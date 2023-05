TEST Audi Q8 e-tron 50 quattro – Digitální peřinka se světelnou show

Vypadá to, že změn na Audi Q8 e-tron je jako prstů na jedné ruce nešikovného truhláře. Byla by ale velká chyba nepodívat se pod pokličku.

Design, interiér S Audi Q8 e-tron jsme měli možnost se seznámit již před pár týdny během české prezentace. Tehdy jsme si řekli, že u elektrického SUV nedošlo jen ke změně jména, ale také k chytrým vylepšením, které vedly k celkovému posunutí modelu na další úroveň. Na matriku se šlo až pak. Nyní jsme měli možnost vůz vyzkoušet během klasické týdenní zápůjčky, kdy jsme se mohli zaměřit především na spotřebu. TEST Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line – Útok na 500 kilometrů Najdi deset rozdílů Vzhled Audi Q8 e-tron se nijak dramaticky nezměnil, všimnete si ale detailů, jakým je třeba 2D logo, které ale vypadá spíše jako samolepka. Jinak jde stále o statné SUV s rozměrnou maskou Singleframe, které je navíc již od začátku k mání také s karoserií Sportback. Předchozí e-tron na tuto karoserii musel čekat. Taky je rovnou od začátku k mání ve sportovně střižené variantě SQ8. Neberte ale Q8 e-tron jako příbuzného Q8, elektromobil je o pár centimetrů menší, na délku má 4915 mm při rozvoru 2928 mm. My jsme měli výbavu S line, což automaticky znamená 20palcová kola, větší nasávací otvory na bocích předního nárazníku nebo zadní difuzor. My jsme měli na testovaném voze příplatkové jednadvacítky za 27.200 Kč a jdou i dvaadvacítky za 58.500 Kč. Video se připravuje ... Velkým lákadlem jsou pak digitální LED světlomety, které se v portfoliu Audi pomalu rozšiřují a v případě Q8 e-tron za ně dáte 135.700 Kč. Umí všechno, na co jste u high-tech světlometů zvyklí, tedy efektivně pracují s kužely světla tak, abyste vždy měly zapnuté dálkové a elektronika vám vykrývá nejen okolní dopravu. Nutno podotknout, že to v tomto případě funguje na jedničku, za žádné jízdní situace mě nikdo neproblikl. Jenže ono to není všechno, digitální světlomety umí třeba promítat piktogramy nebo zvýrazňovat váš jízdní pruh. Ostatně už to známe z předchozího provedení e-tronu a zmíněné zvýrazněná pruhu je celkem užitečná věc, na kterou si po chvíli zvyknete. Na to už jsem si nemohl zvyknout, tak to byla digitální zrcátka. Q8 e-tron je má za příplatek 49.800 Kč a nevidím jediný důvod, proč to udělat. Vypadá to sice cool a působí to samozřejmě vyvinutě a hodně technicky, ale ani po týdnu používání jsem si na toto řešení nebyl schopný zvyknout, především když parkuju u domu levou stranou vozu ke zdi, kdy se musím vždy elegantně obkroužit okolo lampy veřejného osvětlení. Ano, vidět v nich jde i v noci a celkem dobře, ale v klasických zrcátkách vidíte prostě lépe. Určitě si na virtuální zrcátka po nějaké době zvyknete, ale těch padesát tisíc bych uměl v konfigurátoru utratit lépe. Audi Q8 e-tron 50 quattro Jinak je interiér taková klasika, moc se toho oproti předchozímu provedení nezměnilo a i nadále jde tedy o dva displeje uprostřed pod sebou, které jsou oba skvělé - mají vysoké rozlišení, rychlé reakce, velké ikony a haptickou odezvu. Horní má úhlopříčku 10,1 palce a dolní 8,6 palce. A aby to bylo kompletní, je před řidičem digitální přístrojový štít, který umí zobrazení s klasickými kulatými přístroji. Modernizace přinesla nějaké nové recyklované materiály nebo možnost dekorů ve světle hnědém dřevě. Jinak tedy moc změn není, což je ale na jednu stranu dobře a Audi jistě dělá radost konzervativním zákazníkům, kteří si nemusí zvykat na nějaký přehnaně inovovaný interiér. Jinak řečeno - pokud jste zvyklí na naftovou A6, budete v tomto hi-tech elektromobilu jako doma. Kdo naopak přejde z BMW 5 do iX, bude jako ve vesmírné lodi. TEST Audi RS Q8 – Zbytečnost? Možná. Ale dokonalá

