Vyzkoušeli jsme unikátní Cupru Formentor. Dakar zvládla v sériovém stavu

Vydat se na slavnou dakarskou rallye, jakkoliv se nyní odehrává již v docela jiném koutě světa, zní pořád jako úžasné dobrodružství. Současně je ale každému jasné, že podobný výlet vyžaduje kromě pořádného rozpočtu i pořádný vůz, který se nezalekne jízdy v extrémních podmínkách a na velmi dlouhých trasách. Tahle Cupra Formentor ale dokazuje, že i s běžným sériovým vozem lze zažít velká dobrodružství.

Český tým Barth Racing si totiž jako doprovodný a novinářský vůz pro uplynulý ročník slavné Rallye Dakar zvolil vlastně docela běžnou Cupru Formentor s motorizací 2.0 TSI o výkonu 140 kW a pohonem všech kol, která zůstala v prakticky sériovém stavu. Pouze do podběhů se nastěhovala příplatková 19“ litá kola Performance, přičemž jedno můžeme vidět umístěné i na speciálním střešním nosiči, upevněném na běžných příčnících.

Lakování Bílá Nevada by jako jiné metalické laky mělo stát 17.500 Kč, zatímco za sadu 19“ litých kol se běžně připlácí 22.900 Kč. Tím přitom extra výbava končí. Formentor dokonce nedostal ani žádné speciální A/T pneumatiky, které by byly lepší volbou pro případnou jízdu v terénu, ale obyčejné silniční pneumatiky s rozměrem 245/40 R19. Karoserii pouze zdobila spousta nálepek, které během jízdy po městě působily jako magnet na pohledy.

Téměř sériovým vozem byl dakarský formentor i v kabině, která již ve standardu nabízí příjemně tvarovaná polokožená sportovní sedadla, digitální přístrojový štít o úhlopříčce 10,25 palce a infotainment Media Systém Plus o úhlopříčce 10“. K dodělávanému příslušenství patří trochu humpolácky přišroubovaný držák na palubní desce, včetně připravených kabelů, na kterém byla zřejmě navigaci/jiná technika potřebná v průběhu „závodu“. Na boku středového tunelu, u nohou spolujezdce, byl dodělaný box s nabíjecími zásuvkami na 12V i USB, v loketní opěrce byl nabíjecí dok (zřejmě na vysílačku?) a pod sedadlem spolujezdce vidíme měnič s tradiční 220V zásuvkou.

Jak přitom české zastoupení značky uvedlo v tiskové zprávě po návratu formentoru z dakarské jízdy, vůz si na Dakaru užil zajímavé dobrodružství. Posádka ve složení Miroslav Vraný a Vlasta Korec najela během dvoutýdenní „mise“ celkem 6852 kilometrů. Jako doprovodný vůz se sice formentor nedostal do nejnáročnějšího terénu, i tak si ale užil zajímavé výzvy, které nachystalo zejména počasí.

„Kromě sněhu si Formentor na Dakaru vyzkoušel opravdu vše. Písek a vyšší teploty, bahno a déšť, silný vítr i zimu. Přejezdy mezi bivaky byly dlouhé od 190 km až po více než 600 km. Převážná část byla po silnici, ovšem vůz značky Cupra jsme několikrát vzali i do písku mezi duny a osvědčil se také v bahně, které vzniklo v bivaku při silných deštích,“ uvedl Miroslav Vraný, vedoucí marketingového oddělení společnosti Autocentrum Barth, který na Rallye Dakar tvořil posádku doprovodného vozu Cupra Formentor spolu s reportérem Vlastou Korcem.

Posádka si podle tiskové zprávy pochvala jak komfort, tak i prostornost vozu. Okolí pak mělo pochvalně komentovat jak sportovní design, kvůli kterému si měli někteří místní plést formentor dokonce se závodním speciálem, tak i prostor na zadních sedadlech. Během krátkého výletu do dun, ve kterých vznikly i zajímavé fotky v galerii, pak měla Cupra Formentor příjemně překvapit svými terénními dovednostmi.

„Formentor nás mile překvapil také v písku, proto jsme ho vzali mezi opravdové duny. A byli jsme překvapeni, kam až se dokázal bez zaváhání dostat, i když jsme se zcela upřímně chtěli vyhnout zapadnutí, takže jsme byli opatrní. Na druhé straně jsme neupouštěli z pneumatik vzduch, což je do písku základ. Možná měla Cupra ve výsledku více odvahy než my,“ uvedla posádka v tiskové zprávě. Díky chladnému a deštivému počasí si ale Cupra užila i řadu jiných výzev během přejezdů, díky čemuž si její posádka odvezla z letošního Dakaru nezapomenutelné zážitky.

Za volantem

Nám se Cupra Formentor dostala do rukou až po návratu do Česka a patřičné očistě, přesto bylo například z registrační značky dobře patrné, že má auto něco za sebou. Ostatně i karoserie nesla pár stop po dlouhé a namáhavé cestě, kterým se v extrémním pouštním prostředí nelze ubránit. Již první obhlídka vozu ale ukázala, že jde o skutečně zcela sériový kousek.

Běžně se sice ceníku věnuji až na konci, nicméně tentokrát mohu asi hned dodat, že testovaná motorizace 2.0 TSI DGS 4WD s naladěním na výkon 140 kW je dostupná pouze v základní výbavě Cupra. Cena této specifikace ale přesto začíná až od nemalé částky 1.029.900 Kč. Cenu sady příplatkových kol a laku jsem zmínil výše, tím by však výčet úprav měl skutečně skončit.

