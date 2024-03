TEST Volkswagen Taigo 1.5 TSI DSG R-Line – Obhájí se za 900 tisíc?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zásadní informací pro potenciální a budoucí majitele však je, že architektura interiéru kombinuje oblíbenou i nenáviděnou výbavu volkswagenů. V taigu najdeme spojení starších i novějších prvků automobilky – zatímco na volantu ovládáte funkce klasickými tlačítky, dvouzónovou klimatizaci ovládáte modernějším dotykovým panelem. Dobrou zprávou je, že během celého týdenního testování jsem se nesetkal s jediným problémem, kdy by infotainment nebo zbytek výbavy vozu nějakým způsobem vzdoroval. A to u této generace infotainmentu Volkswagenu rozhodně není standardem.

Vzpomínám si, že na české tiskové konferenci tehdy zazněla také informace, že evropský model vzniká z kvalitnějších materiálů, aby odpovídal našim standardům. Upřímně, v kabině sice nevypadá vyloženě lacině, ale při pohledu zvenčí je taigo pocitově výrazně hodnotnější, než když sedíte uvnitř. Je to jedno z nejdostupnějších SUV značky a rozhodně nečekejte, že vás zaplaví luxusem. Je prostě normálním autem. Zvenku pak zejména v testované výbavě R-Line a modré metalíze Reef vypadá zatraceně k světu.

Zahájení českého prodeje Volkswagenu Taigo bylo pro tuzemského dovozce jedním z nejdůležitějších okamžiků předloňského roku. Nové taigo tehdy přijelo do Česka s atraktivní cenovkou začínající těsně pod jedním půlmilionem korun a bylo třetím evropským modelem Volkswagenu zakládajícím na modulární koncernové platformě MQB A0. Technicky tak je sourozencem u nás už známých modelů Polo a T-Cross.

Motor, jízdní vlastnosti

Volkswagen Taigo se aktuálně v Česku prodává se třemi zážehovými motorizaci, u nichž si podle konkrétní specifikace můžete vybrat mezi pěti- či šestistupňovou manuální, nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG. V našich končinách populární vznětové motory se v taigu nikdy neobjevily a úplným základem je přeplňovaný tříválec 1.0 TSI o 70 kW (95 koních) s pětistupňovým manuálem. Silnější tříválec o 81 kW (110 koních) pak nabízí výběr mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým DSG.

Jediný čtyřválec

Mně se spolu s vrcholnou výbavou R-Line dostalo do rukou nejvýkonnější a jediné čtyřválcové Taigo v nabídce. To disponuje už známou koncernovou jednotkou 1.5 TSI EVO2 s maximálním výkonem 110 kW (150 koní) a nejvyšším točivým momentem 250 newtonmetrů. Ten je dostupný v relativně širokém pásmu od 1500 do 3500 otáček za minutu a věřte, že s nejsilnějším zátahu ve středních otáčkách budete potřebovat vyšší otáčky pouze při opravdu rychlém tempu na dálnicích. Zapomenout pak nesmím na skutečnost, že čtyřválec není k dispozici s manuálem.

Nejsilnější taigo je příjemně dynamickým autem, jež sice neohromí až zdrcující dynamikou, ale když budete potřebovat spěchat, můžete. S benzinovou patnáctistovkou, výhradním „DSGčkem“ a pohonem předních kol umí sprintovat z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy a vyvinout maximální rychlost 212 kilometrů v hodině.

Spíše než sportovní výkony vás však nepochybně budou zajímat provozní náklady. Volkswagen uvádí, že oficiálně čtyřválcové taigo umí cestovat s kombinovanou spotřebou 5,1 l/100 km v režimu WLTP, ale jak je to ve skutečnosti? Během testovacího týdne jsem s ním najezdil bezmála 800 kilometrů, ale protože jsem často jezdil po dálnicích a na okreskách jsem si užíval dynamičtějšího tempa, nakonec se moje reálná kombinovaná spotřeba zastavila na hodnotě 6,5 l/100 km. Současně bych rád podotknul, že když jsem v sedm hodin ráno jel do kanceláře po dálnici D4 a pražské jižní spojce, zvládl jsem takovou cestu za pouhých 5,3 l/100 km.

Komfortní antitalent na sport

Celkově je nastavení vozu spíše komfortní a souhra benzinového čtyřválce s dvouspojkovou převodovkou je příjemná. Reakce na plyn je sice s prodlevou, ale koncern Volkswagen už umí naladit dvouspojkové převodovky tak, že se i v městských kolonách rozjíždějí bez cukání. Staromilcům se bude líbit i poctivá páka voliče automatu, ale osobně bych taigu rád vytkl menší ochotu brzdit motorem při jízdě z kopce v jízdním režimu S – stále se snaží udržovat nízké otáčky a bojí se podřadit natolik, abyste zbytečně nezrychlovali.

Očekávat sportovní jízdní vlastnosti u stylového crossoveru sice není úplně fér, ale v taigu mi vadil hlavně jeden z typických projevů moderních koncernových aut. Sice je komfortní a ani na velkých nerovnostech nesnesitelně nemlátí, ale při dynamické jízdě na dálnici si jej musíte trochu hlídat. Když totiž v rychlém tempu přejedete třeba příčnou dilataci, taigo lehce změní stopu a „přesedne“ si vedle. Všiml jsem si toho už při prvních jízdách a řidičsky mi to vadí doteď.

Volkswagen Taigo 1.5 TSI DSG R-Line

Ani v zatáčkách na okreskách vás taigo vyloženě nezabaví, ale při rychlejších průjezdech si umí pomoci „falešným diferenciálem“ XDS+, neboli systémem pro přibrzdění vnitřního kola v zatáčce, okolo něhož se následně celé auto stočí. Ten je dostupný v příplatkovém paketu „Volba režimu jízdy“.

Věřím však, že většinu potenciálních zákazníků bude zajímat spíše asistenční paket s proaktivním bezpečnostním systémem, parkovacím asistentem nebo asistentem pro hlídání jízdního pruhu. To jsou ty zásadní prvky, jimiž moderní vozy chrání jejich bezpečnost.