TEST Peugeot 308 SW GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 – Dlouhodobě do zásuvky

Sezení je pohodlné rovněž vzadu, co do prostornosti v kontextu nižší střední třídy ale patří zadní lavice spíše do podprůměru. Nejsem žádný čahoun, přesto mám s výškou 178 cm před koleny i nad hlavou jen drobnou rezervu. Kolegové vyššího vzrůstu už brblají, nad hlavou to ještě jde, ale kolena mají zabořena do předních opěradel. Zavazadlový prostor má standardně objem 608 litrů, plug-in hybridní ústrojí však ukrajuje rovných šedesát. Protože ale platforma s elektrifikací počítala od začátku, nevzniká sklopením zadní lavice žádný nepraktický schod. Spolehlivě funguje i hands-free otevírání víka pohybem nohy pod nárazníkem.

Nejpoužívanější menu lze vyvolat piánkem tlačítek pod prostředními obrazovkami. Novinkou třistaosmičky jsou i-Toogles, tedy velké dotykové dlaždice pod hlavním displejem. Na ně si můžete nastavit vyvolání dalších oblíbených funkcí. Co je paradoxní, jedna z dlaždic může sloužit i pro nastavení teploty. Ale ne s klasickými šipkami nahoru a dolů, aby byla změna stupňů co možná nejsnazší. Nakonfigurovat si můžete jen jednu konkrétní teplotu! Takže jednu z pěti dlaždic můžete zaplácnout nastavením 22 stupňů Celsia na místě řidiče. Nic víc, nic míň... leda byste na dlaždici vedle nastavili stupňů třiadvacet. Achjo.

Bohužel to neplatí o interiéru jako celku. Peugeot 308 dostává nejnovější generaci i-Cockpitu, tedy řešení se šišatým volantem a digitální kapličkou se zobrazenými daty až nad jeho vrchní částí. Na fotkách to vypadá fantasticky, v praxi ale tohle řešení dost pokulhává. Napříč internety se píše, že i-Cockpit vyhoví jen specifickým postavám. Jen jsme se v redakci zatím nedopídili, kterým přesně. Martin Machala mi klíčky vracel v permanentní frustraci. Když si nastaví řidičskou pozici podle tradičních pouček, nevidí aktuální rychlost. Aby mu byl k dispozici kompletní obsah budíků, musí mít volant prakticky v klíně. Jenže já měřím 178 cm a s volantem ve „správné“ pozici vidím rychlost napůl. Paradoxně jsem si musel vybrat zobrazení displeje s menšími čísílky, abych je viděl celá. Tyto strasti by snadno spláchl head-up displej. Ani se mi nechce věřit slovům Ondry Máry, který na tiskovce Peugeotu zaslechl, že 308 průhledový displej nemá, protože ho… nepotřebuje. Zastupuje jej prý právě vysoko umístěný digištít!

Ať jsou vaše automobilové preference jakékoliv, snad mi dáte za pravdu, že francouzská novinka vypadá neotřele a atraktivně. Co na tom, že jde o kombík s batohem na zádech, který zpravidla ze šmrncu auta spíše ukrajuje. A nic na celkovém šarmu neubírá ani fakt, že je auto zhotoveno v obyčejné bílé barvě. Tedy obyčejné... je to perleťová bílá za zmíněný jednadvacetitisícový příplatek. Ale víte, jak to myslím.

Co můžeme z označení vyčíst? Pojďme popořadě. SW značí kombík, GT Pack je název nejvyššího výbavového stupně (tedy v době objednání vozu, dnes jde jen o GT a s trochu jinačí výbavou, ale k tomu se dostaneme). Slovem Hybrid označují Francouzi plug-in hybridní pohon spolupracující s osmistupňovou převodovkou. Číslo 225 značí počet systémových koní, my disponujeme silnější ze dvou variant, která je na rozdíl od slabší (180 koňských sil) dostupná jen v nejvyšší výbavě.

Motor, jízdní vlastnosti

Pár čísel na úvod

Plug-in hybridní pohon Peugeotu 308 se skládá ze zážehové šestnáctistovky PureTech a jednoho elektromotoru. Je to vlastně jediná cesta, jak v modelu dostat benzinový čtyřválec. Spalovací motor má výkon 132 kW v 6000 ot/min a 250 newtonmetrů točivého momentu od 1750 otáček. Agregátu sekunduje elektromotor o 81 kW a 320 newtonmetrech. Systémový výkon má hodnotu 165 kW a točivý moment 360 Nm. Roztáčena jsou vždy přední kola a ústrojí spolupracuje s osmistupňovou samočinnou převodovkou.

Ve srovnatelné výbavě je silnější hybrid dražší o rovných 50.000 Kč. Slabší verze má stejný elektromotor, avšak slabší 110kW šestnáctistovku. Dynamika je přitom takřka shodná – 7,7 vs. 7,6 sekundy ve prospěch našeho kusu. Stejná je i maximální rychlost – 135 km/h čistě na elektřinu, 235 km/h na spalovací motor. Emise hluboko pod hranicí 50 g CO2/km znamenají, že třistaosmička bezpečně dosáhne na „elektrické“ registrační značky. V Praze na modrých tak parkujete zdarma a nepotřebujete ani dálniční známku.

