TEST Opel Crossland 1.5 CDTI 88 kW AT6 – Zajímavé auto, které už si ale neobjednáte

Věk se tak v praxi negativně projevuje snad jen poněkud fádními materiály a hlavně nižším rozlišením 8palcového displeje infotainmentu. Příliš kvalitní není ani obraz zadní parkovací kamery. Jedním dechem ale musím dodat, že nic z toho mě nepobuřovalo. Spíš než slabší rozlišení se mi líbí, že multimediální systém pracuje docela svižně a že není příliš komplikovaný. A díky tlačítkům po displeji nemusíte zas tak často sahat. Kamera svou hlavní úlohu také v pohodě odvede – i když by obraz občas mohl nabíhat rychleji.

Klasické ovladače se nacházejí pod dotykovou obrazovkou, samostatný panel s nimi dostala také klimatizace a tlačítky můžete snadno a skoro poslepu vypínat systém stop/start nebo upozornění na opuštění jízdního pruhu. Škoda, že poslední jmenovaná funkce se nedá deaktivovat trvale, je totiž mimořádně otravná - letmý kontakt s krajnicí nebo středovým pruhem způsobuje hnusné pípání. Do řízení přitom nezasahuje.

Ani přes velice slušnou výbavu Crossland uvnitř neutají svůj věk, který prozrazuje hlavně tvar palubní desky, umístění dotykové obrazovky infotainmentu nebo jen analogové „budíky“ a poměrně malý displej palubního počítače mezi nimi. Jenže právě starší přístup do velké míry přispívá k tomu, že se řidič uvnitř rychle zorientuje. Ukazatele na přístrojovce jsou skvěle čitelné, palubní počítač přehledný, navíc jednoduše ovladatelný, a hlavně v kabině najdeme množství fyzických tlačítek.

Crossland si tedy můžete vybavit moc hezky, jen se to pochopitelně promítne do ceny. Verze Elegance startuje na 539.990 Kč, diesel stojí nejméně 569.990 Kč, sada Ultimate Pack 85 tisíc korun, vyhřívané přední sklo 14.000 Kč, vyhřívání předních sedadel a volantu je za 12 tisíc.

Jsou tu ale dva problémy. První se týká základní verze, kterou sice nalezneme v ceníku, ale nakonfigurovat a zadat do výroby si ji nemůžete. Opel jen vyprodává skladové zásoby. Druhá potíž souvisí s testovaným autem. Tuzemské zastoupení nám totiž svěřilo vůz s motorizací, jež v ceníku chybí úplně - provedení s 1,5litrovým turbodieselem o výkonu 88 kW a s šestistupňovou automatickou převodovkou z nabídky před nějakou dobou zmizelo. A výše zmíněný dostupný 81kW nafťák si můžete pořídit pouze s manuálem.

Brzy po premiéře se Crossland (X) vyhoupl na pozici nejoblíbenějšího opelu u českých zákazníků. Podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA), které se zabývají registracemi nových vozů v Česku, je Crossland nejžádanějším opelem v posledních pěti letech – registracím v rámci značky Opel vládne od roku 2018. Loni bylo registrováno 1580 exemplářů, za první tři měsíce letošního roku pak 258 kusů. To mimochodem mezi všemi v tuzemsku prodávanými automobily dělá celkově 23., respektive 46. příčku.

Motor, jízdní vlastnosti

Svižný a úsporný

Už víme, že testovaný exemplář spoléhá na kombinaci turbodieselu a samočinné převodovky, kterou aktuálním v ceníku nenajdeme. Vznětový čtyřválec o objemu 1499 kubických centimetrů dává maximální výkon 88 kW v 3750 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 300 Nm od 1750 min-1. S šestistupňovým automatem Crossland akceleruje z klidu na stovku za 11,5 sekundy a rozjede se na 183 km/h.

Spojení malého nafťáku a samočinné převodovky funguje sympaticky. Turbodiesel je sice zastudena poměrně hlučný a neklidný, dokonce umí drobně rozvibrovat volant, po zahřátí se však výrazně umravní. Slyšet je sice stále, ale neruší. Zřetelněji se pak ozývá už je jen ve vyšších otáčkách.

Z uživatelského pohledu potěší, jak hezky se motor sbírá z nízkých otáček a jak silné nabízí střední pásmo. Jedna-pětka ožívá po překročení 1500 otáček, ovšem i pod touto hranicí dokáže udržovat zvolené tempo, navíc neduní, ani nevibruje. Jen po šlápnutí na plyn ještě nedokáže zřetelněji zabrat. To se děje právě až nad 1500 otáčkami. Okolo dvou tisíc otáček už motor táhne poměrně hezky, útlum se dostavuje kolem 5000 otáček. Do typického českého provozu má Crossland 1.5 CDTI se samočinnou převodovkou sil dostatek, pohotově si poradí s objížděním kamionů nebo víkendových řidičů, s táhlými kopci i dálničním tempem.

Povedené je i spojení s klasickým automatem, který řadí hladce a plynule, především však motor drží v rozumných otáčkách. Nebojí se ani podřadit, když trochu důrazněji zatlačíte na pravý pedál. Převody jsou také nastavené racionálně, takže ani na dálnici, kde motor na šestku točí lehce přes 2000 otáček, by vám více rychlostních stupňů chybět nemělo.

Opel Crossland 1.5 CDTI AT6

A slušně vyhlíží spotřeba, zvlášť v mimoměstském „nedálničním“ provozu, v němž není problém jezdit za 5 až 6 litrů na 100 kilometrů. Na dálnici si Crossland bral rovných 7 l/100 km, v Praze pak 6,8 l/100 km.

O víkendu stráveném v menším a klidnějším městě a jeho okolí spotřeba činila 5,6 l/100 km, svižnější jízda po okreskách znamenala odběr 7 l/100 km. Po ukončení testu palubní počítač ukazoval dlouhodobý průměr 6,1 l/100 km.

Na pohodu

Z jízdních vlastností Opelu Crossland vyčnívá komfort, crossover potěší nadprůměrným pohodlím a podvozkem, který výborně filtruje menší i větší nerovnosti. Vůz nerozhodí ostré nerovnosti ani hluboké výmoly, skvěle si tlumiče poradí také s terénními vlnami nebo sérií děr. Karoserie se nehoupe, nekymácí, nevlní, auto na nerovnostech také neodskakuje. Crossland prakticky nezná ani rázy od kol, ty se dostavují zřídka. Je proto škoda, že Opel více nezapracoval na odhlučnění interiéru – že se občas ozývá motor, už jsem psal, prostor pro zlepšení by však byl také zejména v oblasti aerodynamického svistu.

Špatný Crossland není ani v zatáčkách, docela ochotně se stáčí a mění směr. Při ostřejším zacházení pak sice narazíte na nedotáčivost a budete se muset potýkat s náklony karoserie, ale to se u malého crossoveru s vyšší stavbou dá očekávat. Sportovec to prostě není, o hodně víc mu vyhovuje pohodová jízda. A to samé platí o sice docela strmém, ale jinak spíš uvolněném řízení.

Opel Crossland 1.5 CDTI AT6