením i čalouněním, chytit se sportovně tvarovaného multifunkčního volantu, zadívat se na kvalitně zpracované čalounění i obložení kabiny, vychutnat si ticho na palubě nebo využít všechen prostor k přepravě rodiny a věcí na chalupu či dovolenou. Současně je ale jen z krátkého výčtu patrné, na kolik peněz různé prvky přijdou. Vytvořit si Audi A6 allroad podle vlastních představ tak sice není zas tak obtížné, je to ale poměrně nákladné.

Audi A6 allroad 55 TFSI quattro

Nicméně když už jsem v předchozím odstavci nakousnul prostor, pak se ještě sluší připomenout, že Audi A6 nabízí dostatek místa v obou řadách sedadel i zavazadelníku. Ten má standardně objem 565 litrů, po sklopení zadních dělených opěradel pak naroste až na 1680 litrů. Pod podlahu zavazadelníku se navíc povedlo ukrýt dojezdovou rezervu, která přišla na 5.600 Kč.