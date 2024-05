Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Dongfeng na náš trh vtrhla sice s určitými počátečními obtížemi, dnes už se však cítí sebevědomě. A tak po rozběhnutí své hlavní značky Dongfeng rovnou míří i do prémiového segmentu, s novou značkou Voyah. Ta byla založena teprve v roce 2019 a zatím má čtyři modely, z toho dva jsou už v Česku. Odvážnější z dvojice je Voyah Dream, jde totiž o obrovité a drahé elektrické MPV, které se snaží dopřát posádce co nejkomfortnější jízdu.

Dream je nepochybně impresivní stroj a ač se to tak nemusí zdát, je to pořádný macek. Na délku má přes 5,3 metru a je tak větší než dlouhý Volkswagen Multivan nebo Hyundai Staria. O pozornost se hlásí také obří maskou, která může vypadat zbytečně na elektromobilu, ale brzy se má objevit také druhá a levnější varianta, která elektrický pohon doplní o spalovací prodlužovač dojezdu. V Číně je již v prodeji a pod kapotou má čtyřválcovou patnáctistovku, která přívod vzduchu jistě ocení.

Protože Voyah je prémiová značka, není Dream žádná dodávka nebo transporter pro rozsáhlé rodiny. Sedmimístný sice je, ale zaměřuje se hlavně na komfort. Vidět to je i v kufru, kde se s nějakým stěhováním nepočítá. Třetí řadu je sice možné sklopit, ale vznikne pak masivní schod. To hlavní se totiž ukrývá za elektricky otvíranými posuvnými bočními dveřmi, kde jsou dvě masivní sedačky. Elektricky nastavitelné, s výhřevem, odvětráváním a také masážní funkcí. Právě tady bude asi nejčastěji jezdit majitel auta a užívat si komfort netradičního MPV. Nechybí ani masivní stoleček kam se dá položit notebook. Protože nějakou audiovizuální výbavu vzadu dream postrádá. Alespoň zatím, v Číně už se dozadu dají objednat obrazovky podobně jako v Lexusu LM 350h, a u nás se nejspíše objeví také. Třetí řada už moc luxusu nenabízí, ale je tam dostatek místa pro dospělé cestující a trpět tam nebudou.

Přední část kabiny je už na displeje podstatně bohatší. Na palubní desce jsou totiž hned tři, všechny stejně velké. Před volantem máme digitální přístrojový štít, uprostřed multimediální systém, který ale pokračuje až před spolujezdce. Ten si může na svém displeji ovládat klimatizaci nebo sedačku, ale především pouštět hudbu a videa i za jízdy. A to jak z internetu tak i z USB. Samotný software je docela rychlý a přehledný, moc možností ale nenabízí a občas hůře reaguje na dotyk. Na vrchu palubní desky sedí kamera, která hlídá pozornost řidiče ale umí také reagovat na pár základních gest. Zbytek kabiny není nijak nápaditý, ale je hezky zpracovaný a většina povrchů je buď čalouněná, nebo z měkčeného plastu. Některé slabší detaily ve zpracování se najdou a třeba manuálně posuvná clona střešního okna se do podobně drahého auta moc nehodí. Klimatizace je třízónová a se zásobníkem na tři vyměnitelné vůně, které se pouští do interiéru.

Sprintující MPV

Voyah Dream je v Česku zatím pouze elektrický a má zajímavé prvenství. Je to nejrychlejší MPV na evropském trhu. Má totiž výkon 320 kW, točivý moment 620 Nm a pohon všech kol řešený dvěma elektromotory, takže i přes váhu 2625 kg zrychlí na stovku dle údajů výrobce za 5,9 sekundy. Podle našeho měření s telemetrií RaceLogic dokonce za 5,7 sekundy, maximální rychlost je 200 km/h. Ale to je u luxusního MPV samozřejmě poněkud zbytečná vlastnost. V podvozku si dream vozí obrovskou baterii s kapacitou 108,7 kWh (použitelnou Voyah neudává). Zároveň není tak užraný, jak bychom asi od podobné krabice čekali. Průměrná spotřeba během týdenního testu se zastavila na 28 kWh/100 km, přičemž jsme jezdili primárně po dálnici. Na té si Voyah vezme kolem 32 kWh. Reálný dojezd je tedy mezi 330 až 400 kilometry, a to se zapnutým topením, kterému pomáhá tepelné čerpadlo. Při klidnější jízdě po městě a po okresních silnicích ale nebude problém dostat se k 500 kilometrům. Bohužel vůbec prémiové není nabíjení, které je jasně největší slabinou vozu. Maximální výkon je jen 120 kW, takže i když je nabíjecí křivka hezky plochá, do 80 % to stejně trvá kolem 45 minut.

Nabíjecí křivka má sice příznivý průběh a dlouho si drží maximální výkon, ten je však příliš nízký. Čas 44 minut do 80 % je proto velmi podprůměrný.

Zajímavější je, jak se potýká s českými cestami. A to umí velmi dobře. Auto má totiž víceprvkovou nápravu vzadu a především vzduchový podvozek s nastavitelnými tlumiči. V komfortním módu je v něm jízda opravdu krásně plavná, mohutná karoserie se hezky nese přes nerovnosti. Ne že by úplně ošálila hmotnost a velikost vozu, prémiové sedany budou vždy komfortnější, ale na poměry MPV je to opravdu velmi dobré. A to třeba i ve srovnání s dražším Lexusem LM 350h. A to se dá říct i o odhlučnění, ve městě je v autě naprosté ticho, na dálnici je stále slyšet jen lehký svist vzduchu kolem karoserie. Co se opravdu Voyahu povedlo, je plynulost. Auto má funkci zvanou létající koberec, která pomocí tlumičů vyrovnává karoserii při rozjezdu, brzdění nebo v zatáčkách. Především brzdění je opravdu perfektně vyladěné. Přechod mezi rekuperací a samotnými brzdami není vůbec znatelný, karoserie zůstává zcela rovně a auto zastaví tak plynule, jako to umí už asi jen Rolls-Royce. Systém omezuje i náklony v zatáčkách a při rychlejší jízdě se auto chová docela obratně, vzhledem k váze ale brzy dojde na nedotáčivost.

Video se připravuje ...

Voyah Dream je vskutku zvláštní úkaz. Přichází s neznámou značkou ale ambice má vysoké a vlastně dnes na českém trhu nemá odpovídající konkurenci. Nejvíce se mu blíží zmíněný Lexus LM 350h, který je však pouze hybridní. Jen skousnout tu cenovku, jediná dostupná výbava Voyahu Dream je totiž za 2.824.900 Kč. V ní ale dostanete vše, příplatky už nejsou žádné. Brzy se však má objevit také verze s prodlužovačem dojezdu, tedy v podstatě plug-in hybrid s 25 kWh baterií. Ten má být u nás nezanedbatelně levnější.

Plusy

Komfortní interiér

Pohodlný podvozek

Výborná dynamika

Minusy

Pomalé nabíjení

Vyšší cena

Slabší software