TEST Škoda Karoq 1.5 TSI DSG – Plno funkčních drobností

Premiéra kompaktního SUV Škoda Karoq proběhla v roce 2017 a od té doby se mladoboleslavský model začal prodávat v šedesáti zemích světa. Ostatně vozy kategorie SUV představují v celkových objemech Škody asi 50 % a právě Karoq na tom má zásadní podíl. Celosvětově se jej prodalo přes půl milionu kusů. Není divu, že v rámci faceliftu Škodovka svou recepturu neměnila, spíš ji jen okořenila o nenápadné, ale funkční inovace.

Prozradí jej světla

Hlavním poznávacím znamením omlazeného balení proti předchůdci je přední i zadní světelná technika. Ve všech případech je plně diodová, ve vyšších provedeních dostává vůz Matrix LED světlomety s inovovanou grafikou a odskokem ve světelné lince. Hlavní světlomety doprovází výraznější šestihranná maska vystupující více do prostoru. Vzadu zase karoqu zmizelo charakteristické vykrojení světel u přechodu do zavazadelníku. Světla vzadu jsou tak méně originální, ale elegantnější. A uprostřed je doprovází chromovaný dekor. Novinkou jsou rovněž zadní dynamické blinkry.

Velkým tématem omlazeného kousku jsou úpravy aerodynamické. Drobnými kroky se totiž inženýrům povedlo snížit hodnotu součinitele odporu vzduchu o více než devět procent na Cx 0,30. To v praxi snižuje tabulkové emise CO2, ale i spotřebu paliva. Co přesně je nového? Tak například aerodynamické kryty litých kol (známe již z kodiaqů), aktivní lamely ve spodním otvoru nárazníku, prodloužený střešní spoiler s finlety po stranách zadního spoileru a kryty podvozku či palivové nádrže.

Karoq se nabízí se třemi výbavami – Ambition, Style a Sportline. Dřívější základ v podobě verze Active z nabídky zmizel, stejně jej u nás pořídilo jen minimum zákazníků. Naopak dva vyšší výbavové stupně lze došperkovat ještě balíčkem Exclusive. Style v základu obouvá lité sedmnáctky, má bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná přední sedadla a volant či ostřikovače předních světlometů. Testované Style Exclusive dále poskytuje Travel Assist s prediktivním tempomatem a adaptivním vedením, Matrix LED světlomety, parkovací senzory vpředu a vzadu, zadní parkovací kameru, digitální budíky s 10“ obrazovkou, adaptivní podvozek DCC, 8“ multimédia s navigací atd..

Škodovka se tímto krokem rozhodla sjednotit nejžádanější výbavové prvky právě do takovýchto balíčků navíc. Příplatek za všechny výše popsané prvky Style Exclusive je 110.000 Kč a mladoboleslavští vyzdvihují, že položky vás tak přijdou na méně peněz, než když jste si za ně museli dříve připlácet jednotlivě.

Uvnitř klasika

Na kabině se omlazovací procedura podepsala méně. V zásadě je to dobře. Obrazovka multimediálního systému je zakomponována do přístrojové desky a netrčí do zorného pole. Karoqu stále zůstává intuitivní ovládání klimatizace se samostatným panelem a otočnými ovladači. Hlídání jízdního pruhu lze vypnout jednou provždy. Do letošního roku jsou základem analogové budíky, v měsících příštích už model dostane digitální řešení. Pro základní výbavy osmipalcové, ve vyšších má obrazovka o dva palce víc.

Za zachování klasického ovládání jsem moc rád. Jen je možná trochu škoda, že se kabinu nepovedlo oživit nějakým zajímavým nápadem. Škodovka sice v rámci inovací uvádí nové materiály a dekory, kabina už ale po pěti letech působí tak trochu fádně. Napravuje to alespoň nový volant, který se naštěstí nepodvolil trendu dotykových ploch a stále má klasická tlačítka, takže cokoliv nastavíte poměrně snadno i poslepu.

Nic se nemění ani po stránce prostornosti. Útlý středový tunel nebrání pohodlnému rozvalení se ani delším typům postav. Já s výškou 178 cm mám za volantem místa víc než dost a velká rezerva před koleny i nad hlavou mi zůstává i ve druhé řadě. Zkoušený kousek dostává příplatkový paket VarioFlex (+20.000 Kč), který zahrnuje „chytrá“ zadní sedadla s možností složení až k předním opěradlům, případně je lze zcela vyjmout. V takovém případě vám vzadu vznikne obrovský nákladový prostor. Samotné vyjmutí je navíc otázkou několika desítek sekund.

Sedačky lze navíc posunout vpřed, čímž vzroste objem zavazadlového prostoru z 521 na 588 litrů. Po jejich složení hovoří tabulky o 1605 litrech místa. Kufr se vyznačuje pravidelnými tvary, přihrádkami po stranách a nechybí ani věšáky na tašky. Nějaké drobnosti se vejdou i pod podlahu zavazadelníku. O chytrá řešení usnadňující každodenní život tu rozhodně není nouze.