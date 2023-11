Toyota bZ4X: Výlet za nulovou hranici

Na roadshow po Česku, která se na konec listopadu stěhuje do Plzně, Prahy a Brna, se můžete zdarma svézt i Toyotou bZ4X.

Poněkud záhadný název bZ4X vychází se sousloví „beyond Zero“ – tedy Za nulovou hranici. Kvality a schopnosti tohoto bateriového auta stojí na špičkových zkušenostech značky s technologiemi elektrifikovaných vozidel, sahajících více než čtvrtstoletí do minulosti. Toyota v rámci konstrukčního vývoje bZ4X spolupracovala s automobilkou Subaru, kdy využila jejích renomovaných zkušeností například v oblasti pohonu všech kol.

bZ4X nevzniklo pouhou úpravou některého ze stávajících modelů. Jde o zcela originální vůz, který je zároveň prvním zástupcem řady různých modelů bZ postavených na nové podvozkové platformě Toyota pro bateriové elektromobily.

Platforma eTNGA umožňuje začlenění bateriového modulu do podvozku a jeho kompletní ukrytí pod podlahou vozidla. Výsledkem tohoto přístupu je robustní a velmi tuhá konstrukce i nízké těžiště, což jsou určující aspekty pro stabilitu bZ4X a schopnosti v otázkách jízdní dynamiky. Modulární konstrukce dovoluje snadné úpravy pro vozidla různých druhů napříč automobilovými segmenty.

bZ4X je k dispozici s pohonem samotných předních nebo všech kol. Provedení FWD používá přední 150kW nápravu eAxle. Verze AWD používá přední a zadní nápravu eAxle - v obou případech 80 kW. K terénním schopnostem na vrcholu třídy přispívá režime X-MODE ve prospěch bezpečné a stabilní jízdy v bahně a sněhu.

Lithium-iontová baterie s 96 články disponuje kapacitou 71,4 kWh a využívá systém kapalinového chlazení. Řídicí jednotka permanentně sleduje parametry všech článků, a odhalí tak jakékoli známky nestandardního stavu nebo zhoršování vlastností. O důvěře výrobce v kvalitu baterie svědčí záruka zachování nejméně 70 % kapacity po dobu až deset let. Na vozidlo se vztahuje originální tovární záruka po dobu osmi let nebo 160.000 km, dodatečný program prodloužené péče o baterii má platnost až deset let provozu s omezením na milion kilometrů při absolvování každoroční prohlídky elektromobilu.

Oficiální maximální dojezd bZ4X činí přes 500 kilometrů v případě provedení FWD, respektive 470 kilometrů u AWD.

Jízda po Česku se blíží ke konci

Koncem září Toyota odstartovala roadshow po svých dealerstvích. Má jednadvacet zastávek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Představuje v nich všechny čtyři druhy alternativních pohonů, které aktuálně nabízí. Vedle bZ4X je to vodíkový model Mirai, dále česká premiéra nové Toyoty C-HR reprezentující plně hybridní pohon. A ukazuje i nový Prius demonstrující plug-in hybridní technologii. „Během roadshow se lidé dozvědí informace o jednotlivých pohonech a technologiích. Všude jim jsou k ruce prodejci a vyškolený personál i dotykové informační tabule detailně vysvětlující jednotlivé technologie,“ říká Michal Velička, marketingový manažer Toyota ČR. S výjimkou nové generace C-HR jsou všechny zmíněné modely k dispozici nejen k prohlédnutí, ale i k testovacím jízdám.

Program Toyoty roadshow Datum Dealerství Město Adresa 23.11.2023 Toyota Dolák Plzeň U Letiště 2/1074, OC Borská Pole 28.11.2023 Toyota Autobond Group Praha - Vysočany Kolbenova 859/15 30.11.2023 Toyota C&K Brno Vídeňská 373/114 04.12.2023 Toyota Domanský Zdiby Zdiby 185 06.12.2023 Toyota Louwman Praha Sárská 2664/3

Naše hodnocení bZ4X

Plusy

Atraktivní design

Prostornost kabiny v podélném směru

Slušná dynamika

Výborné jízdní vlastnosti

MInusy

Menší zavazadelník

Proč bZ4X?

