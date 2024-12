TEST BMW M440d xDrive Convertible – Život nahoře bez

Kabriolety jsou v našich zeměpisných končinách ryze letním svezením pro radost, a pokud s blížícím se koncem letošního roku přemýšlíte, proč jsme si pro vás připravili redakční test nejnovějšího BMW M440d xDrive Convertible, odpověď je jednoduchá. Sice to ještě chvíli potrvá, ale konec letošní zimy se začíná blížit a vy to můžete vzít jako inspiraci do příštího roku – není právě teď ten nejlepší čas si konečně koupit kabriolet?

Na dnešním trhu jich však už zbývá jen minimum a dokonce i německé prémiové značky se jich začínají zbavovat, protože si je kupuje jen minimum lidí. Audi se otevřených aut už definitivně vzdalo, Mercedes-Benz je stále nabízí u modelů CLE a SL, ale dřív jich bylo mnohem víc, a zatím je najdete také v portfoliu mnichovského BMW. Ten nejdostupnější z jejich nabídky už začátkem letošního roku prošel modernizací.

Přenesme se na chvíli v čase zpět do posledních dnů července 2024. Je nádherný letní podvečer, když s novou čtyřkou bez střechy jedu vstříc horizontu na své oblíbené okresce. Z červeného bavoráku se koukám na zelenající se krajinu zalitou zlatými paprsky podvečerního slunce a trochu přemýšlím nad celkovou konfigurací tohoto konkrétního BMW M440d xDrive Convertible.

Kabriolet je v mých myšlenkách autem o svobodě, čímž jsem si v minulosti odůvodňoval i hladovější benzinové motory, ale tenhle naftový bavorák mi vlastně dává dokonalý smysl. I když jsem s ním během posledních dnů ani nepřejel českou hranici, zřejmě je ideálním autem na letní dovolenou, pokud si to chcete užít do poslední chvíle a cestujete jen ve dvou. Chvíle za volantem ale ještě dejme na chvíli stranou a pojďme si jej představit.

Decentní facelift

Faceliftované BMW řady 4 se představilo na úplném konci letošního ledna a nese jen minimální designovou inovaci. Mnichovská automobilka vylepšila styling modelu jen decentně, když provedla malé retuše přední části a vsadila na modernější signaturu předních LED světlometů s potkávacím a dálkovým režimem sdruženým do jediného modulu. Novou výbavou jsou i nová zadní světla Laserlight s jemnou 3D grafikou, poprvé uvedená na exkluzivním BMW M4 CSL.

BMW M440d xDrive Convertible | auto.cz/David Rajdl

Náš kabriolet je ještě pokročilejší, protože je má volitelné adaptivní přední LED světlomety s neoslňující matrixovou technologií. Všimnout si můžete také metalického červeného laku v odstínu Fire, devatenáctipalcových kol z nabídky příslušenství divize BMW M či antracitové plátěné střechy. V luxusním interiéru pak čtyřka zaujme černo-červeným koženým čalouněním Vernasca a karbonovými dekory.

V modernějším interiéru faceliftovaného modelu je architektura BMW iDrive s operačním systémem 8.5 se širokoúhlou obrazovkou skládající se z 12,3“ digitálního přístrojového štítu a 14,9“ dotykové obrazovky infotainmentu. BMW si připravilo i nové ambientní osvětlení, zdobící také výdechy klimatizace, a v testovaném autě můžeme vidět i nový M kožený volant se zploštělým věncem a červeným středícím proužkem.

Černá kůže do kabrioletu nepatří

Konfigurace interiéru má i svá negativa. Černá kůže není v horkých letních dnech ideálním čalouněním, protože se na ostrém slunci až nepříjemně rozpaluje. Pozitivem naopak je, že ač střecha vypadá jako čistě látková, pod vrchním materiálem jsou tvrdé panely, díky nimž má otevřená čtyřka blíže k už málo vídaným kupé-kabrioletům, než klasickým kabrioletům.

Hlavními pozitivy tohoto řešení těžko rozporovat – přináší kvalitnější odhlučnění i lepší ochranu interiéru proti zlodějům. Tuhle skladbu materiálů jen těžko proříznete nožem, abyste z kabrioletu něco ukradli, a když jedete vyšší rychlostí po dálnici, v interiéru už není nesnesitelný hluk.

BMW M440d xDrive Convertible | auto.cz/David Rajdl

V tu chvíli si v tomhle autě připadáte jako v kupé. Na delší cestování ale může mít omezenou praktičnost. Zavazadlový prostor totiž disponuje omezeným základním objemem 385 litrů, protože se v něm nachází pevná schránka pro složení střechy. A mimochodem, ta se skládá za 18 sekund a její pohyb je povolen i při jízdě do rychlosti 50 kilometrů v hodině.