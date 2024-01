Zlatá éra Volkswagenu: Oslavujeme exotické motory VR5, V12 TDI, W18 a další

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už v roce 2033 se Volkswagen v Evropě stane výhradně elektrickou značkou. K novému sebevědomému cíli automobilky už začínají vyjíždět cestu moderní elektromobily z rodiny ID a v zákulisí automobilového průmyslu se už mluví i o skutečnosti, že dnešní osmá generace populárního Volkswagenu Golf bude tou vůbec poslední.

Módní trendy i evropská emisní legislativa se připravují na budoucí „zákaz“ spalovacích motorů a v kombinaci se značkou Volkswagen nás to v redakci inspirovalo k tomu, abychom se zamysleli a připomněli si ty nejzajímavější koncepce spalovacích motorů, jaké koncern Volkswagen kdy vymyslel a následně i vyráběl. Sedm produkčních motorů pak doplňuje opravdová specialita, která se objevila v jediném konceptu a dost možná ji ani neznáte.

VR5: Opravdový technický unikát

Když se řekne „koncernový pětiválec“, vzpomeneme si hlavně na řadovou konfiguraci proslavenou Audi, ale Volkswagen koncem devadesátých let představil ještě exotičtější koncepci. V roce 1997 uvedl do sériové produkce vidlicovou pětiválcovou jednotku zakládající na konstrukci motorů VR s malým úhlem rozevření válců. Unikátní 2,3litrový motor VR5 měl pořadí zapalování 1-2-4-5-3 a nejprve se vyráběl se dvěma ventily na válec, později i se čtyřmi ventily na válec.

V letech 1997 až 2006 se pětiválce o výkonech 110 kW (150 koní) až 125 kW (170 koní) objevily ve Volkswagenech Golf, New Beetle, Bora a Passat. Koncern Volkswagen ji využil ve španělském Seatu Toledo. Pětiválec VR5 je nepochybně jedním z nejzajímavějších koncernových motorů vůbec.

VR6: Šestiválec v Golfu, Transporteru i Superbu

Legendární vidlicový šestiválec VR6 byl z námi vybraných exotických motorů tím nejrozšířenějším a německý koncern Volkswagen jej zachovává do současnosti – najdeme jej třeba v dnešních čínských vozech Volkswagen Talagon nebo Audi Q6. Poprvé se objevil na výrobních linkách začátkem devadesátých let, když se v roce 1991 začal montovat do kultovního kupé Corrado nebo už tehdy úspěšného Passatu.

V následujících dekádách našel celou řadu aplikací a objevil se i v vozech jako Volkswagen Transporter T4, Seat Alhambra, Porsche Cayenne nebo i v české Škodě Superb. Šestiválcové škodovky byly velkým postrachem na našich dálnicích, když byly ve službách české dálniční policie. Vrcholná „tři-šestka“ byla nejobjemnější konfigurací, ale nám se z našich osobních zkušeností líbí i slabší „tři-dvojka“.

Osobně jsem si ji mohl vyzkoušet v originálním Golfu R32 na základech čtvrté generace, který byl vůbec prvním modelem tehdy nově založené divize R. A je až neuvěřitelné, jak se z relativně nudného modelu stal okouzlující „hot rod“ s vrozenou silou a návykovým zvukem šestiválce o 177 kW (241 koních). V kombinaci s manuální převodovkou to bylo jedno z nejlepších svezení, co jsem kdy zažil.

W8: Exkluzivita pro jediný Passat

Osmiválec je tím nejexotičtějším srdcem, jaké můžete najít v populárním Volkswagenu Passat. Už v září 2001 wolfsburgská automobilka rozšířila paletu motorizací faceliftovaného Passatu B5.5 o nový atmosférický čtyřlitrový motor W8 a během následujících tří let vyrobila minimálně 11 tisíc kusů. Z dnešního pohledu to vypadá až neuvěřitelně, protože Passat byl jediným modelem, v němž se tento motor kdy objevil.

Standardně vyvinul 202 kW (271 koní), přičemž vznikl spojením dvou čtyřválců VR4 na společnou klikovou hřídel. Unikátní koncepce sice nedosahovala výkonu konkurentů s klasickými osmiválci, ale tehdejší novináři i majitelé si ji pochvalovali pro příjemnou kultivovanost. Osmiválec se však ukázal jako „nezajímavý“ pro zákazníky, a protože se prodával v malých počtech, už v následující generaci se vrcholem modelu stal 3,6litrový šestiválec VR6.

