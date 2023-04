TEST Cupra Formentor VZ Tribe Edition 2.0 TSI (180 kW) – Když nejste nejnáročnější

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Nemusí se to zdát, ale osamocená značka Cupra je tu s námi už pátým rokem! Jízlivé poznámky, že dělá vlastně jen „přeznačkované“ seaty, utnula záhy, když na trh uvedla vlastní crossover Formentor s širokou paletou motorů – od 150koňové patnáctistovky až po kultovní pětiválec propůjčený z Audi.

Toto auto je v nabídce Cupry mimořádně důležité a možná jste si všimli, že i na českých cestách jej můžete potkávat v hojném počtu. Aby ne. Za rok 2022 dodala španělská automobilka přes 300.000 automobilů, přičemž dvě třetiny jsou právě formentory. Ten se teď navíc dočkal atraktivní limitky Tribe Edition, která nám dorazila do testu. Co si pod takovým označením vlastně představit?

Úspěšné maskování

Provedení Tribe Edition je k dispozici pro trojici motorizací – 2.0 TSI 180 kW, 2.0 TSI 228 kW se čtyřkolkou a plug-in hybrid 1.4 e-Hybrid. My jsme k testu dostal výkonově slabší z dvojice benzinových dvoulitrů. Zatímco standardní ceník takového auta dnes startuje na částce 1.164.900 Kč, limitka je o 135 tisíc korun dražší.

Výčet výbavy ukazuje, že skoro za nic dalšího už si není třeba připlácet. Součástí jsou 19“ litá kola, bezdotykové otevírání pátých dveří, detaily v matně černém odstínu, skořepinová sedadla s čalouněním Dinamica/kůže, výplně dveří v látce Dinamica, sportovní volant s integrovanými tlačítky pro volbu jízdních režimů, hliníkové pedály, sedadlo řidiče ovládané elektricky a s pamětí, audiosystém Beats, předkolizní asistent a tak dále.

Námi zkoušený kousek dostal navíc jen Matrix LED světlomety (+20.000 Kč) a přípravu pro tažné zařízení za čtyři tisíce. Taky vám představa vozíku za formentorem přijde tak trošku úsměvná? Ale zpátky k samotnému autu. Když jsem jej přebíral v redakčních garážích, myslel jsem si, že jeho barva je jen další z 50 odstínů šedi. Na sluníčku se však ukázalo, že lakování zelená Cliff dostálo svému jménu a má opravdu tmavě nazelenalý, až maskáčový odstín. A musím říct, že naživo vypadá opravdu dobře!

Samotnou karoserii asi netřeba zdlouhavě představovat. Ač je formentor fakticky crossoverem, oproti těm dnešním působí díky nejrůznějším oblinám a rozkročení dynamicky a šmrncovně. Až byste se po chvilce nechali zviklat, jestli vlastně nekoukáte na nějaký jen trochu přifouknutý hot-hatch.

Sportovní elegance s pár ale

Pokud vám auto zvenčí připomíná spíše hatchback, první usednutí dovnitř vás zlomí definitivně. Posez za volantem totiž zvýšenou stavbu karoserie skvěle maskuje. Můžete sedět opravdu nízko a kabina vozu vás pak prakticky obklopuje. Sedačky jsou sice sportovní, pořád ale nabízí příjemný kompromis mezi ostrým svezením a cestováním na dlouhé vzdálenosti.

Útulně je i ve druhé řadě. Snadno se sem nastupuje (i instaluje dětské vajíčko) a s výškou 178 cm mám dostatečnou rezervou nad hlavou a překvapivě velkou před koleny. Menší je prostor vzadu hlavně pocitově kvůli skromným proskleným plochám a zaoblené horní části, fakticky tu ale o místo nouze není. Kufr má sice základní objem „jen“ 420 litrů, je však překvapivě hluboký, takže i rodina čítající dva a půl člena se sem včetně kočárku bez problémů naskládá.

Pojďme zpět za volant. Se svažující se zádí souvisí ještě jeden fakt, a sice horší výhled šikmo vzad. Standardně však ve výbavě máte 360stupňové sledování kolem vozu, parkovací senzory i zadní parkovací kameru, takže manévry na přeplněných parkovištích u supermarketů vám vrásky dělat nebudou. Celkově je pracoviště řidiče moderní, digitální a s minimem fyzických tlačítek. Přesně tak, jak jsme v novodobých koncernových vozech zvyklí, ať už si o tom můžeme myslet cokoliv.

Nemá cenu znovu zdlouhavě rozebírat veškeré klady a zápory takového interiéru. Všiml jsem si však třech věcí, o které bych se s vámi rád podělil. První je „chytré“ ambientní osvětlení. To tady neslouží jen k dokreslení příjemné atmosféry uvnitř, ale má i funkční řešení. Když například máte auto v mrtvém úhlu a blinkrem dáte znamení o změně jízdního pruhu, ambientní osvětlení na té straně vozu vám dá žluté varovné znamení. Jednoduché, ale chytré!

Další dvě věci už tak pozitivní nejsou. Já osobně i na digitálních budících preferuji klasické zobrazení se dvěma kulatými ukazateli. Když chci ale před jízdou deaktivovat hlídání jízdního pruhu (a nechci jej lovit v prostřední obrazovce), po ťuknutí do levé páčky a následném vypnutí se mi vzhled budíků změní a do původního zobrazení už nevrátí. Prvně jsem myslel, že je to jen softwarová chyba, ale protože má formentor toto nešťastné řešení i po letech, zřejmě je to vlastnost. Součástí celé deaktivace je tedy následně ještě čtveřice poklepání na tlačítko View, abych si budíky vrátil do původního stavu.

Poslední výtka se týká hlasového ovládání. Rok co rok se tito pomocníci na palubě zlepšují, každodenní používání formentoru však ukazuje, že oslovení „Ola“ nebude pro tuzemské motoristy zrovna ideální. Ať už se v kabině bavíte o čemkoliv, tu a tam asistenta omylem aktivujete. A je úplně jedno, jestli na své auto řešíte nová KOLA, nebo jak přítelkyně udělala z vašeho kamaráda VOLA. Zní to až komicky, ale ano, i tyto pokyny hlasové ovládání zapnou.