TEST Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130 – Umění vytáčet

Když jsem v září loňského roku testoval Peugeot e-2008, podařilo se mi najít určitý způsob využití, ke kterému se dá tento elektro-crossover dobře použít. Tehdy bylo ještě relativně teplo a také – to je velmi důležité, jak jsem zjistil o tři měsíce později – dlouho světlo.

Nebudu se opakovat s designem, jediné dva vnější rozdíly mezi tehdy testovanou e-2008 a benzinovou verzí, kterou máme nyní před sebou, jsou v barvě a designu litých kol. Rovnou skočím k vysvětlení, proč je roční období klíčové pro to, jak se člověku „dvatisíceosma“ líbí nebo nelíbí.

Nakousl jsem to už v rekapitulaci nejlepších a nejhorších aut, která jsem za loňský rok řídil. Do toho výběru se totiž šedá 2008 dostala na tom jediném nelichotivém místě a vinu na tom měl zejména interiér v noci. Testoval jsem ji těsně před zimním slunovratem, od úterka až do pátečního večera jsem jezdil v podstatě výhradně ve tmě a přišlo mi, že si vývojáři kladli za cíl, aby vnitřek vozu řidiče ve tmě co nejvíce způsoby otravoval.

Oslnění na čtyři způsoby

Že u většiny peugeotů nevidím na půlku přístrojového štítu, jsem si tak nějak zvykl; tady to nejvíce souvisí s intenzitou jednotlivých svítících věcí. Příliš vysokým jasem ambientního osvětlení to začíná, ale to se dá v menu vypnout. Příliš vysoký je pro mé oči i nejnižší jas displejů, ale aspoň se v novém infotainmentu seřizuje snadno po stažení horní lišty dolů.

Pokračovat můžeme blinkry ve vnějších zrcátkách. Řada automobilek staví zrcátka tak, že LEDkový blinkr v nich je z místa řidiče vidět, jen koncern Stellantis je umí navrhnout tak, že ten blinkr člověka v noci oslňuje. Vadilo mi to už při testu Jeepu Avenger, vadí mi to i tady, protože kdykoliv dám levý blinkr a podívám se z levého okna, zda můžu vjet na hlavní ulici, bliká mi do očí silné oranžové světlo.

Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130

Ani to není všechno. Vůbec poprvé za víc než deset let, co se živím motoristickou novinařinou, jsem musel právě ve faceliftované 2008 něco v interiéru zalepit kusem papíru, aby mě to v noci neoslňovalo. Byla to kontrolka stavu airbagu spolujezdce ve stropnici u vnitřního zrcátka – zda je zapnutý či vypnutý pro případ, že byste tam vezli dítě v protisměrně otočené sedačce.

Přitom tuhle informaci člověk k jízdě vůbec nepotřebuje, stačí ji ukázat ze startu a pak zhasnout, dokud vůz zase nezastaví a nevznikne riziko, že namontujete sedačku a airbag zapomenete vypnout.

Není všechno špatně

Abych ale jen nevyčítal chyby – jsou věci, které se vývojářům interiéru povedly. Třeba výklopný stojánek na mobil ve středové konzole je velmi praktický pro odložení telefonu, pokud třeba potřebujete vidět dvě mapy najednou. Mobil (alespoň ten můj bez gumového protiskluzového krytu) však snadno odletí do strany, pokud vezmete zatáčku příliš ostře.

Chvályhodný je také infotainment, stejně jako u dříve nakousnuté e-2008 a řady dalších aut koncernu Stellantis. Díky nastavitelným widgetům si ho můžete přeskládat přesně tak, jak potřebujete, a také už – na rozdíl od 2008 před modernizací – není nutné vždycky otvírat menu klimatizace, když chcete upravit teplotu. Stačí mít na domovské obrazovce správný widget.

Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130

Ani sedačky nejsou špatné, jak designem, tak i měkkostí svého čalounění. Škoda ale, že ani v nejvyšší výbavě GT nemají nastavitelnou bederní opěrku a že mi hlavová opěrka tlačí hlavu do nepříjemného předklonu. Nepříjemné jsou také příliš blízko umístěné pedály, což je ale vlastností malých crossoverů obecně. Na prostornost si také stěžovat nemůžu; je to tu těsné vpředu i vzadu, ale v rámci třídy to není tragédie.