Motor, jízdní vlastnosti Pod pokličkou Ty důležité novinky u Q8 e-tron nejsou vidět. Připomeneme si, že všechny verze jsou s pohonem všech kol quattro a s elektromotorem pro každou nápravu, ovšem vyjma eSka, která má vzadu elektromotory dva. Ostatní verze se typicky liší číselným označením podle výkonu - 50 a 55. Slabší nabídne výkon 250 kW a silnější 300 kW. Liší se také velikostí akumulátoru, která u verze 50 činí 95 kWh, což je příjemné zlepšení oproti předchozím 71 kWh. U verzí 55 a SQ8 e-tron je pak akumulátor o kapacitě 114 kWh. My jsme měli základní padesátku. Ve výbavě S line jde o auto za 2,2 milionu a dostanete za to auto, které se nemá za co stydět, ačkoliv jde o základ nabídky. Výkon 250 kW (340 koní) je naprosto dostatečný na každodenní pojížďky, rychlejší jízdu na dálnici i korzování po městě. Akcelerace vám navíc nebude trhat hlavu z krku, jak je zvykem. Po sešlápnutí akcelerátoru se e-tron zvolna zhoupne z místa a pak velmi plynule nabírá rychlost. Velmi dobře se podařilo vyladit i brzdový pedál, který má skvěle udělaný přechod mezi rekuperací. Odhlučnění je taktéž na jedničku, jen ve městě slyšíte typické a nutné hučení pro varování chodců. Opět se povedlo i odhlučnění od kol a ani naše velká zimní kola s pneumatikami Bridgestone Alenza jízdní komfort nenarušovaly. Na pohon by si vlastně obecně nešlo moc stěžovat, kdyby tu nebylo jedno velké ale, kterým je spotřeba elektřiny. TEST Audi SQ8 – Hrubá síla Audi na tom zamakalo, ne že ne. Třeba optimalizaci článků v baterii se podařilo navýšit hustotu energie o 20 procent. Lepší je i termomanagement a aerodynamika. Psali jsme také, že přepracovaný byl i zadní elektromotor, který je nyní efektivnější v nízkých a středních rychlostech a má silnější magnetické pole. Verze 50, která má využitelnou kapacitu akumulátoru 89 kWh, má tak disponovat dojezdem 491 km. Jenže e-tron má prostě hlad, však váží 2510 kilogramů a u takto velkého elektromobilu se dá prostě očekávat, že jeho spotřeba bude vyšší. Stejně tak se asi nebudete zlobit na Q5 s naftovým motorem, že žere 7 l/100 km, když ten samý motor v menší A4 žere šest. Když jsem se opravdu snažil, dostal jsem se na 22,2 kWh/100 km. Jelikož ale trávím spoustu času na dálnici, šplhala se spotřeba ke třiceti a stačilo jen pár dynamických průjezdů a spotřeba se po 412 ustálila na 34,0 kWh/100 km. Po nabití akumulátoru do plna jsem se pak nemohl divit, že mi palubní počítač ukazuje dojezd 305 km, místo slibovaných 491 km. A tak já, jakožto celkem běžný řidič z vesnice, který jezdí denně do Prahy, bych nehledal nabíječku každých třeba 450 km, ale každých 250 km. Pomoct si ale můžete třeba režimem Range, který vám mimo jiné ukáže potenciál dojezdu při úsporné jízdě. Audi Q8 e-tron 50 quattro Pokud jde o nabíjení, tak verze 50 to umí nově výkonem až 150 kW. Na takové nabíječce jsem nebyl, maximálně na 75 kW a takřka ihned po připojení začala stanice do auta tlačit 74,4 kW. Za hodinu a patnáct minut bylo hotovo. Q8 e-tron má mnoho vychytávek pro to, abyste ho nemuseli moc řídit. Prediktivní tempomat funguje skvěle a automatická úroveň rekuperace funguje vlastně bez výhrad. Po dostatečně stráveném čase v nastavení si ale auto můžete řídit v klidu sami, téměř bez asistence. TEST Audi SQ8 TDI quattro – Když obří SUV umí jezdit jak hot hatch Podvozek je již ve standardu vzduchový a bude to asi jeden z hlavních důvodů, proč na Q8 e-tron nakonec kývnete. Vůz je totiž mimořádně pohodlný. Ve spojení s tichem a velmi rychlými reakcemi elektropohonu je jízda v autě vskutku luxusním zážitkem. Vpředu i vzadu je pětiprvková náprava, zajímavostí Q8 je také možnost táhnout přívěs o hmotnosti až 1800 kilogramů. A nesmím zapomenout ani na upravené řízení se strmějším převodem, které je jednou z novinek tohoto faceliftu. Ruku v ruce s tím jdou i jízdní vlastnosti, když se trochu rozvášníte. Q8 e-tron se za komfortní zónu pneumatik prostě nehodí. Umí to, má neskutečné množství trakce, téměř vždy zatočí a na chvíli vaše zlobivé choutky ukojí, ale jinak je to umírněné auto a pokud se tak k němu budete chovat, odmění se vám jízdou jako letem na kouzelném koberci.

