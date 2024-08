TEST Nio EL6 – Vytvoření tlaku

Zájemci o velké prémiové SUV mají rozhodně z čeho vybírat a silným konkurentem zavedeným značkám jsou i čínské automobilky. Například Nio EL6, které patří mezi to nejlepší, co segment nabízí.

Čínskou prémiovou značku Nio jsme vám představili v březnu testem základního modelu ET5 Touring. Jenže současná doba přeje spíše SUV, což Nio dobře ví, a v nabídce jich má už pět. Nejmenšími z nich jsou EL6 a z něj odvozená kupé verze EC6. A právě EL6 se 100kWh baterií jsme si půjčili na test od firmy Cario, která nia na český trh dováží.

Ačkoliv se EL6 představilo teprve v roce 2019, testovaný kus je už jeho druhou generací, která se prodává od minulého léta. Nejde přitom o facelift, ale o vůz postavený na nové platformě NT 2.0. To je pro současné čínské elektromobily typické, obměna techniky je tam velmi rychlá, navíc často s menšími updaty každý rok.

Čínská auta v Evropě: Až na výjimku mizivé prodeje Ondřej Šámal Ekonomika

Design není ničím překvapivý, Nio všechna svá auta stylizuje velmi podobně, v moderním uhlazeném stylu, který je pro nové čínské elektromobily typický. Spolu s boulemi nad oknem, kde je schovaný lidar a další čidla, auto rozhodně přitahuje pozornost.

Jednotný je i design interiéru, který se téměř neliší od toho, co jsme viděli v ET5. Tedy minimalismus podobný tomu v Tesle, ale se zachováním samostatného digitálního přístrojového štítu, páček pod volantem a několika tlačítek. Opět musíme pochválit hlasové ovládání, které zde opravdu funguje lépe než snad ve všech jiných autech, která jsme testovali. Opravdu ho lze používat zcela plynule a v naprosté většině nám Nomi rozumí, samozřejmě zatím pouze anglicky. Velmi dobrý je i software, který se zjevně inspiroval u Tesly. Proti té nám přijde přehlednější a díky větším ikonkám i fontu použitelnější za jízdy. Je také velmi rychlý a má zajímavé funkce, včetně kompletní deaktivace rekuperace, k obroušení nebo vysušení brzd.

Nejmenší SUV v nabídce Nia je už na evropské poměry dost cvalík, s délkou 4854 mm se podobá třeba Volkswagenu Touareg. Prioritu v prostornosti mají především pasažéři na zadních sedačkách, kufr má tedy objem jen 579 litrů. Zadní sedačky mohou za příplatek mít i výhřev, ventilaci a také masážní funkci. Ani zde nechybí možnost instalace tří ampulí s vůněmi, které si pak lze vybírat na displeji.

Automobilka Nio uvede na evropský trh v roce 2025 svou levnější značku Firefly ČTK Novinky

Rychlý dvakrát

Technika je v EL6 téměř totožná jako v ET5. Tedy dva elektromotory o kombinovaném výkonu 360 kW a pohon všech kol. Specialitou Nia je možnost výměny baterie ve speciální stanici, kterých má v Evropě už 53, nejbližší v Německu. Všechny baterie Nia (75, 100 a 150 kWh) jsou tedy fyzicky stejně velké, napříč všemi modely. Nio už i zde staví vlastní nabíjecí síť se superrychlými stojany, zatím však má jen 20 míst.

Skvělá je i dynamika 4,8 metru dlouhého SUV, na stovku se dostane za 4,5 sekundy, a to s oním návykovým kopancem na začátku. Pružnost ho neopouští ani ve vyšších rychlostech a jednoduše se dostane na omezovač ve 200 km/h. Zároveň auto dokáže být velmi plynulé při rozjezdu i brzdění, což také neplatí pro každý elektromobil. Rekuperace má tři úrovně, na nejslabší auto téměř plachtí, nejsilnější jej však neumí zcela zastavit.

Zvláštní je, že spotřeba většího vozu je nižší, než jakou jsme naměřili u ET5. Na dálnici při 130 km/h jsme naměřili 22 kWh/100 km, mimo dálnici se dalo jezdit za 18 normálním stylem. S baterií o použitelné kapacitě 90 kWh to znamená dojezd 400 – 500 kilometrů. Nadchlo nás ovšem nabíjením, které je na 400V auto bezkonkurenční, viz graf nabíjecí křivky.

Nabíjecí křivky jsme naměřili hned dvě, auto si je mění dle podmínek a možností chlazení baterie, podmínky při měření však byly velmi podobné. Obě křivky jsou velmi dobré, zelená je přímo fenomenální. Umí si totiž držet výkon 170 kW až do 73 %, a do 80 % se tak nabije za 23 minut. Na 400V vůz se 100kWh baterií jde o velmi nadprůměrný výsledek. | Svět motorů

Odpružení Sky Ride elektromobilu Nio ET9 • Nio

Skvělý standard

U ET5 jsme si stěžovali na tvrdší podvozek, což EL6 napravuje a ani při přejezdu nerovností se neprojevuje poskakováním či ránami od kol. Ne že by byl komfortem na úrovni konkurence od Audi, ale i přes absenci vzduchového podvozku (který mají větší modely Nia) umí být velmi pohodlný. Schopný je i při rychlejší jízdě, navzdory váze 2323 kg. Vyšší karoserie se příliš nenaklání a auto se do zatáček stáčí velmi ochotně. Řízení však stále není příliš responzivní a je neposilované. Velmi dobré je odhlučnění, a to i při dálničních rychlostech.

Základní cena Nia EL6 se 75kWh baterií je 1.673.000 Kč, což už zahrnuje i poplatky dovozci Cario. Výbava je pouze jedna, zájemci o větší baterii musí dát minimálně 1.900.000 Kč. Je to hodně za čínský vůz? Pokud se podíváme na srovnatelnou konkurenci, Nio vychází výrazně levněji. Není přitom v žádném případě horším vozem, naopak v mnoha ohledech zavedenou konkurenci předčí. Své místo na trhu si tedy dokáže vedle ceny vybojovat i silnými kvalitami.

Čínské automobilky do roku 2030 ovládnou třetinu světového trhu ČTK Ekonomika

Plusy Prostorný interiér

Pohodlný podvozek

Dobrá dynamika

Skvělý software a hlasové ovládání

Velmi rychlé nabíjení Minusy Menší kufr

Chybějící oficiální podpora