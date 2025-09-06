TEST šílené káry Razor Crazy Cart XL Pro – Sranda na hraně přilnavosti
Pro potřeby našeho televizního pořadu jsme si v garáži postavili motokárovou dráhu. Ale ne jen tak obyčejnou, proháníme se na ní totiž ve velmi unikátním stroji. Razor Crazy Cart XL Pro totiž není o rychlosti a pilování dráhy, ale o driftování a zábavě.
Už ve čtvrtek v televizi uvidíte další řadu našeho pořadu Svět motorů. V sekci rozhovorů se známými osobnostmi uvidíte jednu novinku, driftovací káru, se kterou musí každý návštěvník projet přichystanou dráhu u nás v garáži. A protože jistě budete mít dotazy, co to je vlastně za stroj, zodpovídáme to rovnou zde.
Tahle věc se jmenuje Razor Crazy Cart XL Pro, pochází z Kalifornie, a jak už název napovídá, není to zrovna standardní motokára, ale pekelný driftovací stroj. Má jedno poháněné kolo, kterým se také zatáčí, a k tomu čtyři malá kolečka jako z nákupního vozíku. Hlavním úkolem je totiž celou dráhu projet bokem. K tomu slouží i velká „ruční brzda“ vedle sedačky, jinak je ale Crazy Cart velmi jednoduchý stroj. Pod vyvýšenou sedačkou se ukrývá lithiová baterie o kapacitě 355 Wh, která umožňuje asi 40 minut jízdy. Elektromotor má výkon 450 W a dokáže věc rozjet až na 21,3 km/h. Ve verzi XL uveze až 109kilového pilota, v nabídce je i dětská levnější verze. Není to ostatně žádná plastová hračka, ale pořádný kus kovové konstrukce vážící 51 kilo.
Klame tělem
Na pohled sice vypadá jako klasická motokára, zážitek je to ale zásadně jiný. Stačí už volant, který je tu zcela horizontálně, a hlavně je extrémně citlivý. Po rozjetí se každý ihned roztočí, protože pootočení o milimetr je velmi zásadně znát. Pootočení o 180° znamená jízdu dozadu, což zde opravdu je možné. Tady se na znalosti získané z driftování skutečných aut nehraje, fungování je opravdu naprosto jiné. Už třeba tím, že při první jízdě nasměrováni vysokou rychlostí přímo do zdi hledáme brzdu. Žádná tu opravdu není a ani ta páka vedle sedačky tak nefunguje. Místo zablokování kola jej totiž jen nadzvedne, takže kárka pak klouže určeným směrem jen na čtyřech malých kolečkách. A stále nebrzdí, takže před zdí je lepší vystrčit nohy a brousit podrážku. Pokud už na náraz dojde, je tu gumový nárazník kolem rámu a samozřejmě je ideální si vzít helmu.
To vše ale přidává na intenzitě zážitku, který je skutečně unikátní. Zpočátku se sice točíme na místě a každé použití ručky znamená 360° otočku, ale po pár minutách už dokážeme plynule kroužit kolem sloupu. Tím zásadním trikem je naučit se používat páku k nadzvedání kola a využít vždy trochu té trakce velkého kola s pneumatikou k nasměrování vozíku požadovaným směrem, kde už se dá sklouznout bokem. Zpočátku děláme spíše 360° obraty, ale po pár minutách už jsme takto schopni projet celou vytyčenou dráhu bez toho, že bychom naráželi do zdi nebo vytištěného Vaculíka. Není to tedy driftování, jak ho známe z aut, ale spíše je to o citlivém dávkování přilnavosti pomocí páky. Pomáhá i docela citlivě dávkovatelný plynový pedál, takže nad rychlostí kontrolu máme. Velkou výhodou je možnost tří různých režimů, které omezují maximální rychlost. Na ten první se kárka spíše jen pomalu šine, což je ideální na natrénování ničemu nepodobného způsobu ovládání. Na ten nejvyšší se rozjede až na těch 21 km/h, což z pozice jen pár cm nad vozovkou a bez brzd působí jako vskutku šílená rychlost. Celé hraní ale není o rychlosti, spíše o tom projet co největší část dráhy v kontrolovaném smyku
To vše dělá z Crazy Cart výjimečný zážitek, na který navíc není potřeba moc prostoru. Stačí pár metrů volné plochy, na které si můžete driftovat, co baterie dá. Jedinou nevýhodou je, že pak se musí čekat několik hodin, než se baterie zase dobije, na což tu je klasická dobíječka do 230V zásuvky. Pro naše natáčení mašinku poskytla Alza.cz, kde se také dá koupit. Vyjde na 34 999 Kč, což nezní jako málo, ale za unikátní zábavu to rozhodně stojí. V nabídce jsou také levnější dětské verze. Ta nejsilnější unese 63 kg a stojí jen 11 999 Kč, dá se ale koupit i úplný základ Crazy Cart Shift 2.0 za 5999 Kč. Ve všech případech je zaručené, že pilot se jen tak nezbaví úsměvu na tváři.
Co si myslí o Crazy Cart redakce?
František Pisarovič: Zajímavá věc. Jednoduchý princip s jedním hnaným i směrovaným kolem a soustavou pomocných koleček funguje zprvu poněkud zvláštně. Musíte si zvyknout jednak na nepřirozenou, zcela vodorovnou polohu volantu. Řízení je citlivé jako aktivista, jde však velmi ztěžka a již krátce po intenzivní jízdě mohou nastoupit do dlaní křeče. Je vám to ale úplně jedno, protože ta věc se furt hrne bokem, a když ne, dá se jí dopomoci tahací „ruční brzdou“. Červená páka ale pouze mění geometrii zadních koleček nadzvedáváním a přílišné nadzvednutí ji může vyvést z míry a jako řidič máte pocit, že z mělké sedačky vypadnete. Ale to je riziko, se kterým se počítá. Motorsport je nebezpečný. Ale tohle je prvotřídní sranda.
Marek Bednář: Co uděláte, když vás posadí do autíčka, které skoro neumí jezdit rovně, nemá brzdy, následně vám ukážou trať zamotanou kolem betonových sloupů a zjistí, že máte moc velkou hlavu na to, aby se vešla do helmy? Jdete do toho – co jiného. Razor Crazy Cart XL má jízdu bokem v DNA díky kolečkům z nákupního vozíku, jejichž otáčení regulujete pákou připomínající ruční brzdu auta. To znamená, že na extrémně rychlé řízení máte jednu ruku. E-shopy tuhle bláznivinu popisují slovy „Driftuje všemi směry“ a přesně takové mám zpoza jejího volantu dojmy – pohybuje se všemi směry, a abyste dokázali odhadnout, kam to bude příště, chce to cvik. Poté, co jízdu natrénujete, je to neuvěřitelná zábava; vezměte si ale helmu. A jakkoliv dobře se driftování naučíte, pořád káře chybí brzda, kterou byste mohli použít, když to už nejde zachránit volantem.
Jiří Pražák: Baví mě jednoduchost zpracování a jednoduché smontování. Tři jízdní rychlosti jsou super v tom, že se na tom naučí úplně každý. Začneš v klidu na pomalou, abys pochopil, jak funguje ruční brzda, a pak už se můžeš klouzat rychlostí až 21 km/h bokem. Mohlo by to mít brzdu, je to omezující kvůli tomu, že když chceš jet třeba z kopce, dole nedobrzdíš. Je to zážitek, který jinde nedostaneš, nic se nechová stejně a je s tím spousta srandy i v prostoru třeba 5 x 5 m.
Zdroj: Svět Motorů