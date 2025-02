TEST Mini Cooper S – Absence pádel kazí řidičskou svobodu

Standardní spalovací Mini Cooper se v Česku prodává ve dvou verzích – C a S. Základní verze C má turbodmychadlem přeplňovanou benzinovou tříválcovou patnáctistovku o 115 kW (156 koních), zatímco sportovnější a výkonnější varianta S má lehce přes 200 koní a ač okamžitý točivý moment elektromobilu vytváří bleskovou dynamiku, je až překvapením, že tahle silnější verze je rychlejší než elektrický cooper SE.

Mini Cooper S má turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový zážehový čtyřválec B48 s maximálním výkonem 150 kW (204 koní) a točivým momentem až 300 newtonmetrů. Mini uvádí, že vyvine akceleraci z 0 na 100 km/h za 6,6 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 242 km/h. Cooper S se už tradičně vyrábí pouze s pohonem předních kol.

Pádla jsou pouze pro JCW

Výhradní technickou výbavou je také sedmistupňová dvouspojková automatická převodovka Steptronic, která je dostupná ve dvou verzích. Mini pro cooper S nabízí hned dvě zdánlivě stejné převodovky, ale jaký je mezi nimi rozdíl?. Standardem je normální varianta a volitelně můžete sáhnout po sportovní verzi.

Tím největším je jejich volič – zatímco normální převodovka má dopředné režimy D a L, sportovní nabízí D a S. Bohužel, ani jedna není vybavena pádly pod volantem, takže největším jízdním rozdílem je mapa převodovky, která je u sportovní varianty trochu dynamičtější. A zatímco funkci módu S už známe, jízdní režim L (Low) je určen hlavně pro sjezd z dlouhých nebo prudkých klesání. Vybere nejvhodnější nižší kvalt pro „vystřelení“ motoru do otáček, aby začal brzdit.

Standardní mini přitom s novou generací ani nemají pádla řazení pod volantem a u nejnovější generace jsou specialitou pouze v nejsilnějších modelech JCW.

Mini Cooper S | auto.cz/David Rajdl

Pádla mu prostě chybí

V testovaném autě jsem měl k dispozici základní verzi převodovky. Když jsem s „eSkem“ vyrazil za zábavou na okresky, připadal jsem si trochu jako na počítači – prostě jen zrychlujete, brzdíte a točíte volantem. S nemožností zásahu do řazení a hraní si s kvalty si to neužijete tak, jako když o tom můžete rozhodovat sami. Mini vás s touto převodovkou nijak neinformuje o aktuálním kvaltu. Nedělá to ani ve sportovním módu Go Kart s intenzivnějšími reakcemi motoru a převodovky. Na displeji stále ukazuje jen D nebo L.

Na okreskách nebo při rychlejší jízdě si můžete pomoci aktivací jízdního režimu L, aby držel motor ve vyšších otáčkách s rychlejšími reakcemi na plyn, ale kvůli vyšší hlučnosti vás bude spíše otravovat. Stejně tak mě nebavilo každou chvíli sahat po voliči, abych si jej přepnul na další pasáž okresky a poté jej na rovince zase zklidnil, aby nedělal zbytečný hluk.

A věřte, že sportovní jízda s nejnovějším cooperem S umí být docela zábavná. I když má jen pohon předních kol, má samosvorný diferenciál typu Torsen i sympatickou dynamiku. Nemusíte se v něm bát v zatáčce přidat víc plynu, protože se pneumatiky rychle zakousnou do asfaltu a samosvor mu pomůže zatočit za volantem a mini se nadšeně vrhne do oblouku. Užijete si i lineární a překvapivě výkonné brzdy, jež se hodí k jeho sportovní nátuře.

Spalovák je pohodlnější než elektromobil

Normální život s cooperem S jsem si schválně nechal až na závěr, protože kvůli řidičským zážitkům si snad všichni raději koupí spalovací John Cooper Works. Slabší „eSko“ je prostě jen rychlejším autem pro každý den, se kterým budete jezdit do práce, na nákupy (jen malé, nemá moc velký kufr) nebo za přáteli a zábavou. A pokud uvažujete, jestli byste si na tohle radši neměli koupit „elektriku“, řeknu vám další zásadní faktor.

Spalovací cooper S je ve městech mnohem pohodlnější, než elektrický cooper SE. Ten jsem pro celkovou tvrdost podvozku až nesnášel, protože každý retardér představoval utrpení. Při jízdě na roletě se chvěl až třásl, každý výmol nebo ostrá nerovnost v něm byly až nesnesitelné. U spalovací verze je ale výrazně komfortnější nastavení podvozku.

I když není dokonale poddajným autem a hlavně pod plynem se nechává stahovat vyjetými kolejemi nebo velkými nerovnostmi, pořád se mi řídí lépe, než spalovací verze. A navíc při akceleraci netahá tak moc za ruce, jako spalovací verze, čemu prospívá zejména příznivější průběh točivého momentu – technicky vám ani nemůže dát maximum při nízkých otáčkách, jako to dělají elektromobily.

Mini Cooper S | auto.cz/David Rajdl

Zvyknout si ale musíte na relativně velkou emisní prodlevu při rozjezdu v normálních jízdních režimech, která je občas až nečekaně dlouhá. Raději pozor, pokud to někde budete chtít stihnout, protože se může stát, že budete stát na plynu i dvě vteřiny, než elektronika hnacího ústrojí vymyslí, jak rychle vás nechá rozjet. Raději jej plynule rozhýbejte a následně přidejte víc.

Blížíme se k závěrečnému hodnocení a už nám zbývá jediné – provozní náklady, alespoň co do paliva. Mini uvádí, že cooper S jezdí za kombinovaných 6,2 l/100 km v režimu WLTP. Reálně jsem s ním jezdil za průměrných 7 až 8 litrů, ve městě jsem se dostal na 6,8 litru a při sportovní jízdě po okreskách si řekl o 11 litrů.