V10 TDI: Rozpohyboval i Boeing 747

V našem výběru unikátních motorů koncernu Volkswagen nepochybně nesmí chybět ani naftový desetiválec. Vznětová „V-desítka“ se objevuje hlavně v užitkových a nákladních automobilech, jako je i Tatra 815 s 15,8litrovou jednotkou, ale ve Volkswagenu se rozhodli ji uvést na trh s osobními modely.

V letech 2002 až 2010 se přeplňovaná pětilitrová naftová motorizace V10 TDI objevila v nabídce Volkswagenu jako vrcholný turbodiesel pro vlajkové modely Phaeton a Touareg. V obou vozech vyvinula maximální výkon 230 kW (313 koní) a točivý moment 750 newtonmetrů! Ohromnou sílu desetiválce se tehdy rozhodl otestovat televizní pořad Fifth Gear, který za desetiválcový Touareg zapřáhl 155tunový dopravní letoun Boeing 747 a opravdu jej rozpohyboval!

V12 TDI: Exkluzivita se silou lokomotivy

To nejlepší na naftu si koncern Volkswagen schoval až pro vlajkové Audi Q7. První generace oblíbeného luxusního SUV se v roce 2008 stala jediným sériově vyráběným modelem na světě s se vznětovým vidlicovým dvanáctiválcem. Dnes už legendární Audi Q7 V12 TDI ve své době nabídlo zdrcujících 368 kW (500 koní) a 1000 newtonmetrů!

Audi Q7 V12 TDI je duchovním předchůdcem dnešního Audi SQ7 – nejprve vyráběného se vznětovým osmiválcem a dnes už s ekologičtějším a tradičnějším benzinovým čtyřlitrovým osmiválcem. Technickou zajímavostí naftového dvanáctiválce je i přeplňování dvojicí turbodmychadel, jež motoru poskytují mamutí sílu a solidní točivý moment připomínající tah lokomotivy.

W12: Z konceptu supersportu do Bentley

Volkswagen na přelomu milénia experimentoval s motorem W12, když pracoval na stejnojmenném supersportu, který se nakonec nedostal do sériové výroby. Výsledkem vývoje se následně stala benzinová šestilitrová jednotka, jakou automobilka později využila v nejluxusnějších vozech ve svém portfoliu.

V různých nastaveních se benzinový dvanáctiválec s konfigurací W objevil v Audi A8, Volkswagenu Phaeton, Volkswagenu Touareg. Zákulisní informace navíc dodnes říkají, že původnímu naladění pro supersport se přibližují dvanáctiválce se dvěma turbodmychadly v nejluxusnějších vozech koncernu, jimiž jsou Bentley Continental GT a Bentley Flying Spur.

W16: To nejlepší pouze pro Bugatti

Čím víc válců, tím víc Volkswagen? Chyba, pro to nejlepší se musíme vypravit do francouzského Molsheimu. Když se Ferdinand Piëch rozhodl koupit legendární a vysoce exkluzivní značku Bugatti, připravoval pro ni něco speciálního. Výsledkem vývoje byl luxusní hypersport Bugatti Veyron 16.4, který se stal nejrychlejším sériově vyráběným autem na světě, když dosáhl maximální rychlosti 408,84 km/h.

Bugatti se při vývoji Veyronu vyjádřilo, že produkční verze bude mít „přes tisíc koní“. Silniční Veyron se nakonec představil se čtyřmi turbodmychadly přeplňovaným osmilitrovým W16 o 736 kW (1001 koních). Pokračovatelem novodobé legendy se následně stal pokročilejší hypersport Chiron, jež byl rozsáhlou evolucí původní koncepce a měl 1105 kW (1500 koní). S blížícím se ukončením výroby Chironu se šestnáctiválec s koncepcí do W už navždy stane minulostí.

W18: Jedinečnost z vývoje Veyronu

Koncem devadesátých let, než Bugatti představilo první koncept Veyronu, znovuzrozená automobilka pracovala se studií 18/3 Chiron s vůbec největším motorem koncernu Volkswagen. Pro tehdy revoluční koncept inženýři vyvinuli až neuvěřitelný 6,3litrový motor W18 s až nečekaně malým výkonem.

Uvádí se, že první koncept se jménem slavného francouzského automobilového závodníka z meziválečných let vyvinul pouze 414 kW (563 koní). Zapomenout však nesmíme na atmosférické plnění ani skutečnost, že unikátní motor byl daleko od sériové výroby, do níž se nikdy nedostal. Konstrukce tehdy zakládala na třech řadách po šestiválcích, zatímco ve Veyronu se objevil kompaktnější šestnáctiválec o čtyřech řadách po čtyřech válcích.