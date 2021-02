Tohle je nový Mercedes třídy C! Vzhled prozrazen jen krátce před premiérou

Mercedes-Benz třídy C se už příští týden má představit ve své nové generaci. Své tajemství však do oficiální premiéry neudržel.

Ani další automobil neudržel svá tajemství do své oficiální premiéry. Jen krátce před premiérou na veřejnost unikly první fotografie Mercedesu třídy C nové generace W206, zveřejněné serverem AutoBlog.nl. Potvrzují tak informace, že se nová C-Klasse v lecčems inspiruje aktuální třídou S.

Platí to hlavně pro interiér využívající rozměrnou, vertikálně orientovanou obrazovku multimediálního systému. To příď evokuje spíše aktuální GLC, koncová světla prostupující do víka zavazadelníku se však opět třídě S podobají.

S třídou S bude sdílen také technický základ v podobě platformy MRA s pohonem zadních kol a motorem vpředu podélně. Na rozdíl od vlajkové lodi Mercedesu však v C-Klasse nebudou použity ty nejvyspělejší elektornické asistenty. K dispozici také nebude vzduchový podvozek, byť naopak třeba natáčecí zadní náprava ano.

Nová třída C navíc bude dostupná výhradně se čtyřválcovými motory. Silné deriváty tak dostanou plug-in hybridní pohon a výkon budou navyšovat elektrickým motorem. Vedení značky usuzuje, že klienti už tolik neřeší počet válců, ale právě výkonové schopnosti. Navíc jen čtyřválcové agregáty mají podle techniků značky pomoci zlepšit jízdní vlastnosti auta díky lehčí a kratší přídi.

Mercedes-Benz třídy C generace W206 bude oficiálně představen už příští týden. To mluvíme o sedanu a zřejmě i kombi, které se už rovněž ukázalo na jedné z upoutávek. To má přitom nabídnout i zvýšenou oplastovanou verzi C All-Terrain po vzoru Audi A4 Allroad. Nadále se pak rovněž počítá s kupé a zřejmě i kabrioletem.