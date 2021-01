Ojetý Volkswagen Touareg 7P (2010-2018): Jak funguje lidový luxus po letech

Experimenty s průnikem do vyšších tříd se Volkswagenu povedly napůl. Zatímco phaeton konkurující nejen sesterskému Audi A8, ale i Mercedesu S propadl, poctivému SUV v podobě touaregu se posun mezi prémiové soupeře povedl. Během tří generací se vůz plně etabloval po boku BMW X5, Audi Q7 i Mercedesu ML/GLE. Mohla za to především technika sdílená se zmíněným audi a částečně i modelem Cayenne od Porsche, kterou ale wolfsburští nabízeli za příznivější peníze. Není proto divu, že český trh je staršími exempláři velmi dobře saturován.

Problém nastává až v případě, že zatoužíte po zážehovém motoru. Těch je nejen u nás jako šafránu, v drtivé míře totiž narazíte na vůz s písmeny TDI na zádi. Majoritu mezi diesely tvoří povedený šestiválec 3.0 TDI, který známe i z některých audi. Ve Volkswagenu Touareg se objevuje hned ve dvou verzích, jež se od sebe liší především infrastrukturou potřebnou pro plnění přísnějších emisí.

Exempláře do modernizace z konce roku 2014 plní normu Euro 5. Proti původnímu 3.0 TDI s extrémně komplikovanými rozvody má nástupce už jen dva řetězy, z nichž jeden pohání i vysokotlakou pumpu vstřikování common-rail. Zkrátila se také zástavbová délka agregátu (o 100 mm) a hlavně se výrazně zvýšila spolehlivost zmíněných rozvodů. Zredukoval se také počet vířivých klapek z šesti (jedna pro každý válec) na dvě pro každou řadu válců, což se také podepsalo pod zvýšení trvanlivosti šestiválce. Už jen proto bychom po jinak výtečném osmiválci 4.2 TDI s mamutí silou raději nesáhli. Jakákoliv zásadnější oprava vás totiž může finančně zruinovat.

Od modernizace nabízené provedení EA897evo je už připraveno na Euro 6, což znamená vstřikování vodného roztoku močoviny AdBlue a katalyzátor SCR. Proti předchůdci se snížil kompresní poměr (16,0 vs. 16,8 : 1), výkon se naopak zvýšil ze 150 na 165 kW, u silnější verze pak ze 180 na 193 kilowattů.

Auto Tip 02/2021

Jednou z největších pastí minulého Volkswagenu Touareg (a starších luxusních aut obecně) tak představuje vzduchové odpružení. Nefunkční kompresor, váhající elektronika, vadné senzory či vlhkost v systému dokážou napáchat pěknou paseku, jejíž odstranění vás vyjde na částky v řadu vyšších desítek tisíc. Za dalšími trably může stát i stávkující bezklíčkové odemykání, nezávislé topení, zaseknutá navigace a aktivní xenony. Zkrátka co v touaregu nenajdete, to se nemůže pokazit, proto neohrnujte nos nad méně vybavenými kusy, jimž stáří nedokáže tolik zatopit. Naopak v případě osmistupňového automatu s měničem od společnosti ZF zatím žádné pochybnosti nepanují. Vedle spolehlivosti potěší i skvělým chodem a rychlými reakcemi.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2011 3.0 TDI 211 000 km 365 900 Kč 2014 4.2 TDI 135 800 km 799 100 Kč 2017 3.0 TDI 48 700 km 1 283 000 Kč

Motory

3.0/3.6/4.2 TSI/FSI 213/245/183/206/245 kW: Zážehové šestiválce a osmiválec 4.2 jsou minimálně v Česku prakticky k nesehnání. Z důvodu vyšší spotřeby raději doporučujeme diesel 3.0 TDI V6 s lepším zátahem v nízkých otáčkách.

