TEST SWM G03F Tiger – Tady je odpověď

Do příchodu elektromobilů byla nejpopulárnějším segmentem osobních vozů v Číně levná MPV. Vozy, které s jednoduchým účelovým designem mnohdy vypadaly velmi podobně napříč značkami, ale nabídly prostornou kabinu, často se sedmi místy, za velmi nízké ceny. Některé modely byly vůbec nejprodávanějšími vozy v Číně. Exportovaly se jen omezeně, proto nás překvapilo, když se jeden typický zástupce oficiálně objevil u nás. Říká si SWM G03F Tiger, a ačkoliv se stylizuje do podoby SUV, jde o jedno z mála MPV na našem trhu. Navíc stojí jen 519.000 Kč, takže je zároveň i jedním z nejlevnějších.

SWM je původně italská značka motocyklů, která v roce 2014 přešla do čínských rukou. Vedle motorek však od roku 2016 prodává v Číně také MPV a SUV a míří mezi ty nejlevnější vozy na tamním trhu. V Česku začala letos s SUV modelem G01 a tiger jej následoval nedávno, na uvedení ještě čeká větší sedmimístné SUV G05. Nejde o žádný individuální dovoz bez servisní sítě, SWM má dnes již devět dealerů a další jsou potvrzeni.

Vzhledem k výše zmíněnému je jasné, že nejde o žádný výstřelek moderní techniky, ale o čínskou obdobu dacie, a to ještě té o generaci starší, než máme teď. Tedy vůz, který by šlo velmi snadno zkritizovat za zastaralost, v současné době ale může mnoho zájemců ocenit jednoduché auto, které neotravuje zbytečnostmi. Tedy ani těmi povinnými, protože na ně má výjimku, která ještě pár let vydrží.

Pixel Art

SWM se na webu chlubí italským designem, italský ale mohl být tak maximálně oběd čínského šéfdesignéra. Hranatá karoserie je ryze účelová, trochu retro a černým oplastováním se až příliš snaží být SUV. Celek je možná až na obrovská písmena SWM na přídi konzervativní a rozhodně ne škaredý.

Podobné dojmy máme i z interiéru, který převážně ignoruje moderní trendy. Což není nic špatného, tlačítka vždy oceníme více než ovládání přes displej. Materiály jsou převážně tvrdé, ale zpracování není špatné, nesetkali jsme se s žádným vrzáním ani dalšími pazvuky. Displej tu však je také, má 7" a je překvapivě dobrý. V podstatě je to totiž tablet přilepený na palubku. Což znamená, že má klasický android, je velmi rychlý a dokáže si přes Google Play stáhnout všechny možné aplikace. Navíc ale umí také zrcadlení mobilu přes Android Auto a Apple CarPlay, a to i bezdrátově, nechybí ani couvací kamera.

Tiger je vždy sedmimístný, jak by správné MPV mělo být. Jenže místo evropské specifikace 2+3+2 vyznává čínskou 2+2+3. Třetí řada se dá proto považovat spíše za dvoumístnou a auto za šestimístné. Díky uličce ve druhé řadě je ale třetí řada dobře přístupná a s prostorností to také není špatné, nejlépe se ovšem mají cestující v té druhé. Kufr má v sedmimístné konfiguraci 165 litrů, se sklopenou třetí řadou je to už 705 litrů.

Protestsong

Stejně jako většina čínských spalovacích aut má i tiger benzinovou patnáctistovku coby jedinou možnost pohonu. Staromilcům se rozhodně bude líbit, že motor je čtyřválcový, atmosférický a s nepřímým vstřikováním. Na něj mimochodem SWM žádnou výjimku nepotřebovalo, protože motor plní emisní normu Euro 6e.

Motor má jadrný zvuk, který si v kabině docela užijete, protože odhlučnění je slabé. Není však nepříjemný, a ačkoliv hluk při dálničních rychlostech je už docela silný, pořád se dá bez problému mluvit s pasažéry nebo poslouchat nepříliš kvalitní audio. Poháněná jsou pouze přední kola a sílu na ně směruje ručně řazená pětistupňová převodovka. Nebo spíš stroj času, protože její mechanická odezva, absence pojistky při řazení zpátečky a absurdně dlouhé dráhy nám připomínají devadesátá léta. Zejména však vadí dlouhé odstupňování, kvůli čemuž se motor nežene do otáček a váhavé jsou i rozjezdy po městě.

S výkonem 81 kW a projevem atmosféry není SWM zrovna trhač asfaltu, ale s lehčím odstupňováním by dynamicky mohl působit výrazně lépe. S prázdným autem jsme nicméně neměli problém držet se provozu, předjíždět a ani dosáhnout 130 km/h na dálnici. Při těch motor točí kolem 3000 otáček. Návratem do starých časů je i spotřeba, především její měření. Auto vám ji totiž nikde neukáže (ukazuje ale dojezd), a musíte si ji tak postaru dopočítat dle tankování. Nám to vyšlo na asi 8 – 9 litrů v kombinovaném provozu.

Podvozek opět není nic sofistikovaného, vzadu má tuhou nápravu a na větších nerovnostech si umí kopnout. Problémy se stabilitou jsme nepozorovali. Levná čínská auta je při jízdě na dálnici obvykle nutné neustále korigovat, SWM s tímto problém téměř nemá.

Otevřený konec

Věřili bychom mu i odolnost a spolehlivost. Ve své domovině jsou tyto vozy venkovskými dříči, kde se nehledí na povolené hmotnosti, počet sedaček a podobné zbytečnosti. Se servisem se to také nepřehání a o kvalitě vozovek na čínském venkově si nedělejte iluze.

Problémů má auto ale také několik a největším z nich je nejistá bezpečnost. Jsou zde jen dva airbagy a další ani za příplatek. Žádné crash testy tohoto modelu u nezávislých institucí neproběhly, takže prostě nevíme. No a dalším problémem je existence Dacie Jogger, která má také sedm míst, také je jednoduchá, ale stojí méně. Ale také má tříválec, přímý vstřik a turbo, což pár lidí může vystrašit.

Ještě před pár lety bychom možná zkritizovali drzost SWM s něčím takto primitivním přijít do Evropy. Dnes, upípáni povinnými asistenty a unaveni bojem s cukajícími volanty, si ale říkáme, proč ne? Člověk, který chce to bájné „normální auto bez ničeho“, už mezi novými vozy prakticky nemá jinou možnost. Protisystémové SWM navíc dokáže přinést i nějakou tu moderní výbavu, třeba infotainmentem překoná spoustu zavedených výrobců. Ve výsledku si tak i přes své nedostatky dokázalo získat naše sympatie a jsme rádi, že ozvláštňuje českou nabídku.

Plusy

Sympatická cena a výbava

Jednoduchá konstrukce

Nabídka vnitřního prostoru

Minusy

Slabé odhlučnění a dynamika

Horší komfort odpružení

Dlouhé odstupňování

Nemožnost nastavení volantu

Nejasná bezpečnost

Vyšší spotřeba paliva

Nelze mít tažné zařízení