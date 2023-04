TEST Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line – Útok na 500 kilometrů

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Na uspořádání kabiny a ovládání si podle mě prostě každý rychle zvykne. Já osobně navíc oceňuji, že Audi se své klasiky drží i v elektrickém autě a nevymýšlí něco nového, jen aby to bylo jiné. A asi se nemusím podrobněji rozepisovat o použití kvalitních materiálů a skvělém zpracování, to je v případě velkých audin samozřejmost. Plně mi vyhovovala příplatková sedadla.

Motor, jízdní vlastnosti

Stále hodně svižné, dojede ale dál

Audi Q8 Sportback e-tron je dostupné ve třech variantách, všechny využívají více než jeden elektromotor a pohon všech kol quattro. Základní verzi s číslem 50 ve jméně pohání dva elektromotory, poskytující maximální kombinovaný výkon 250 kW a nejvyšší točivý moment 664 Nm. Akumulátor má celkovou kapacitu 95 kWh, využitelných je 89 kWh.

Testované prostřední provedení 55 e-tron už má baterii s využitelnou kapacitou 106 kWh (celková je 114 kWh) a dvojice elektromotorů produkuje špičkový výkon až 300 kW a „krouťák“ 664 Nm. A vrcholná SQ8 spoléhá na elektromotory tři, dávající až 370 kW a 973 Nm. Baterie je stejná jako u varianty 55.

Kapacity akumulátorů jsou důležité, neboť patří na seznam zásadních změn v rámci modernizace. U předfaceliftových e-tronů mají využitelnou kapacitu jen 69 kWh (50 e-tron) a 86 kWh (55 e-tron, e-tron S). Vedle vyšší energetické hustoty Audi vylepšilo také software – a to všechno by se mělo promítnout do delšího dojezdu na jedno nabití. U testovaného Sportbacku 55 e-tron Audi udává dosah 487 až 600 km. Ale o tom později, dovolte mi ještě několik poznámek k motorům a pohonu.

Novinku představuje také zadní asynchronní elektromotor, který má 14 vinutí ve statoru místo dřívějších 12. Při stejném elektrickém proudu tak vytváří silnější magnetické pole a dává vyšší točivý moment. Přitom má nižší spotřebu energie.

I když pohotovostní hmotnost Q8 Sportback e-tron začíná na 2595 kg, jde o příjemně rychlé auto. Elektromotory těžkému a velkému SUV-kupé poskytují spoustu síly, jež je navíc dostupná typicky elektromobilním způsobem, tedy prakticky hned a nepřerušovaně. Bateriové Audi umí bleskově předjíždět, umožňuje okamžité zapojení do kolony nebo napojení na dálnici. Ochotně zrychluje nejen v jakémkoli v Česku legálním tempu, ale více než důstojně akceleruje i za povolenou hranicí.

Rychle působí dokonce i v úsporném jízdním režimu, který normálně otupuje reakce pohonu na pravý pedál. Stačí však přitlačit „plyn“ až k podlaze, e-tron se rychle probere a okamžitě vypálí vpřed. Akcelerace sice nikdy není vyloženě drtivá a dramatická, ale působivá rozhodně ano. A líbí se mi, že je úžasně plynulá a že auto pod plynem nepůsobí přehnaně „splašeně“.

Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line

A spotřeba? Nejhůř si Audi vedlo při popojíždění v hustém pražském provozu, kde se průměr ustálil na 28,4 kWh/100 km, nejlépe pak na cestě vedoucí přes několik menších měst a obcí a mimo dálnice, zvládlo ji se spotřebou 21,4 kWh/100 km. Zkusil jsem však i výrazně rychlejší přesun na podobné trase (menší obce a mimo dálnice), průměr činil 26,8 kWh/100 km. Na dálnici velký elektrický Sportback požadoval 23,8 kWh/100 km. Po týdenním testu v teplejším „skorojarním“ počasí palubní počítač ukazoval dlouhodobý průměr 26,6 kWh/100 km.

S využitelnou kapacitou baterie 106 kWh se tedy auto v mém případě dokázalo v nejlepším případě přiblížit 500kilometrovému dojezdu, s dlouhodobou spotřebou 26,6 kWh téměř 400kilometrovému. Na dálnici by zvládlo asi 445 km.

Další novinkou, kterou přinesla modernizace, je zvýšení maximálního výkonu nabíjení ze 150 na 170 kW (u základní verze 50 e-tron zůstává 150 kW). Konkurence už umí lepší špičkový výkon, e-tron však odpovídá „efektivním“ průběhem nabíjení – dokáže totiž vysoký nabíjecí výkon „přijímat“ po většinu nabíjení. V praxi tak dokáže u nabíjecí stanice Ionity doplnit energii z 10 na 80 procent velkokapacitní baterie za nějakou půlhodinku.

