TEST Mercedes-Benz T 180 d – Klidně si to ode mě opiš, ale ať to nikdo nepozná

Třída T je žhavou novinkou v portfoliu automobilky Mercedes-Benz. Tento sourozenec Renaultu Kangoo se převlékl do obleku luxusního MPV. Otázkou je, jestli je to oblek z butiku, nebo z tržnice.

Pro automobilku Mercedes-Benz, respektive koncern Daimler, není spolupráce s levnějšími automobilkami cizí. V rámci kooperace s aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi se nám tak už představilo několik modelů a technologií, které se různě umisťovaly na škále úspěšnosti. Třeba čtyřválcová pohonná jednotka M282 se dá považovat za vydařenou, Mercedes-Benz třídy X, příbuzný Nissanu Navara, už ale tak úspěšný nebyl.

Obecně u užitkových modelů, i mimo výše uvedené partnerství, vidíme tyto příbuznosti častěji. Na exkluzivitu se totiž v tomto segmentu z pochopitelných zas tolik nehraje. Vidět je to především u malých dodávek. Tak třeba model Citan, nástupce Vanea, byl již od první generace velmi blízkým příbuzným Renaultu Kangoo. A druhá generace představená v roce 2021 na tom nic nezměnila.

Takže Mercedes-Benz Citan a Renault Kangoo jsou i nadále sourozenci. Dokonce dvojčata. Jedna velká změna tu ale je, Mercedes se totiž rozhodl udělat nejen osobní verzi Citan Tourer, ale využít potenciál francouzských základů a vymáčknout z toho dnes testovanou luxusní třídu T, konkrétně se k nám dostala se čtyřválcovou naftovou motorizací T 180 d.

Málokdo to pozná

Nová generace Citanu a nová třída T stojí na platformě CMF-C. Luxusnější sourozenec má vždy lakované nárazníky a kryty vnějších zpětných zrcátek. Ocelovým kolům se v základu nevyhnete, ale mají celoplošné plastové kryty, ne jen přes náboj kola. Můžete si nicméně připlatit celkem fešné sedmnáctky, které Citan mít nemůže. Náš vůz je měl obalené do pneumatik Continental EcoContact 6 s rozměry 205/55 R17. Dalším rozdílem je možnost rubelitové metalízy (na fotkách), která je taktéž vyhraněná třídě T.

Vlastně jen díky těmto pár drobnostem třída T skutečně dokáže prokouknout. Od Renaultu Kangoo vás pak v první řadě odlišují jiné nárazníky, přední světlomety a grafika zadních svítilen a hlavně přední maska s rozměrnou třícípou hvězdou a horizontálním žebrováním. Celková silueta vozu a oken se přirozeně nemění a všimnete si i pár shodných detailů, jako je třeba třetí brzdové světlo na vrchu víka pátých dveří.

Mercedes-Benz T 180 d

Vymezení třídy T oproti Citanu Tourer probíhá i v interiéru, nicméně v základu bez příplatků jde o detaily. Třeba o leskle černé plochy pod výdechy ventilace, světlejší výplně dveří, startování tlačítkem, možnost automatické převodovky, s tím spojenou elektronickou parkovací brzdu (jak je u Mercedesu zvykem, tak vlevo od volantu) a především infotainment, který lze ovládat dotykově či přes touchpad na volantu. Architektura palubní desky Renaultu Kangoo je odlišná a především volant působí laciněji. Mercedesu v hodnotnějším designu pomáhají také hezky zpracované kulaté výdechy ventilace.

Poznáte ale identické ovládání klimatizace. Tady děkujeme, že jde o přehledné a snadno ovladatelné otočné voliče. Dnes vzácnost a méně vídaný jev už i u dodávek, viď, Volkswagene. Ovládání třídy T je velmi intuitivní a především přehledné. Z čísel v kapličce přístrojů se dobře čte a prostřední displej palubního počítače není přehlcený informacemi. Moc výtek nelze mít ani k displeji infotainmentu, jen snad navigace už by mohla mít trochu lepší grafiku. Podporuje také zrcadlení chytrých telefonů.

Také třída T dostala ovládání středového displeje přes dotyková tlačítka na volantu, bohužel to ale stále není moc přesné. Vypíchnout musím také to možnosti výbavy. Do třídy T můžete naházet opravdu všechno možné, třeba paket Advantage přidá za 36.855 Kč zmíněnou navigaci (samotný displej máte vždy), elektrické sklápění vnějších zrcátek, ambientní osvětlení i aktivního asistenta při parkování.

