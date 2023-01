TEST VW Multivan T7 eHybrid – Nejpraktičtější plug-in hybrid dneška

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Tím se dostávám ke snad nejzásadnější konkurenční výhodě nového Multivanu T7 – variabilita kabiny. S druhou a třetí řadou sedadel totiž můžete dělat prakticky cokoliv. Kolejnicový systém umožňuje posun sedaček vpřed, vzad, očkem z červené látky pak sedadlo snadno vyjmete z kolejnice a zcela vyndáte z vozu. Jeden dospělý to zvládne naprosto v pohodě. A když odejmete všech pět zadních sedaček, vznikne vzadu prostor na 2,4 metru dlouhé předměty. Kolejnice zapuštěné do podlahy navíc nikterak nepřekáží, jen budou při časté práci náchylné na poškrábání a zanesení nečistot do drážek. Když jsou všechny sedačky na svém místě (a ty zadní zcela vzad), pořád vám po otevření zavazadelníku zůstává prostor pro nezbytná zavazadla.

V loňských testech bylo o novém Multivanu vyřčeno snad vše podstatné, letem světem si ale připomeneme alespoň to podstatné. Design automobilu se od předchůdce značně odlišuje, T7 už nepůsobí jako fádní zosobněná dodávka, je to vůz, který se výbavou i vnější atraktivností může bez problémů rovnat s osobáky. Možná si ještě pamatujete na testované dvoubarevné provedení za poměrně tučný příplatek necelých 75.000 Kč. My jsme se tentokrát spokojili se střízlivější verzí, dorazil tmavě šedý kousek na stříbrných sedmnáctkách, který z davu sice tolik nevyčnívá, zase ale ukazuje, že T7 nemusí být vždy polarizujícím magnetem na pohledy.

Motor, jízdní vlastnosti

Tiše a plynule

Plug-in hybridní soustava nese označení eHybrid a sestává z přeplňované čtyřválcové čtrnáctistovky v kombinaci s elektromotorem. Spalovací motor má výkon 110 kW a 250 newtonmetrů točivého momentu. Synchronní elektromotor s permanentním buzením nabízí 85 kW a 330 Nm. Systémově (a krátkodobě) se lze dostat až na 160 kW a 350 newtonmetrů. Elektrifikovaná verze je výhradně předokolkou (jako ostatní T7) a spolupracuje se šestistupňovou samočinnou převodovkou DSG. Na stovce je vůz za 9,4 sekundy a pokračovat může na 192 km/h. Na autobahnu, samozřejmě…

Energie získaná nabíjením či rekuperací se ukládá do lithium-iontového akumulátoru s využitelnou kapacitou 10,4 kWh. Střídavým proudem s výkonem 2,3 kW dobijete auto za rovných pět hodin. S výkonem 3,6 kW je to 3 hodiny a 40 minut. Konkurenční stroje dnes umějí nabídnout i vyšší dobíjecí výkon, s nímž je baterie plná klidně za dvě hodiny. Pořád ale T7 zvládáte bezpečně dobít přes noc i z klasické domácí zásuvky. Ano, baterii lze dobít i samotnou jízdou, stačí v menu infotainmentu najít příslušnou volbu. To ale dlouhodobě nedoporučujeme, neboť spotřeba paliva pak roste do závratných výšin.

Volkswagen Multivan T7 eHybrid

Moc jsem se těšil na zkoumání plug-in hybridního pohonu v zimních podmínkách. To by ale letošní Vánoce nesměly být na blátě s teplotami kolem deseti stupňů. Buď jak buď, eHybrid vždy startuje v čistě elektrickém tichém režimu, v němž se snaží pracovat co možná nejčastěji. Tabulky slibují dojezd až 50 km jen na elektřinu. Odchylka od reálného světa není zas až tak výrazná, s trochu lehčí nohou se mi povedlo dosáhnout i čtyřicetikilometrové hodnoty. Spíše mi ale dává smysl krátce po startu přepnout do jízdního režimu Hybrid, ve kterém si systém „bere“ z nádrže i baterie co nejefektivněji a dle potřeby.

Jak už jsme si zvykli, u dobíjecích aut to s konstatováním spotřeby není úplně snadné. V hybridním módu se s nabitou baterií můžete pohybovat kolem 3 l/100 km, s baterií vybitou se průměry pohybují mezi šesti až sedmi a půl litry. Jasně, je to skok, ale vzpomeňme, že obdobnou porci benzinu žádá i dlouhodobě testovaný a o poznání menší plug-in hybrid Peugeot 308 SW.

Pro městský provoz vám parametry elektromotoru bohatě stačí, při zapojení obou motorů pak T7 umí i solidně zatáhnout. Nejsou to úplně atletické vlastnosti, pro bezpečné předjetí či připojení do rychlejšího pruhu však máte síly víc než dost. Jen ve vyšších otáčkách počítejte se zvýšenou akustikou čtrnáctistovky. Spíše než zátah pod plným plynem vás ale potěší sladění celého hybridního systému. Přepojování mezi benzinovou a elektrickou jízdou je neznatelné, neplechu nedělá ani šestistupňová dvouspojka a brzdný účinek se navzdory zapojené rekuperaci dávkuje přesně a nezáludně.

Jedna povinnost

Gigantický. Dobře, možná přeháním, ale obrovský ano. Takový rozdíl mi přišel mezi multivany s podvozkem klasickým a adaptivním řešením DCC. Příplatek 42.132 Kč se ve finální částce ztratí a na rozdíl od ostatních komfortních položek je to něco, co nejenže chcete, ale vyloženě potřebujete. Loňská jízda multivanem bez adaptivního řešení napříč Prahou opravdu nebyla vizitkou vzorného komfortu. Auto v nízkých rychlostech tlouklo a tu a tam odskočilo.

Dnes zkoušený exemplář měl podvozek nastavitelný v několika úrovních, a to je opravdu jiná liga. V kombinaci s trakční baterií a nižším těžištěm dostáváte naladění, které zdárně tlumí většinu nerovností a jistě drží zvolenou stopu. Plavnost podvozku na rozumných sedmnáctipalcových kolech tak naruší jen občasné ducnutí na opravdu velkých nerovnostech. Pro úplnost dodejme, že platforma MQB je tady vybavena vzpěrami McPherson vpředu a nezávislým zavěšením s úhlovou kyvadlovou nápravou vzadu. Rozsáhlé užití hliníku uspořilo jen na podvozku pětačtyřicet kilogramů.

Volkswagen Multivan T7 eHybrid

Tuto odtučňovací kúru ale oceníte především u spalovacích verzí, plug-in hybrid váží 2,2 tuny a jak už jsme si řekli, jeho jízdní nastavení je spíše pohodové. Tomu odpovídá i řízení. Převod je dlouhý tak akorát, rozhodně si s multivanem nemusíte najíždět jako s klasickou užitkovou dodávkou, přesto vozu snaha o sportování úplně nesvědčí, logicky... V tu chvíli se na celkovém projevu podepíše nejen hmotnost, ale i odtažitější řízení a výraznější náklony karoserie. U auta s takovýmto zaměřením ostatně nic neobvyklého.