TEST Lexus RX 350h Executive – Ještě lepší zážitek

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Pátá generace prémiového SUV Lexus RX byla představena sice již před rokem, na český trh ale vstoupila teprve letos. Jako první jsme si vyzkoušeli základní motorizaci v kombinaci s téměř základní výbavou, která na kolegu udělala skvělý dojem. Jako další měl přijít na řadu naprostý výbavový vrchol, bohužel se ale zdržel někde na cestě, takže jsme ve výbavové hierarchii pokročili jen nepatrně. Přesto byl rozdíl citelný a zážitek z pobytu na palubě ještě radostnější.

Na začátek si ale v rychlosti připomeňme alespoň základní přehled novinek páté generace Lexusu RX. Jeho základem je moderní platforma GA-K s vysokou tuhostí, přesto se novému modelu podařilo několik desítek kilogramů shodit. Délka zůstala stejná, vůz ale narostl do šířky, má delší rozvor, zkrátil se zadní převis, nepatrně klesla celková výška a narostl rozchod kol vpředu i vzadu.

Po designové stránce zaujme především příď s upravenou maskou chladiče, která se sice stále drží svého vřetenovitého stylu, působí ale usedleji, čemuž napomáhá její strmější úhel i částečné lakování. Světlomety mají známý světelný podpis, přičemž již od nedávno testované druhé výbavy Comfort Plus se bavíme o skvěle svítících Tri-LED světlometech s automatickými dálkovými světly, svícením do zatáček a předními LED směrovkami. Výkon světlometů a funkce přisvěcování do zatáček si přitom opravdu zaslouží pochvalu.

Při pohledu z profilu je dobře patrná návaznost na předchozí generaci, současně si ale můžeme všimnout elegantnějších tvarů, méně ostrých křivek a také několika zajímavých detailů. Předně stojí za zmínku 21palcová litá kola, standard od testované výbavy Executive, která ve srovnání s 19“ disky u předchozího testovaného vozu působí prostě elegantněji a hezky vyplňují podběhy. Důležitou změnou oproti minulé generaci jsou také specifické kliky, na jejichž zadní straně se mačká tlačítko, které teprve odblokuje zámek. Záď prošla opět jen evolučním vyhlazením a logo značky nahradil nápis.

Video se připravuje ...

Mimochodem jednou z krás japonských vozů je jednoduchost jejich ceníků. Zatímco u evropských automobilů jsou dlouhé seznamy příplatkové výbavy, zde je pouze jedna položka: metalický lak za 40.000 Kč. Nutno ale podotknout, že zvolená bílá v kombinaci se světle hnědým čalouněním interiéru parádně ladí. V konfigurátoru pak zákazníci narazí na nepřeberné množství doplňků, které jim život s vozem usnadní.

Více hýčkání

Jak už poznamenal Standa Kolman v předchozím testu, interiér je skutečně typicky „lexusácký“. Po usednutí za volant začnete okamžitě vnímat kvalitu použitých materiálů, skvělé zpracování a všudypřítomný důraz na detail. Líbí se mi také ergonomie ovládacích prvků, jakkoliv už i zde došlo na minimalizaci počtu tradičních tlačítek. Pořád ale není tak zle.

Právě v kabině je nejvíc cítit rozdíl 120.000 Kč mezi dříve testovanou výbavou Comfort Plus a nyní testovanou výbavou Executive. Kabina totiž nabízí příjemné kožené čalounění, funkci odvětrávání předních sedadel, paměť pro sedadlo řidiče, kožený volant s páčkami pro řazení a výhřevem nebo systém Easy Access funkcí odsouvání volantu i sedadla při nastupování a vystupování. Zážitek z usednutí do vozu je tak o něco výraznější.

Po stránce prostoru jsem se svými 183 centimetry neměl nejmenší problém vpředu ani vzadu, rezerva mi zbývala nad hlavou i před koleny. Výbava Executive navíc dostala i uzavíratelnou schránku v zadní loketní opěrce. Podobně jako v exteriéru, i v interiéru je otvírání dveří řešeno tlačítkem ve dveřích, které je potřeba stisknout. Systém by měl zabránit tomu, aby cestující vystoupili například před projíždějící automobil nebo cyklistu.

Pochvalu si zaslouží také multimediální systém Lexus Media s 14“ obrazovkou, navigačním systémem Lexus Premium Navigation, parádně hrajícím audiosystémem a vzdáleným přístupem Lexus Connected, který umožňuje vzdáleně zapnout klimatizaci, najít vůz nebo monitorovat údržbu a servis. Z pohledu uživatele ale potěší především moderní grafika, možnosti konektivity a celková svižnost systému. Zdařilý je také snadný přístup k nastavení ventilace, včetně dvou ponechaných otočných ovladačů.

Lexus RX 350h Executive

Zavazadelník má elektrické ovládání již od základní výbavy, teprve s výbavou Executive ale získává i možnost bezdotykového otevření tradičním kopnutím pod nárazníkem. Nakládací hrana je sice vyšší, kufr ale potěší jednoduchými tvary, celkovou šířkou i praktickým organizérem pod dvojitou podlahou. V řeči čísel se bavíme o objemu 461 litrů po roletku, 612 litrů po střechu a maximálním objemu 1678 litrů po sklopení zadních opěradel. Na tažném zařízení, za které by si zákazník připlatil tučných 54.400 Kč, pak hybrid zvládne až dvě tuny.

Celkově kabina vozu působila nesmírně příjemným dojmem. Od prvního nasednutí vytváří Lexus RX dojem prémiového auta, což je zkrátka vidět a cítit při každém kontaktu. S celkovou nabídkou prostoru bezpečně uspokojí potřeby běžné rodiny.