Pokud se ale opravdu chcete posunout do luxusní sféry, je tu pro vás paket Prémium. Za 91.472 Kč obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci Thermotronic, přístup Keyless, vyhřívání předních sedadel, diodové mlhovky, elektrické ovládání oken v posuvných dveřích, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu nebo výdechy ventilace vzadu. Třída T pak obsahuje i vynikající hlasovou asistentku známou z dalších vozů značky.

Nejspíš to ale bude prostor, proč nad třídou T budete možná uvažovat. Malé dodávky předělané na osobní auta jsou nástupci vymírajících MPV. Ostatně Mercedes-Benz třídu T jako MPV označuje. A jak asi čekáte, vzdušnost kabiny je na vynikající úrovni. Přední sedadla jsou velkorysá a místa nad hlavou jsem měl se 183 centimetry požehnaně. S prostorem na šířku také není nejmenší problém.

Podobně prostorná je i druhá řada sedadel, kam se bez problému usadí tři cestující a uložíte sem tři dětské autosedačky. Bohužel na prostředním sedadle chybí Isofix, jistou kompenzací je ale Isofix vpředu na sedadle spolujezdce včetně zátěžového senzoru pro odpojení airbagu. Mimochodem standardně je v třídě T sedm airbagů. Vzadu potěší i mnoho místa na kolena, vyklápěcí stolečky z opěrek předních sedadel a široký nástupní otvor přes posuvné dveře, které jsou velmi snadno zavřít i když auto stojí do kopce.

Páté dveře jsou obrovské, ale naštěstí jsou poměrně zlehka. Nakládací hrana je velmi nízko a v základním uspořádání tu je 517 litrů prostoru. Využijete skutečně každý litr, protože tu nic nepřekáží a nechybí ani poutka pro zavěšení tašek. Po sklopení druhé řady sedadel v poměru 60:40 získáte až 2390 litrů prostoru, bohužel se ale druhá řada nesloží zcela do roviny, takže delší předměty bude možná potřeba uprostřed vypodložit.

Třída T je k mání se zážehovým čtyřválcem o objemu 1,3 litru v provedení 75 či 96 kW. Naftová motorizace se čtyřválcem o objemu 1,46 litru je k mání v naladění 70 a 85 kW. My měli tu silnější verzi, a to ve spojení se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem Getrag. Jedná se o příplatek 54.075 Kč, jinak má třída T vždy šestistupňový manuál. Jednou z nevýhod vozu je pak absence pohonu všech kol, který může mít třeba Volkswagen Caddy. Třída T je pouze předokolka.

To může být pro leckoho stopka, však Češi čtyřkolky milují, nicméně za jízdní vlastnosti se třída T vůbec nemusí stydět ani tak. Rozsah motoru 1.5 dCi na trhu je impozantní, v průběhu let se objevil od Dacie až právě po Mercedes-Benz. Původně nepříliš oblíbený motor se vyšlechtil do tiché kultivované jednotky, u které lze nyní předpokládat dlouhověkost. Výkon 85 kW je naprosto dostatečný a spolupráce s automatickou převodovkou Getrag příkladná. Rozjezdy nejsou trhavé, na což často trpí koncernové vozy s převodovkami DSG a vznětovými motory.

Pádla pod volantem třída T postrádá, manuálně řadit vám dovolí jen po vyklonění páky voliče převodovky od D do strany. To by se mohlo hodit v případě, že se budete chtít rozjet na dvojku, jednička je totiž velmi krátká a v kluzkých podmínkách vám to může v kombinaci s jemně naladěnou stabilizací pomoci. Právě převodové poměry jsou jedna ze změn, kterou Mercedes-Benz na pohonném ústrojí z Kangoo udělal.

Dynamicky vás neohromí, není to potřeba. Akcelerace z 0 na 100 km/h za 13,2 sekundy a maximální rychlost 175 km/h jsou tak hodnoty spíše informační. Důležité tady je, že motor se sbírá plynule a má konzistentní tah. Převodovka řadí spíše dříve, motor moc nevytáčí a i do kopců často věří točivému momentu v nižších otáčkách. S autem mám najeto tisíc kilometrů s průměrnou spotřebou 7,0 l/100 km. Mnoho kilometrů však bylo na dálnici na horní hranici rychlostních limitů, při držení 120 km/h na dálnici a něžném zacházení s plynem na okreskách spadnete na šest litrů jako nic. Možná klidně i trochu pod.

