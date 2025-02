TEST BMW i4 xDrive40 Gran Coupé – Pořád švihák

Loňské drobné změny vzhledu je třeba hledat. Vůz má proti předchůdci trošku užší přední světlomety, jiný design zadní svítilny a upravený bavorácký gril. Další drobné změny lze najít na přídi i zádi. Nová verze působí trochu svěžeji.

Změny jsou i v interiéru. Nový a modernější je infotainment. Také volič převodovky je výrazně drobnější, z původního joysticku zbyl jen drobný přepínač. To výrazně zlepšilo přístup k odkládací schránce na telefon.

Tak můžeme rovnou přejít k pozitivům. Uvnitř je vše, jak má být. Dostatek prostoru je na zadních sedadlech (byť horší je to nad hlavou) i v zavazadelníku. Ač se auto prezentuje jako sportovní čtyřdveřové kupé, tak hravě splní i úlohu rodinného auta. Ano, Tesla Model 3 je na tom s prostorností lépe, ale komu na tom sejde.

Před lety jsem u i4 považoval za obří výhodu možnost ovládání infotainmentu přes kolečko a tlačítka před loketní opěrkou. Mezitím jsem si ale zvykl u jiných, menších BMW, třeba X1, na ovládání pouze přes displej. Proto jsem si tady až po několika kilometrech všiml, že tu iDrive, jak se tomuto ovládacímu panelu říká, pořád je.

Nakonec jsem jej využíval nejvíce k přiblížení a oddálení mapy. Už jen to jeho existenci uhájí. U jiných moderních aut se musí řidič k mapě nahnout a snažit se trefit prstem na plus a minus, když chce vidět, co je na trase dál, nebo větší detail toho, co je právě kolem. Tohle jsou maličkosti, které je třeba ocenit.

BMW i4 xDrive40 Gran Coupé | auto.cz/David Rajdl

K ergonomii bych měl jen jednu větší připomínku – příliš obsáhlé hlavní menu. Často je problém najít tu správnou položku. Je to jako v mobilu, kde člověk ví, že tam ta aplikace někde je, ale prostě ji v záplavě dalších nevidí. Trochu to komplikuje i to, že v různých bavorácích je různý počet aplikací, takže ty hledané jsou pokaždé na trochu jiných místech na obrazovce. Konkurenti tohle umí lépe.

Ke komfortu přispívá i možnost vychlazení či vyhřátí interiéru přes smartphonovou aplikaci. Mimochodem, připojení telefonu k autu je i pro nás, co máme vůz jen na týden, velmi snadné.

Pochválit musím i možnost vzdáleného zapnutí předehřevu baterie. To přijde vhod nejen při potřebě využívat výkon naplno hned při startu, ale i při plánu nabíjet dříve, než by se baterie vůbec stihla jízdou prohřát, a samozřejmě v případě velmi mrazivého počasí, kdy je to prostě hezké k autu. Tohle by měly mít i další elektromobily.

Testované provedení bylo i s obrandovaným střešním boxem, který k už tak poměrně prostornému zavazadelníku přidával další litry.

Box překvapivě nejvíce vadil ve městě, kde například na větších nerovnostech vytvářel pazvuky, které v naprosto tichém voze vynikly. Mimo město už byla situace jiná a „rakev“ na střeše byla více znát až na dálnici. Vyšší aerodynamický hluk na dálnici motivoval s boxem ke klidnějšímu tempu. Spotřeba se držela zpravidla mírně nad 20 kWh na sto kilometrů, na dálnici pak šla přes 25 kWh/100 km. Bez boxu by to bylo méně, ale zdálo se, že největší vliv má stejně mrazivé počasí.