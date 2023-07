TEST Volkswagen Amarok 2.0 TDI (125 kW) 4Motion – A jde se makat!

Předchozí Design, interiér Motor,jízdní vlastnosti Závěr Další

Klasikou z dílny Volkswagen je multifunkční volant s tradičními tlačítky, mezi kterými nechybí možnost deaktivace hlídání jízdy v pruzích. Po zmáčknutí tlačítka je sice nutné příkaz ještě potvrdit, ve srovnání s běžným hledáním deaktivace v palubním počítači či infotainmentu už je to ale hračka.

Základní výbava totiž přináší pouze manuální klimatizaci, která se bohužel ovládá pouze přes infotainment. Nastavení intenzity ventilace a teploty ovšem naprosto nepochopitelně není na jedné obrazovce – musíte předcházet mezi dvojicí menu. U pracovního pick-upu je navíc trestuhodná i samotná integrace ovládání ventilace do dotykového displeje. V rukavicích nebo se špinavýma rukama to bude jistě radost.

Kabina, na rozdíl od exteriéru, už svou spřízněnost s fordem nezapře. Stačí se podívat na panel ovládání světel (výrazně lepší než moderní dotykové řešení VW), kliku dveří integrovanou do madla (po chvilce zvykání docela příjemná inovace) nebo vertikálně orientovaný displej infotainmentu ve středu palubní desky s úhlopříčkou 10,1 palce. Systém má sice tradiční grafiku VW a nabízí vcelku jednoduché menu i svižný chod, jeho autoři by si ale zasloužili lekci na téma uživatelská přívětivost. A totéž platí pro digitální kokpit.

Komu by nestačila korba, na kterou se vejde euro-paleta, může si připlatit 19.373 Kč za odnímatelné tažné zařízení. Jeho nosnost je 210 kilogramů a dokonce i základní motorizace utáhne dalších 3.450 kilogramů na brzděném vleku. Trochu ale zamrzí, že po odmontování není tažné zařízení kam odložit.

Samotná korba má rozměry 163 cm na délku, 52 cm na výšku a šířka je 123 cm mezi podběhy, respektive 158 cm v nejširším místě. Korba testovaného vozu navíc dostala ochranný nástřik za 17.681 Kč (alternativou může být plastová vana), centrální zamykání zadních dveří (+2.976 Kč) nebo LED osvětlení (1.509 Kč). Praktickým detailem je metr na víku korby, trochu ale zamrzí, že na rozdíl od Fordu F-150 Lightning nemá amarok připravené otvory, do kterých by bylo možné zaklesnout svorky a víko tak použít jako pracovní plochu.

U testované základní výbavy s jednoduchým označením „Amarok“ je ovšem styl až na posledním místě. Jako základní model v nabídce totiž dostává černé nárazníky, černé kliky i kryty zrcátek, 16palcová ocelová kola a v našem případě i jednoduchou bílou barvu. Kdo by ale chtěl něco víc, může si připlatit za metalický lak nebo 17“ litá kola.

Není tajemstvím, že nová generace amaroku stojí na základech sdílených právě s Fordem Ranger, který se v JAR vyrábí dlouhé roky. Německá automobilka sice během premiéry kladla důraz na velkou míru svého zapojení do vývoje modelu, výroba je ale kompletně v rukou modrého oválu. Bez ohledu na detaily dohody je přitom nutné dodat, že pro vývoj pick-upu si lze jen těžko vybrat lepšího partnera než Ford. Řada F-150 si dlouhodobě drží status bestselleru v USA, zatímco ranger patří mezi nejprodávanější vozy svého segmentu v různých koutech světa. Včetně Evropy.

Od představení druhé generace pick-upu Volkswagen Amarok již uběhl pomalu rok, přesto se nám teprve nyní dostal poprvé do rukou k tradičnímu testu. První zážitky za volantem jsme získávali již začátkem loňského roku v Jihoafrické republice. Zde se užitkový model značky Volkswagen také vyrábí, společně s Fordem Ranger.

Nový amarok je dodáván s dvojicí systémů pohonu všech kol, přičemž oba sdílí označení 4Motion. Základní diesel s manuální převodovkou je ovšem vybaven systém přiřaditelného pohonu, kdy jsou přední kola přiřazena s pevným rozdělením točivého momentu. Tato čtyřkolka tak není vhodná k jízdě na silnicích, kde by mohlo dojít k poškození systému.

Univerzální řešení v tomto případě funguje docela hezky, na čemž se zřejmě podepsala i základní kola obutá do vysokých pneumatik s rozměrem 255/70 R16. Běžné nedokonalosti českých silnic tak amarok solidně filtruje, například na větších zpomalovacích prazích se ale nezatížená zadní náprava umí ozvat. Na vodě nebo povrchu s horší přilnavostí navíc kola nezatížené zadní nápravy celkem snadno ztrácí trakci.

Pokud si podle titulku myslíte, že pod kapotou pracuje jeden z tradičních koncernových motorů 2.0 TDI, mám pro vás malé překvapení. Pod otevření kapoty si totiž můžete všimnout nespočtu označení FoMoCo, tedy Ford Motor Company, přičemž nechybí ani na samotném motoru. Vlastně na všech motorech v nabídce. Vznětový dvoulitr modrého oválu má navíc objem 1996 cm3, zatímco u koncernových motorů je to obvykle 1968 cm3.

Závěr

Volkswagen Amarok prošel výraznou změnou, která ho trochu víc posunula do světa tradičních pick-upů. Zatímco minulá generace svým chováním a ovládáním připomínala osobní vůz, nová generace už se řadí do zástupu nezdolných pracantů. A platí to vlastně i po stránce designu.

Základní výbavě se základní motorizací přitom nelze nic zásadního vyčítat, tedy snad jen s výjimkou několika displejových přešlapů v kabině. Komfort na cestách je solidní, výkon se zdá být dostačující a spotřeba je na podobný kus auta dobrá. A co cena?

Volkswagen Amarok Double Cab pořídíte v základní výbavě Amarok a se základním vznětovým čtyřválcem 2,0 TDI 125 kW od 1.102.893 Kč. A přesně na téhle cenovce začínal testovaný vůz. S hrstkou prvků příplatkové výbavy, které jsem výše jmenoval, se pak cena vyšplhala na finální 1.152.037 Kč. Na čistokrevného pracanta to není zrovna málo a osobně bych asi nikomu nerozmlouval vyšší výbavu se silnějším motorem a automatem, pevně ale věřím, že tohle auto zastane pořádný kus práce a s trochou představivosti i slušnou zábavu.

Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4Motion

Nejlevnější verze modelu 1.102.893 Kč (Amarok Double Cab, Amarok 2,0 TDI 125 kW) Základ s testovaným motorem 1.102.893 Kč (Amarok Double Cab, Amarok 2,0 TDI 125 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.102.893 Kč (Amarok Double Cab, Amarok 2,0 TDI 125 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.152.037 Kč (Amarok Double Cab, Amarok 2,0 TDI 125 kW)

Plusy

Dostatečný výkon

Dobrá spotřeba

Slušný komfort

Dostatek odkládacích prostor

Vnitřní prostor

Nabídka motorizací a příslušenství

