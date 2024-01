TEST Lexus RX 500h Direct4 F Sport – První hybrid s turbem a normálním automatem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

A druhou zajímavostí je nový způsob otevírání dveří s elektronicky ovládanými zámky – vnitřní kliku standardně ovládáte stisknutím. Lexus vás tímhle systémem mimo jiné chrání při otevírání dveří, kdy asistenční systémy hlídají blížící se automobily nebo chodce za vámi, kteří by vás mohli ohrozit, nebo vy je. Vytažení kliky směrem ven pak funguje hlavně pro únik z kabiny při havárii nebo dopravní nehodě. V tu chvíli vás však chytrá elektronika vozu nijak nechrání.

Nejsilnější „eRXo“ se mi do rukou dostalo i s upozorněním na nové hlasové ovládání, které můžete používat, pokud jste líní provádět základní úkony standardně. Umí vykonat i takové povely jako „Hey Lexus, stáhni okno u spolujezdce“. Opravdu stáhne okénko, čímž jistě ohromíte všechny pasažéry na palubě, ale zrovna tento povel technice vozu uděláte jednodušeji stiskem příslušného tlačítka na dveřích. Abych se přiznal, zadávání úkolů autu jsem zatím nepřišel na chuť.

Japonská značka o variantě 500h mluví jako o sportovním provedení, a proto je v Česku dostupná pouze ve vrcholné sportovní výbavě F Sport, respektive ještě vylepšené F Sport Plus. Pokud byste raději sáhli po komfortnějších specifikacích, budete se muset spokojit s nejnižším základním hybridem RX 350h nebo plug-in hybridem RX 450h+. Vrcholná motorizace RX 500h je vyhrazena pouze lidem milujícím dynamiku.

Ve městech, kdy je elektrifikovaná technika nejúčinnější, umí jezdit i za lehce přes 7 litrů na 100 kilometrů. Až ve vyšších rychlostech na dálnicích, kdy významně vzrůstá využití výkonného čtyřválce, přesahuje reálná spotřeba benzinu 10 litrů a může vystoupat k až 12 litrům na 100 kilometrů. To je však jen malá daň za to, že nejste brzdou provozu.

A jak na tom je Lexus RX 500h při sportovní jízdě? Japonští inženýři nenechali nic náhodě, protože když se necháte unést a pořádně na to šlápnete, jsou vám k službám výkonné brzdy s 400milimetrovými kotouči a šestipístkovými třmeny na přední nápravě. K lepší agilitě v zatáčkách a decentní přetáčivosti pomáhá dynamické řízení zadních kol systémem DRS.

Aktivní podvozek AVS pracuje s novými tlumiči s nezávislou a nepřetržitou regulací pro každé kolo zvlášť. Díky tomu je jízda „plochá“ a vysoce komfortní, protože touto fičurou umí „eRXo“ strčit do kapsy i vlajkovou limuzínu LS. Vzpomínám si, že je příjemně pohodlná, ale technicky více zastaralá a tohle ještě neumí.

I když je technika hybridního Lexusu RX 500h teoreticky i prakticky velmi složitá, budete k němu přicházet a jezdit s ním jako s docela obyčejným autem. Přijdete k němu, nastartujete, na dotykovém displeji vypnete otravné upozornění o překročení maximální povolené rychlosti a jedete. Kdyby pod kapotou byl archaický neelektrifikovaný pohon, budete to dělat úplně stejně.

Technickým základem nového Lexusu RX 500h je turbodmychadlem přeplňovaný 2,4litrový zážehový čtyřválec, uložený vpředu napříč, s šestistupňovou automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem a pohonem všech kol se dvěma elektromotory. Pokud to stále nevidíte, dovolte mi vás upozornit na dvě nejdůležitější novinky – turbodmychadlo (typu twin scroll) a klasický automat pro hybrid. Dřívější hybridní lexusy byly přitom v drtivé většině atmosférické s převodovkou e-CVT.

Závěr

O vlajkovém Lexusu RX 500h bych dnes mohl přemýšlet jako o jednom z nejlepších aut, jaká jsem v dnes už loňském roce mohl řídit. Vypadá senzačně, zejména v modrém laku a výbavě F Sport, je technologicky pokročilejší než předchůdce, má elegantní interiér s příjemně fungujícím novým infotainmentem a výkonný pohon pod kapotou.

Pokud si u tohoto modelů můžete na něco stěžovat, jsou to opravdu jen drobnosti. Snad nejvíce otravným prvkem je aktivní „eurohlásič“ překročení maximální rychlosti (je povinný pro všechna nová auta), ale tuto funkci můžete vypnout vytvořením uživatelského profilu a spárováním s vozidlem v mobilní aplikaci nebo na webu. Lexus pak po vás nevyžaduje ani neustálé potvrzování licenčních a právních podmínek pro používání vozu a jeho funkcí. Z našeho novinářského pohledu je to nevýhoda přicházení do vozidla „pouze jako host“.

Nejlevnější verze modelu 1.555.000 Kč* (RX 350h Comfort) Základ s testovaným motorem 2.530.000 Kč (RX 500h, F Sport) Testovaný vůz bez příplatků 2.530.000 Kč (RX 500h, F Sport) Testovaný vůz s výbavou 2.570.000 Kč (RX 500h, F Sport) *Akční cena

