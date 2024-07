TEST Voyah Free 106 kWh – Čínské SUV za 2,2 milionu zaujme i zklame

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Vstup čínských aut do Evropy pokračuje a v Česku se relativně nedávno objevila nová značka, která svou tvorbou přitahuje velkou pozornost. Překvapivě totiž není tak levná, jak se o čínských autech obecně traduje. Voyah je první prémiovou značkou čínské státní automobilky Dongfeng a v našich končinách se aktuálně setkáváme se dvěma jejími modely – základním SUV Free a vlajkovým elektrickým MPV Dream. Zejména SUV má v Evropě velký potenciál, ale jak působí v reálném světě, když do něj přesednete z domácích konkurentů?

Italský design zaujme

Voyah Free je mou vůbec první velkou zkušeností s čínskou automobilovou produkcí, a přestože jsem odpůrce přívalu čínských elektromobilů do Evropy, přistupoval jsem k němu s velkou zvědavostí. Tenhle elektromobil totiž ani nemusíte znát, aby začal přitahovat vaši pozornost. Je to hlavně kvůli stylingu od italského designového studia Italdesign Giugiaro, s nímž zepředu se svou svítící maskou trochu připomíná maserati, zezadu v něm najdete trochu z inspirace v Porsche Cayenne.

Pojďme se však rovnou věnovat praktičtějším prvkům a jedním z těch nejdůležitějších je elektrické otevírání pátých dveří. Malou chvilku jsem jej musel hledat, než jsem si všiml malého šedivého tlačítka na zadním stěrači. Kufr přitom můžete otevírat a zavírat tlačítkem na dveřích nebo v menu infotainmentu, ale nejobyčejnější způsob je na první pohled tak trochu skrytý. A když už máme odemčeno a vysunuté kliky, pojďme rovnou do interiéru.

Stylová palubní deska

Tady si totiž čínští návrháři a inženýři připravili jeden doslova „fancy“ prvek – výsuvnou širokoúhlou obrazovku. Celá palubní deska se třemi displeji pro digitální přístrojový štít, hlavní centrální dotykovou obrazovku infotainmentu a třetí obrazovku pro spolujezdce se po zapnutí vozu vysouvá do vyšší polohy, kde vám nabízí plnohodnotný informační a zábavní systém v normálních barvách. Když však obrazovku manuálně snížíte nebo vůz přepnete do dynamického módu Performance, plynule se sníží zasunutím do palubní desky a nastaví do tmavších barev, méně odvádějících pozornost.

Je to asi ten největší trik, jaký voyah free umí nabídnout a současně je něčím, s čím se u evropské konkurence nesetkáváme. Pokud máte rádi technologické výstřelky pro geeky, tuhle zajímavost si oblíbíte. V testovaném autě v nejvyšší výbavě Option Packet 2, nadstavbě základní výbavy i prvního rozšiřujícího balíčku Option Packet 1, je navíc závislá na aktuální výšce adaptivního vzduchového podvozku – snižuje se spolu se světlou výškou. Nezávisle na tom si s ní pak můžete hýbat tlačítkem vedle voliče jízdy/převodovky.

Voyah Free (106 kWh)

Infotainment bez češtiny

A teď konečně k praktičnosti digitálního a přístrojového štítu. Menu infotainmentu už tradičně vychází z architektury tabletů, má jednoduchou grafiku a docela intuitivní ovládání. Bohužel, u přístrojového štítu jsem během třídenního testování nenašel layout, který by mi dokonale vyhovoval. V nejvhodnějším zobrazení s mapou navigace totiž ukazuje aktuální rychlost až moc vpravo nahoře, kde ji budete hledat, než si na to trochu zvyknete.

A co infotainment? Ten nepřekvapivě neumí jazyk našeho kmene a jedinou češtinou v jinak anglickém rozhraní jsou české názvy ulic v mapě navigace. Součástí systému jsou i dvě kamery, které svým úhlem záběru pokrývají přední i zadní sedadla. S kamerami se přitom můžeme setkat i u některých nových evropských aut – pro přední sedadla slouží třeba ke konferenčním videohovorům, druhá je ideální pro hlídání dětí na zadních sedadlech. Do menu kamer se přitom jednoduše dostanete i tlačítkem na volantu.

Bohužel špatně chladí

S luxusním voyahem jsem se mohl seznámit během červnových třicítek, což by s automatickou dvouzónovou klimatizací i aktivní ventilací sedadel nemělo představovat problém, ale ten se překvapivě objevil. Teplotní komfort není zrovna nejlepší. Voyah Free totiž v letních vedrech příliš nechladí. Dokonce i v nejvýkonnějším režimu klimatizace Strong není v kabině pocitová zima, ačkoli je venku 30 stupňů Celsia a klimatizaci máte nastavenou na 17 stupňů Celsia. Zatímco evropská konkurence by vás začala mrazit, voyah fouká spíše vlažně.

Tuto zvláštnost jsem se rozhodl zkonzultovat s Michalem Dokoupilem, specialistou ze Světa motorů na čínskou automobilovou produkci, který k tomu jen dodal, že se jedná o běžný problém čínských aut. V létě příliš nechladí, v zimě naopak moc netopí. Až když venkovní teplota klesla pod 25 stupňů, v kabině konečně začalo být trochu chladněji. Ventilovaná sedadla pak i při nejvyšším třetím stupni nahlas foukají, ale pocit větru v zádech nevyvolávají. I s nimi občas máte zpocená záda.

Prostornost a praktičnost

Voyah Free se v Česku prodává se dvěma barevnými konfiguracemi pětimístného interiéru – černou a tmavě modrou, nebo světle hnědou se světle modrou barvou. Na předních i zadních sedadlech je tohle SUV s bezmála pětimetrovou délkou příjemně prostorné, akorát si budete muset zvyknout na zápach lepidel a plastů, jak už tomu u čínských aut bývá. Nejvíce se to projevuje při dlouhém parkování na slunci a v teplém prostředí, po němž voyah prostě musíte vyvětrat.

A co kufr? Za kabinou disponuje zavazadlovým prostorem se základním objemem 560 litrů, přičemž sklopením zadních sedadel dosáhnete maximálních 1320 litrů. V kufru s hranatým tvarem navíc najdete dvojici háčků s nosností až 3 kilogramy pro zavěšení zavazadel. Pod přední kapotou pak je k dispozici i tzv. „frunk“ s objemem 72 litrů, jehož plastový kryt lze ponechat přichycený k přední kapotě pomocí provázku. Není to moc nadčasové řešení, ale je jednoduché a funkční.

Voyah Free (106 kWh)

Volitelné výbavy

Základní výbavu voyahu free si můžete rozšířit dvěma výbavovými pakety - Option Packetem 1 a 2. Jednička ji rozšiřuje o adaptivní vzduchový podvozek, automatické nastavování výšky světlometů nebo přední sedadla s masážní funkcí. S dvojkou navíc dostanete elektrochromatickou panoramatickou střechu, audio Dynaudio System s 10 reproduktory nebo zmíněný monitorovací systém s kamerami v interiéru i čelním skle pro záznam jízdy a dění před vozidlem.