S určitým odstupem od posledního shledání s formentorem přitom musím uznat, že tohle auto vypadá opravdu zajímavě. Dakarské samolepky mu navíc sluší a skutečně mu přidávají na dobrodružnosti. A co si budeme nalhávat, ani já bych se asi příliš dlouho nebránil možnosti vyjet s podobným vozem za dobrodružstvím.

Kromě polepů ovšem dobrodružný charakter vozu podtrhovaly i střešní nosiče, na kterých byla umístěna platforma se „zahrádkou“ a kurtami připevněným náhradním kolem. Devatenáctipalcový disk na střeše byl přitom celkem znát a auto se v zatáčkách lehce naklánělo. Ve vyšších rychlostech pak volný konec kurty lehce poklepával na střechu. Podvozek formentoru je ale skutečně velmi příjemně naladěn a s lehkostí zdolává většinu nedokonalostí českých silnic, ačkoliv na větších dírách už o sobě uměl dát lehce vědět. Kvalitní je také odhlučnění kabiny.

I v základní výbavě Cupra přitom kabina formentoru potěší moderním designem a dostatkem prostoru pro posádku i na odkládání různých drobností. Trošku slabší je to s ergonomií, respektive ovládáním nepodsvícených posuvníků pod displejem infotainmentu. Ten byl navíc místy trochu svéhlavý a chvilku mi trvalo, než jsem se v něm plně zorientoval. Naopak za pochvalu stojí grafika i zobrazení digitálního přístrojového štítu. A líbilo se mi i tradiční ovládání tlačítky na volantu.

S místem v kabině jsem během několika cest neměl nejmenší problém, ostatně při svých 183 centimetrech jsem se sám za sebe posadil vcelku pohodlně. Zavazadelník pak nabízí solidní standardní objem 420 litrů. Pravidelné tvary zavazadelníku a téměř rovná ložná plocha přitom posádce umožňují využít prostor naplno. Pod podlahou zavazadelníku testovaného vozu se navíc ukrývala i dojezdová rezerva.

Jak už jsem zmínil v úvodu, pod kapotou byl uložen turbem přeplňovaný zážehový dvoulitr o maximálním výkonu 140 kW, který je nejdostupnější čtyřkolkou v nabídce španělské značky. Nejvyšší výkon 140 kW je dostupný v rozmezí 4200 až 6000 ot./min-1, nejvyšší točivý moment 320 Nm pak již v rozmezí 1500 až 4000 ot./min-1. Vůz s pohotovostní hmotností 1587 kilogramů tak z 0 na 100 km/h zrychluje za 7 sekund, a maximální rychlost až 200 km/h.

O přenos výkonu na systém pohonu všech kol 4Drive se stará výhradně sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG, která ale na můj vkus poměrně dost váhala při rozjezdech. Například při snaze rychle se rozjet do křižovatky auto poměrně dlouho váhalo, pomalu se rozjelo a pak teprve pořádně zabralo. Tou dobou už se vám ale jako řidiči poměrně dost rosí čelo. Jakmile se ale auto rozjelo a drželo se v pohybu, převodovka reagovala svižně a motor nabíral tempo podstatně plynuleji. Osobně bych si ale při dynamičnosti vozu uměl představit i ostřejší nástup brzd. Je však otázkou, zda se na stavu brzd nepodepsala dlouhá dakarská cesta.

Spotřeba vozu se během několika společných dnů pohybovala kolem 8,6 l/100 km, tedy alespoň při klidné jízdě. Při sportovnější jízdě a svižnějších dálničních přesunech nebyl problém přiblížit se až k hranici 10 l/100 km. Svou roli přitom nejspíš sehrála i rezerva na střeše, která musela výrazně zvyšovat aerodynamický odpor. Podle dakarské posádky však speciální formentor nepotřeboval doplňovat palivo z kanystrů ani na 600 km dlouhém přesunu, míso toho se podělil s jiným doprovodným vozem. V místech bez zástavby se totiž čerpací stanice mohly objevovat klidně v rozestupu až 500 kilometrů.

Nebojácný crossover

Testovaný vůz jsem do terénu nebral, ostatně své si i podle fotek zažil už v Saúdské Arábii. Je přitom zajímavé, že i s autem, které je mnohými považována spíše za stylové a možná i lehce sportovní, lze zažít i zajímavá dobrodružství daleko za hranicemi. Po návratu pak může klidně sloužit jako běžný automobil. Rezerva na střeše je pak sice hezkým, ale v domácím prostředí spíš nepraktickým doplňkem.

Cena Cupry Formentor je pak samostatným tématem. I za nejslabší patnáctistovku s pohonem předních kol, výkonem 110 kW a šestistupňovým manuálem totiž v základní výbavě Cupra zaplatíte 879.900 Kč. A to na spíše jen stylový crossover není zrovna málo, ačkoliv i základní specifikace nabízí působivou výbavu - včetně progresivního řízení, elektronické uzávěrky předního diferenciálu XDX, sportovních sedadel, digitálního přístrojového štítu, atd.

Za testovaný dvoulitr, který je současně nejdostupnější verzí s pohonem všech kol, pak zájemci zaplatí přinejmenším 1.029.900 Kč. Testovaný vůz pak s několika doplňky vyšel na částku 1.070.300 Kč.

Nejlevnější verze modelu 879.000 Kč (1.5 TSI 110 kW, Cupra) Základ s testovaným motorem 1.029.900 Kč (2.0 TSI DSG 4WD 140 kW, Cupra) Testovaný vůz bez příplatků 1.029.900 Kč (2.0 TSI DSG 4WD 140 kW, Cupra) Testovaný vůz s výbavou 1.070.300 Kč (2.0 TSI DSG 4WD 140 kW, Cupra)

