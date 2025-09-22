TEST Volkswagen Caravelle T7 2.0 TDI AWD Panamericana – Dobře odladěný mikrobus
Nejnovější užitkové volkswageny nejsou tak úplně volkswageny, ale to není primárně špatně. Caravelle gen. T7 totiž nabízí věci, které T6 nikdy neměla. Jezdí krásně, s nízkou spotřebou a hodně toho utáhne, zejména v ergonomii však drobné mouchy najdete.
Design, interiér
Když se před pár lety odhalil současný Volkswagen Multivan, říkali jsme mu po vzoru předchůdce T7. Skutečná T7 však na sebe nechala ještě drahně měsíců čekat – a není to Volkswagen, nýbrž Ford. Vím, že má loga Volkswagenu, volant Volkswagenu a jména od Volkswagenu, ale i klíč, který dostávám do ruky, patří Fordu. Červený van, před kterým stojím, je Ford Tourneo Custom s designem z Wolfsburgu.
Tak – frustrace z toho, že nejlepší středně velká dodávka na světě, Volkswagen T6.1, už není mezi námi, je svým způsobem venku. Slibuji, že se budu snažit zapomenout na to, jak božsky se mi jezdilo s T6.1 v jakékoliv její verzi, a novou caravelle se budu snažit hodnotit co nejvíc nestranně. Ona totiž, upřímně, moc důvodů k rozhořčení nenabízí. Ale nepředbíhejme.
Různé designové prvky karoserie se poměrně úspěšně snaží skrýt nevyhnutelnou krabicoidnost karoserie. Viditelné v podstatě není ani sklánění střechy a boků dovnitř u zádě, které by pomohlo snížit zadní plochu vozu a s ní zmenšit oblast podtlaku, která má velký podíl na celkovém aerodynamickém odporu vozu.