Jde o zkratku beyond Zero, tedy označení elektrické uhlíkově neutrální řady vozidel, číslice 4 definuje rozměry modelu, v tomto případě středně velkého auta. X na konci pak oznamuje, že jde o crosover.

Náš dojem

Ještě nedávno jsme si Toyotu spojovali spíše s nudnějším pojetím designu. V poslední době se ale její návrháři dokázali často slušně odvázat, což platí i pro elektromobil bZ4X. Líbí se nám nízký a rozkročená silueta s dlouhou přídí a skloněným zadním sklem, dodávající vozu dynamický a sportovní výraz.

Design v sobě ukrývá spoustu prvků zlepšujících aerodynamiku, která má u elektromobilů velký vliv na dojezd. Patří mezi ně vzduchové clony po stranách předního nárazníku, dělený střešní spoiler a křidélko na odtahové hraně kufru. Futuristicky vypadá také interiér. Zejména uchycení středového sloupku volantu k palubce a umístění přístrojového displeje na boční nosiče vyvolává dojem, že řídíme kosmický koráb.

Jak se nám pobývalo vpředu?

Užíváme opravdové volnosti. Lehce zvýšená pozice za volantem zlepšuje výhled ven, takže máme dobrý přehled o dění kolem vozu. K tomu přispívají i velká vnější zrcátka, v nichž se nic neztratí. K pohodlí a pocitu luxusu přispívají i sedadla s měkčím polstrováním, která potěší také dostatečnými rozměry, dobrým tvarováním i ideálním umístěním hlavových opěrek. Vzadu chválíme příjemný sklon opěradla, který lze upravit.

Jak se nám pobývalo vzadu?

Díky vyšší stavbě toyoty se dovnitř dobře nastupuje a chválíme i příkladné zakrytí prahů, které před špínou chrání dveře protažené zcela dolů. Bateriemi v podlaze kabinu vůbec neomezují, naopak umožňují roztáhnout rozvor náprav až na 2850 mm – je to o 160 mm více než u stejně velkého SUV RAV4. Proto je interiér v podélném směru velmi dlouhý a v druhé řadě zůstává 174 cm vysokému figurantovi před koleny volných ještě 21 cm – téměř si tak může dát nohu přes nohu. Toyota bZ4X vzadu nabídne i dostatek místa na šířku, takže se vedle sebe nebudou tísnit ani dospělí cestující. Vzhledem ke splývavější zádi se zešikmeným oknem jsme byli příjemně překvapeni, kolik místa nám v druhé řadě zbylo nad hlavou.

Jak se nám s ní jezdilo?

V přímém směru je vůz maximálně stabilní a jistotu přenáší také do zatáček. Ani při rychlých průjezdech se karoserie příliš nenaklání. Podvozek výborně drží zvolenou stopu a chová se neutrálně. Své kvality ukazuje i na uzavřené ploše při vyhýbacím manévru. Mezi kužely bZ4X prokličkuje rychle, jistě a hbitě i díky rychlým reakcím na natočení volantu a přesnému řízení. Řidič má v každém okamžiku jistotu, že má vůz pod svou kontrolou. Zásah elektronické stabilizace je jemný a neznatelný. Navíc je toyota i dostatečně komfortní. Základ představují dobře odhlučněný podvozek a kabina, takže dovnitř nepronikají rušivé zvuky. Podvozek sice není až tak plavný, že by se nad nerovnostmi nadnášel jako na péřovém polštáři, ale nádherně filtruje všechny hrboly. O výmolech posádku informuje, ale utlumí je takovým způsobem, že vůbec neruší. Některé těžké elektromobily se dost pohupují zepředu dozadu, což toyota skvěle eliminuje. A jeden postřeh na závěr - díky malému poloměru otáčení a lehkému řízení se s toyotou zdárně vymotáte ze stísněných podzemních garáží.