Závěr Závěr Audi Q8 e-tron by šiklo, aby na jedno nabití ujelo 600 kilometrů a nabilo se za patnáct minut. Pak by to bylo naprosto vynikající auto pro všechny. Současná technika mu prostě ještě trochu podráží nohy. Již tradičně také můžete připlácet výbavu do zblbnutí a dostat se velmi snadno ke třem milionům korun. Na to konto se ale hodí dodat, že auto jde výbavou skutečně natřískat včetně čtyřzónové klimatizace nebo reproduktory Bang & Olufsen. TEST Audi Q8 50 TDI quattro (210 kW) – Tohoto giganta budou majitelé milovat Každý už asi máme v našem okolí někoho, kdo vlastní elektromobil jako jediné auto a používá ho i na delší cesty. Nebo jste o něm alespoň slyšeli. Takový člověk by asi šel po vyšší verzi 55 quattro. Je tu ale spousta rodin, pro které bude tato standardní padesátka pro každodenní ježdění bohatě stačit. A že je nesmysl dělat z velkého těžkého elektromobilu příměstský mamabus? Prosím vás, tyhle mámy stejně jezdí v naftových Q5 a Q7, ale s Q8 e-tron se jim bude nesrovnatelně lépe jezdit, protože tam nic necuká, nesmrdí a nehlučí. Nejlevnější verze modelu 2.152.900 Kč (Q8 50 e-tron quattro advanced/250 kW) Základ s testovaným motorem 2.254.900 Kč (Q8 50 e-tron quattro S line/250 kW) Testovaný vůz bez příplatků 2.254.900 Kč (Q8 50 e-tron quattro S line/250 kW) Testovaný vůz s výbavou 2.840.900 Kč (Q8 50 e-tron quattro S line/250 kW) Plusy Komfortní podvozek

Skvělé digitální světlomety

Snadno ovladatelný interiér Minusy Vyšší cena s příplatky

Nižší reálný dojezd

Vyšší hmotnost Autor: Vladimír Kadera