Trakční baterie samozřejmě přidává nemálo kil, kombík má ostatně pohotovostní hmotnost 1762 kg. Akumulátor disponuje kapacitou 12,4 kWh, využitelných je 9,9 kWh. S příplatkovou palubní nabíječkou dobijeme auto na 11kW wallboxu za necelé dvě hodiny. Z klasické domácí zásuvky to trvá něco přes šest hodin. Plně dobitá baterie má vystačit na elektrický dojezd 59 kilometrů. V praxi je to něco přes pětatřicet, v těchto mrazivých dnech klidně i devětadvacet.

Peugeot 308 SW Hybrid 225 e-AT8 GT

Dobrou zprávou je, že s nabitým vozem vás nadváha kombíku příliš mrzet nemusí. Dynamika 225 koní táhnoucích za jeden provaz je více než solidní. Jasně, do sedačky vás úplně nepřišpendlí, bezpečné předjíždění či připojování do levého dálničního pruhu však zvládá levou zadní. Rozjezdu z místa či nízké rychlosti pak velmi pomáhá okamžitý nášup elektřiny. Počasí posledních dní si však s třistaosmičkou příliš nerozumí. Vlhká či zasněžená vozovka přináší problikávání kontrolky stabilizace nebývale často.

Navigujte neustále

V redakci všeobecně zastáváme názor, že vestavěné navigace jsou přežitkem. Když pomocníka na cestě potřebujete, nejlépe poslouží Waze či Google Mapy s těmi nejaktuálnějšími dopravními informacemi. Ty sice dnes poskytují i navigace vestavěné, zpravidla ale nejsou tak přesné. Přesto bych doporučoval, abyste ji v peugeotu používali, i když ji třeba vůbec nepotřebujete. Nelogické? Vysvětlím.

Plug-in hybridní pohon je schopen na základě vaší cílové destinace pracovat s energií v baterce. V praxi to znamená, že elektrické kilometry nevyplýtvá hned na začátku, ale rovnoměrně je rozloží na celou trasu tak, abyste do cíle dojeli „tak akorát“. To by ve finále mělo přinést co možná nejúspornější jízdu. Na to, jak spolehlivě tato pomůcka funguje, se zaměříme v některém z příštích dílů našeho dlouhodobého testu.

Hlavně nabíjet

Zatím je to se spotřebou paliva všelijaké. Svých pracovních sto kilometrů (20 km okresky, 60 km dálnice, 20 km po Praze) jsem schopen urazit s odběrem 3,9 l/100 km a vyplýtvanou baterií. Když nedobiju, dá se stejná trasa s lehkou nohou a dodržováním předpisů zvládnout i za 6,3 l/100 km. To jsem se ale opravdu hodně snažil, vybitý peugeot zpravidla žádá lehce nad sedmi litry. Problémem jsou hlavně časté městské rozjezdy, když skoro 1,8tunový kombík musí uvést v pohyb jen spalovací motor.

Nabíjet se tedy vyplatí. Nejenže tím snížíte spotřebu, ale nebude tak často zastavovat u čerpaček. Zatímco naftová třistaosmička má nádrž na 53 litrů, do plug-in hybridu natankujete maximálně čtyřicet. Tedy alespoň podle tabulek. Když se rozsvítí rezerva, ukazuje počítadlo zbývající dojezd asi do 30 km, potom číslo nahradí nic neříkající pomlčky. Zamíříte-li na pumpu v takovou chvíli, natankujete do nádrže jen lehce přes 33 litrů.

Peugeot 308 SW Hybrid 225 e-AT8 GT

Svižně a pohodlně

Jak už jsme si řekli, s dynamikou nemá třistaosmička problém. Dokonce ani vybité auto se k mrštnému zrychlení nenechává zdlouhavě přemlouvat. Jízdní vlastnosti hot-kombíku si ale od francouzského kousku neslibujte. Ne že by byl vyloženě těžkopádný, hmotnost ale v zatáčkách přeci jen cítit je. Řízení je navíc dost přeposilované, já osobně mám ještě problém se s šišatým volantem sžít tak, abych přesně věděl, co se pod koly děje. Naladění tak oceníte hlavně ve městě, úzkými uličkami se lze proplétat velmi snadno. Jen nástup brzdného účinku z nižších rychlostí by mohl být plynulejší. Brzdy nejsou úplně konzistentní a plynulé zastavování nejednou vyvrcholí prudčím pohybem vozu, aniž by vaše noha udělala nějaký nepředvídatelný pohyb.

Jsou i situace, kdy může vyšší hmotnost přijít vhod. Ač má kombík vzadu vždy vlečenou nápravu a obouvá osmnáctky, při průjezdu rozbitou zatáčkou zůstává jistý a díky nízkému těžišti neodskakuje. Podvozek je tužší, sérii drobných nerovností však ztlumí statečně a pochvalu zaslouží i slušné odhlučnění na nejrůznějších površích. Větší ráz od podvozku se tu a tam ozve jen na náhlé příčné nerovnosti.