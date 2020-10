Tohle jsou ta nejprodávanější elektroauta v Česku. Renesanci zažilo též LPG

Rok 2020 je ve znamení rozmachu elektřinou poháněných automobilů, jejichž nabídka výrazně expanduje. Patrné je to i na českých prodejích. V prvních třech čtvrtletích roku 2020 bylo na českém trhu registrováno 1.732 elektromobilů, zatímco před rokem to za stejné období bylo 586 elektroaut. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.

Nejprodávanější elektroauta

Razantnímu nárůstu registrací elektroaut na českém trhu letos pomohl vstup domácí Škody do této kategorie s modelem Citigoe iV. To se ostatně stalo s přehledem nejžádanějším elektrovozem u nás, se 707 registracemi. Jak ale elektrické Citigo rychle přišlo, tak zase rychle odchází, automobilka už kvůli konci jeho produkce přestala na něj přijímat objednávky. Do statistik tak výrazně promluví až elektrické SUV Enyaq iV, které se však začne prodávat až na konci roku.

Český trh – Nejprodávanější elektrovozy podle značek Poř. Značka Registrace 1-9/2020 [ks] Registrace 1-9/2019 [ks] 1. Škoda 707 0 2. Tesla 328 79 3. Hyundai 270 86 4. Renault 95 8 5. Volkswagen 52 101 6. BMW 50 86 7.-8. Audi 39 36 7.-8. Kia 39 4 CELKEM 1732 586

Skok v registracích elektroaut ale vedle rozšířené nabídky těchto modelů zajistil také oficiální vstup Tesly na český trh, respektive otevření pražského dealerství. I díky tomu se Tesla stala druhou nejžádanější značkou u nás z hlediska prodejů elektroaut, s 328 registracemi za první tři čtvrtletí letošního roku. Statistiky SDA bohužel neevidují její prodeje podle modelů, a tak nevíme, které z jejích děl do prodejů promlouvá nejvíce.

Mezi nejlepšími tentokrát není někdejší hegemon elektromobilů, Nissan, naopak se sem vyšvihl Renault, díky 95 registrovaným kusům elektrického hatchbacku Zoe. Volkswagen pak už letos hlásí více registrovaných kusů ID.3 (18) než jeho předchůdce e-Golfu (15). Jaguar zase podle všeho plně nevyužil brzký příchod elektrického crossoveru I-Pace na trh a na konkurenci ztrácí.

Český trh – Nejprodávanější elektrovozy podle modelů Poř. Model Registrace 1-9/2020 [ks] Registrace 1-9/2019 [ks] 1. Škoda Citigo 707 0 2. Hyundai Ioniq 155 51 3. Hyundai Kona 115 35 4. Renault Zoe 95 8 5. BMW i3 50 86

Nejprodávanější plug-in hybridy

Stejně jako elektromobilům rostly také registrace plug-in hybridů. Také ty mají pozitivní vliv na flotilové emise výrobců, a tak se jejich nabídka významně rozšířila. Výsledkem je 1.176 registrovaných plug-in hybridů za prvních devět měsíců roku, zatímco před rokem to bylo 254 kusů.

Český trh – Nejprodávanější plug-in hybridy podle značek Poř. Značka Registrace 1-9/2020 [ks] Registrace 1-9/2019 [ks] 1. Škoda 589 6 2. Volvo 131 45 3. BMW 127 44 4. Ford 61 0 5. Mercedes-Benz 58 0 CELKEM 1176 254

I v tomto směru růst primárně zařídila domácí Škoda. Vždyť Superb iV je s 569 registracemi jasně nejžádanějším hybridem do zásuvky u nás. Silné je v této disciplíně díky široké nabídce plug-in hybridů Volvo, jehož 131 registrovaných hybridů do zásuvky je více než v případě prémiové konkurence. Díky plug-in hybridní Kuze je pak vysoko rovněž Ford.

Český trh – Nejprodávanější plug-in hybridy podle modelů Poř. Model Registrace 1-9/2020 [ks] Registrace 1-9/2019 [ks] 1. Škoda Superb 569 6 2. Ford Kuga 53 0 3. BMW X5 47 0 4. Volkswagen Passat 41 5 5. Volvo XC90 39 15

Nejprodávanější vozy na CNG

CNG jeden čas bývalo nejžádanější alternativní palivo na českém trhu, koncern Volkswagen Group už jej ale nezdůrazňuje tolik jako kdysi, a tak se pozornost přesunula jinam. I navzdory rozšíření nabídky domácí Škody o CNG verze modelů Scala a Kamiq se tak registrace aut na stlačený zemní plyn za prvních devět měsíců roku meziročně propadly z 1.370 na 969 kusů.

Český trh – Nejprodávanější vozy na CNG podle značek Poř. Značka Registrace 1-9/2020 [ks] Registrace 1-9/2019 [ks] 1. Škoda 751 913 2. Seat 111 139 3. Volkswagen 102 310 4. Audi 3 4 5. Fiat 2 2 CELKEM 969 1370

Nadále nejžádanějším autem na CNG u nás nicméně zůstává Škoda Octavia, za níž se právě seřadily novinky v podobě Scaly a Kamiqu. Dlouhodobě se v této disciplíně daří i Volkswagenu Caddy. Naopak Opel kvůli vyškrtnutí vozů na CNG z nabídky zcela vypadl z pořadí.

Český trh – Nejprodávanější vozy na CNG podle modelů Poř. Model Registrace 1-9/2020 [ks] Registrace 1-9/2019 [ks] 1. Škoda Octavia 553 726 2. Škoda Scala 119 0 3. Škoda Kamiq 78 0 4. Volkswagen Caddy 76 134 5. Seat Leon 68 136

Nejprodávanější vozy na LPG

Také LPG je v posledních letech mimo pozornost výrobců, na českém trhu ale letos toto palivo zažilo jistou renesanci. Meziročně totiž registrace těchto automobilů vyskočily z 392 na 652 exemplářů. Pomohl tomu primárně fakt, že opět toto palivo bylo dostupné pro vícero modelů značky Dacia. V minulosti totiž LPG verze z nabídky rumunské značky u nás vypadly, kvůli vysokému zájmu na jiných trzích.

Český trh – Nejprodávanější vozy na LPG podle značek Poř. Značka Registrace 1-9/2020 [ks] Registrace 1-9/2019 [ks] 1. Dacia 652 373 2. Fiat 23 6 3. Renault 13 0 CELKEM 688 392

Dacia je každopádně nadále u nás nejsilnější mezi LPG vozy. Své pak nově do pořadí říká Renault, který na LPG nově nabídl modely Clio a Captur.