Horší je to samozřejmě u 50kW stojanu, u něhož jsem dobíjel dvakrát. Jednou 42,987 kWh na 96procentní nabití za hodinu a 10 minut, podruhé 57,244 kWh do 87 procent za hodinu a 9 minut. Nabíjení střídavým proudem (AC) z „nuly na sto“ při výkonu 22 kW by mělo zabrat asi 11 hodin a 30 minut. Jen pozor na to, že Q8 e-tron má standardně pouze 11kW palubní nabíječku, 22kW je za příplatek 50.200 Kč. Utratit peníze můžete ještě za druhou AC nabíjecí zásuvku na straně spolujezdce, stojí 15.100 Kč. A ne, oba porty nelze používat současně...

A jak se řídí?

V Audi během modernizace zapracovali na charakteristice progresivního řízení a vzduchového odpružení, přidali tužší ložiska přední nápravy a pozornost věnovali úpravě nastavení regulačních systémů podvozku a softwaru točivého momentu. Řízení by mělo být strmější a auto by se mělo v zatáčkách projevovat agilněji. Vzduchový podvozek, který v závislosti na jízdní situaci umí měnit světlou výšku v rozsahu 76 milimetrů, je mimochodem součástí standardní výbavy, stejně jako elektronicky řízené tlumiče. V případě našeho kousku ve verzi S Line jde o adaptivní pneumatický podvozek s přívlastkem „sportovní“.

A musím uznat, že zrovna Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line se řídí docela hezky. Řízení je opravdu docela tuhé a celkem strmé, i v komfortním režimu, přitom ale působí přirozeně. Na zakroucené silnici se tohle velké a především těžké SUV-kupé chová více než důstojně, v pohodě si poradí se svižnou jízdou. Do určité míry mu samozřejmě pomáhá nízko položené těžiště, je také znát, že se těžká karoserie může při změně směru a v oblouku opřít o tužší podvozek, pozitivní vliv má i pohon všech kol s rozdělováním točivého momentu, díky němuž si můžete dopřát rychlé výjezdy ze zatáček. Sportovní však tohle zhruba 2,6 tuny vážící auto pochopitelně není - a při ostrém zacházení se už přece jen projevuje trochu neohrabaně. Sedí mu hlavně plynulá jízda.

Slušné je poskytované pohodlí. Testovaný exemplář dorazil na pneumatikách o rozměru 255/50 R20 a právě obutí s výraznými bočnicemi mělo kladný dopad na schopnost tlumit a filtrovat nerovnosti, zvlášť ty menší a ostré. Do interiéru díky tomu během jízdy prakticky nepronikají žádné rázy, vibrace nebo dusot kol. Stav povrchu přesto vůz zcela utajit nedokáže, a to kvůli pohybům těžké karoserie. Na některých nerovnostech kvůli tomu auto působí maličko neklidně. Ne že by se na nich karoserie vyloženě rozkmitala, ale takový ten jeden její pohyb, který asi z pohledu posádky nejlépe přiblíží výraz „hopsnutí“, se prostě občas projeví. Vzhledem k hmotnosti a koncepci vozu je to ale očekávatelné. Trochu „utaženěji“ pak e-tron působí ve sportovním režimu.

Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line

Celkově je však komfort opravdu vysoce nadprůměrný. Auto je také po většinu času velice tiché, a to i ve vysokých rychlostech, aerodynamický hluk je minimální a nijak neruší. Úplně bezhlučný není elektrický pohon, který se někdy projevuje zvláštním mechanickým hukotem. Uměl bych si představit tišší projev, ale i takto je to v pohodě. Líbily se mi brzdy, na elektromobil jsou hezky dávkovatelné, špatný není ani jejich účinek.

Audi také nabízí několik možností rekuperačního brzdění, včetně automatického režimu. V něm vůz vyhodnocuje různé informace, zejména dopravní značky, provoz před vámi, data z navigace nebo profil silnice, a podle nich samočinně brzdí právě rekuperací. Funguje to celkem dobře.

Osobně ale dávám přednost vypnuté rekuperaci, líbí se mi totiž, jak krásně a efektivně e-tron dokáže plachtit a využívat setrvačnost. Rekuperační brzdění si pak mohu jednoduše vyvolat sám prostřednictvím páček u volantu. Tohle řešení je za mě ideální.

Drobnou výtku mám ale k funkci Auto Hold, která po uvolnění brzdového pedálu drží auto na místě, dokud řidič nepřidá „plyn“. Jde sice vypnout, ale vůz se ani poté po sundání nohy z brzdy nerozjede a stejně potřebuje pokyn od akcelerátoru. Je to maličkost, ale mě trochu mrzela.