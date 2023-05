Tohle Ferrari F40 kdysi dostal Alain Prost na uvítanou. Nyní může být vaše

Pokud přijdete jako trojnásobný šampion formule 1 do nejikoničtější stáje, očekávejte skvělý uvítací dárek.

Píše se rok 1989 a stáj Ferrari čeká již 10 let na světový titul. V konkurenčním McLarenu zuří občanská válka mezi Alainem Prostem a Ayrtonem Sennou. Monopost britské stáje je však natolik dominantní, že ani neshody dvou špičkových pilotů je neohrožují v bitvě o titul. Ten nakonec získal po psychicky náročné bitvě francouzský profesor.

Po velmi náročné sezóně se Prost rozhodl opustit byť vítěznou, ale také napjatou atmosféru v McLarenu a zamířil do Ferrari. Cíl byl jasný. Vrátit titul do italské stáje z Maranella. V roce 1990 byl velmi blízko, ale ani 5 vítězství nestačilo na úhlavního nepřítele Ayrtona Sennu. Rok 1991 už byl nepříjemnou a neúspěšnou tečkou dvouletého působení ve Ferrari.

Po krátkodobé štaci v Itálii Prost na rok přerušil kariéru, aby se v roce 1993 vrátil s Williamsem, získal svůj čtvrtý mistrovský titul a definitivně ukončil své působení ve formuli 1.

S návratem do roku 1989 se podíváme na to, jaký dar při podpisu smlouvy dostal Prost přímo od Ferrari. Byl to supersport Ferrari F40 s 2,9 litrovým osmiválcem se dvěma turbodmychadly o výkonu 352 kW (478 k) a 577 Nm točivého momentu. Maximální rychlost 324 km/h udělala z F40 nejrychlejší sériový vůz své doby.

Ani takový ikonický sporťák vás nemusí ohromit, pokud jste pilotem monopostů formule 1. Prost totiž tento vůz nikdy neřídil a krátce po jeho převzetí ho prodal sběrateli Ferrari a závodnímu jezdci série Challenge Grahamovi de Zilleovi. Co přimělo Prosta model F40 ihned prodat, můžeme jen spekulovat.

Vůz ujel méně než 6 tisíc kilometrů od roku 1990, kdy byl registrován na Prostovo jméno ve Francii. Na střeše se nachází jeho podpis, jinak není ničím výjimečný od jiných “F40tek”.

Vlastnit jedno z nejikoničtějších Ferrari historie, které bylo darem pro jednoho z nejlepších závodníků v historii formule 1 je však samozřejmě pocta. RM Sotheby’s odhaduje finální cenu v rozmezí 50 až 65 milionů korun.