Mercedes-Benz T 180 d

V řeči dodávek

Cestování s třídou T je jako jízda na obláčku, tedy v porovnání s jinými vozy se základy v dodávkách. Je to opravdu slušné, auto má vpředu vzpěry McPherson s příčným zkrutným stabilizátorem, vzadu jsou vlečená ramena spojená torzní příčkou. O odpružení se starají klasické tlumiče s vinutými pružinami. Samotné naladění podvozku je další věcí, kterou si Mercedes-Benz dělal sám. Srovnání s Renaultem Kangoo nicméně nemám.

Třída T umí jezdit hezky poddajně a nemusíte se bát otřesů po vymetení velké díky. Ano, bude to už nepříjemné, ale nemusíte mít strach, že se vám auto roztřese, ozve se plechová rána a plasty zavržou. Nic takového. Vyloženě nepříjemné pro podvozek ale umí být příčné spáry. Hřebenové řízení s elektrickým posilovačem je fajn, s autem se neperete a zároveň není přeposilované - zlatá střední cesta. Brzdy jsou vpředu i vzadu kotoučové, Kangoo má vzadu bubny. Užitečné zatížení třídy T činí maximálně 539 kg, s tažným zařízením pak lze táhnout až 1500 kg.

Odhlučnění kabiny je velmi solidní i proti aerodynamickému svistu. Při rychlosti 130 km/h po dálnici je uvnitř stále ještě relativně klid a není třeba zvyšovat hlas při rozhovoru se spolujezdcem. Odhlučnění odvalování pneumatik je taktéž solidní. Třída T trochu zklamala pouze výhledem z kabiny. Více položené čelní okno je teď vidět u více dodávek, je to kvůli aerodynamice, bohužel i zde se kvůli silnému A sloupku zhoršil výhled šikmo vpřed, především od řidiče doleva. Jinak se ale rozměry auta čtou velmi dobře.

Cena a závěr

Okamžik pravdy. Teď asi čekáte, že za hezky vybavené testovací auto vybafnu s částkou okolo milionu korun. Ale nejdřív ten základ. Mercedes-Benz třídy T vás dle aktuálního konfigurátoru vyjde na 640.695 Kč s motorem 1.3 naladěným na 75 kW. Jaký je rozdíl oproti Renaultu Kangoo se stejnou motorizací? V základní výbavě Equilibre vás Francouz vyjde na 590.000 Kč. příplatek za Mercedes je tedy padesát tisíc korun. Naceněné to mají hezky.

Mercedes-Benz T 180 d

Tak já jdu tedy bafnout s tím milionem. Auto, které vidíte na fotografiích, vyjde na 820.564 Kč bez DPH, s ním na 1.029.182 Kč. Nicméně se vycházelo z nejvyšší verze Progressive, s nejdražším motorem a ještě s automatem. Plus bylo v autě mnoho příplatků, třeba paket Technology nebo paket navigace Plus. Přijde vám to hodně? Vyšší výbava Techno Renaultu Kangoo s tímto motorem vyjde na 750.000 Kč s automatem. Volkswagen Caddy s motorem 2.0 TDI o výkonu 90 kW (122 koní) s automatem zase vyjde na 797.112 Kč. A to jde o základní ceny bez příplatků.

Podařilo se tedy Mercedesu udělat z francouzské dodávky plnohodnotné osobní MPV, které si může bez studu zařadit mezi své třídy? Ano, ale s otazníčkem. Velmi ceníme, že se dá skvěle vybavit, má pár svébytných prvků a inženýři se skutečně snažili, aby auto jezdilo dobře. Všechno jim to vyšlo, ale teď k tomu otazníčku. Třeba u takové třídy V totiž snad nikdo nepochybuje o tom, že jde o luxusní express pro smetánku. Třídě T se tohle vzhledem k základům nikdy nepovede. O to víc ceníme, že je velmi rozumně naceněné.

Plusy

Obří prostor v kabině i v kufru

Solidní jízdní vlastnosti

Dobré zpracování interiéru

Možnost bohatě vybavit

Mínusy

Horší výhled šikmo vpřed

Jen průměrná dynamika

Nemožnost pohonu všech kol

Postrádá exkluzivitu

Nejlevnější verze modelu 640.695 Kč (T 160/75 kW) Základ s testovaným motorem 702.405 Kč (T 180 d/85 kW) Testovaný vůz bez příplatků 842.855 Kč (T 180 d Progressive/85 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.029.182 Kč (T 180 d Progressive/85 kW)

Autor: Vladimír Kadera