3.0 TDI 150/165/176/180/193 kW: U 3.0 TDI zkraje produkce vzácně selhával ovládací servomotor vířivých klapek. Mnohem častěji se ale setkáte se zaneseným okruhem EGR, respektive se selhávajícím chladičem recirkulace spalin. Jeho oprava vyjde na tisícovky, určitě s ní ale neotálejte. Pokud by z netěsného chladiče unikla kapalina do filtru pevných částic, necháte v servisu i 100 tisíc. Setkat se můžete též s nefunkčním elektrickým nastavovačem lopatek turbodmychadla. Náprava vyjde na necelých deset tisíc.

4.2 TDI 250 kW: Vznětový osmiválec s monstrózní silou je lákavý, avšak servisně náročný, přitom v praxi nebude dynamičtější než lehčí třílitr. Navíc není tak spolehlivý (to ostatně vznětové osmiválce ani nebývají), proto u ojetiny postrádá smysl.

Náhradní díly na Volkswagen Touareg 3.0 TDI, 2015 Přední/zadní brzdový kotouč Ferodo 4044/3005 Kč Sada předních/zadních brzdových destiček ATE 5400/4474 Kč Olejový filtr Bosch 375 Kč Vysokotlaké vstřikovací čerpadlo Bosch 39 655 Kč Přední vzduchová vzpěra Dunlop 91 870 Kč

Problémy

Navigace: Pomalý hardware a nijak zvlášť úchvatná grafika jsou jednou ze slabin touaregu. S trochou štěstí s některými problémy pomůže aktualizace softwaru.

Koroze: Oranžový mor není žádným velkým tématem, přesto kvůli velmi slušným off-roadovým schopnostem zkontrolujte stav podvozku. Některé utrápené kusy jej mohou mít napadený silnější korozí.

Přední náprava: Kulové klouby řízení často trpí dynamičtější jízdou a předčasně odcházejí

Motor 3.0 TDI: Rozvodové řetězy a jejich napínáky mohou občas selhat, setkat se můžete i se ztrátou oleje. Přesto se jedná o nejlepší volbu, obzvlášť ve verzi Euro 6 (od podzimu 2014).

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: VW Touareg II

První generace touaregu měla i v Česku obrovský úspěch, a tak měl nástupce na co navazovat. Přišel na trh už v době, kdy vlna obliby SUV raketově rostla, musel proto čelit mnohem pestřejší a ostřejší konkurenci než předchůdce. Ojetiny ani dnes, téměř po 9 letech od představení modelu, zatím nestihly příliš morálně zastarat, koneckonců nástupce přišel až loni. Osmiletý kus s vyšším nájezdem seženete i za méně než 350 tisíc. Na perspektivní vůz s jasnou historií a rozumným nájezdem bude potřeba zhruba o sto víc. Na českém trhu ojetin mají u touaregu téměř monopol dieselové verze, přitom u konkurentů v podobě BMW X5, Mercedesu ML nebo Audi Q7 má tu a tam šanci přijít si na chuť i příznivec benzinového pohonu. Při cenovém srovnání s ostatními německými konkurenty vynikne fakt, že v zůstatkové hodnotě hraje svou roli znak na kapotě. Osmiletý touareg běžně bývá o 100 tisíc levnější než srovnatelné Audi Q7. A že by to bylo výrazně horší auto, to se asi říci nedá. V segmentu německých prestižních SUV představuje mezi ojetinami aktuálně zkrátka nejvýhodnější koupi.

Závěr

Volkswagen Touareg úspěšně zakotvil mezi prémiovou konkurencí, kterou poráží lepším poměrem ceny a výkonu. Velmi dobře si vede na silnici i v těžším terénu, netrpí závažnými chronickými problémy a je kvalitnější než předchůdce. Přesto si v případě pořízení nechte stranou alespoň 10 % z kupní ceny na případné opravy. Nemusí jich být příliš, levné ale nebudou.

Plusy

Atraktivní design

Slušné ceny a výběr ojetin, které mají obvykle lepší výbavu

Prestiž

Chování na silnici i mimo ni

Poměrně spolehlivé motory

Prostorný interiér

Minusy

Riziko podvodu a krádeže

Na českém trhu jsou prakticky jen diesely

Choulostivý vzduchový podvozek

Občas stávkující elektronika

Zastaralá a pomalá multimédia

Vyšší servisní náklady

Autor: Odřej Šámal