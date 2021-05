Tohle LEGO® si užijí tatínci. Náš tip, jak stavět společně s dětmi!

Přemýšlíte, jak efektivně trávit čas se svými dětmi a přitom si užít automobilový koníček? Stavte s nimi auta z LEGO®! Jsou parádně detailní, mají funkční části a děti to vážně baví. A jako důkaz, že překážkou není ani malá stavitelka tvořící obvykle z kostiček domečky, jsme otestovali rodinný dvojboj tatínka s dcerou.

Víte o tom, že je společnost LEGO® největším výrobcem pneumatik na světě? A že už vznikla z plastových kostiček auta a motorky ve skutečné velikosti, která svítí, troubí a některá dokonce jezdí?

LEGO® představí každý rok nějakou tematickou autostavebnici. Ne nadarmo má v oficiálním názvu slogan „Ujíždíme na autech“. Dokonce už si jí předcházejí i výrobci skutečných vozidel. Takto vznikají malé modely Ferrari, Land Rover a Harley-Davidson. Nejnovějším počinem je licencovaná dvojsada Porsche. Nabízí 1458 dílů na stavbu ikonického modelu 911 Targa s odnímatelnou střechou nebo Turbo se spoilerem a větším rozchodem zadních kol.

Pokud tedy máte tendence dívat se na dánskou stavebnici optikou hračky pro děti, jste úplně mimo. Nejdražší stavebnice LEGO® nejspíš nikdy děti neuvidí. Fandové architektury se mazlí se zmenšeným Taj Mahalem nebo stadionem Old Trafford slavného Manchester United. Počáteční vstupní investice v řádu tisíců se obvykle za pár let zhodnotí. Podmínky jsou ovšem tvrdé – nikdy neotevřená „nehraná“ krabice se zatavenými pytlíky plnými kostiček.

Dvojitá stavba

Od nás uslyšíte místo domečků víc o autech LEGO®. Nejlépe takových, která patří do rukou fajnšmekrům. Ideálně tatínkům, kteří si je postaví společně se svými dětmi. Efektivně tak využijí čas a spokojenost panuje na obou stranách – dětí i jejich maminek.

Abychom nemluvili do větru, vyzkoušeli jsme na vlastní kůži dvojitou stavbu modelů Ferrari 488 GTE. Rozdíl mezi nimi byl ovšem zásadní. Malé Ferrari z edice Speed Champion za pětistovku je určeno stavitelům od sedmi let a složeno z 275 kostiček.

Na druhé straně stavební i cenové náročnosti leží modely ze série Technic pro „tatínky“, přesněji zkušené stavitele ve věku 18+. Patří sem Bugatti Chiron (je z 3599 kostek!), Lamborghini Sián FKP 37 a právě Ferrari 488 GTE. Jejich cena je mezi pěti a deseti tisíci, na délku měří půl metru a bavíme se o stavebnicích na pár večerů. Přesněji minimálně týden…

Do práce!

Vyhrnuli jsme rukávy, uklidili stůl a pustili se do „práce“. Návod o 327 stranách pro velký model vzbuzuje úctu. Nicméně všechno je přehledně popsáno a až na dvě zaškobrtnutí z nepozornosti jsme nikde nezaváhali. Chce to ale pořádně rozmýšlet a nespěchat – občas jsme dlouho studovali obrázek a počítali čudlíky na kostičkách, kam přesně díl umístit. Tohle LEGO® rozhodně není pro nedočkavce! Pečlivost platí zejména při lepení samolepek, které jsou na dvou listech rozměru A4! Kromě toho, jak model roste, stále obtížněji se s ním manipuluje. Připravte se tedy na to, že společně s obsahem zatavených sáčků vyžaduje opravdu velkou plochu.

Zatímco tatínek studoval návod, vrhla se hned malá stavitelka do díla. Stejně jako v jiných stavebnicích LEGO® je manuál intuitivní a pokud dítě umí číslice a chápe posloupnost obrázků, nemůže snad udělat chybu. A když ano, tak jen z vlastní roztržitosti. Tatínek se proto musel v průběhu stavby dvakrát zapojit i do skládání malého ferrari.

V jeden moment u stavby přední části malá stavitelka posunula celou pasáž o jednu řadu kostiček a nevycházely jí navazující pasáže. Jenže co udělá „maminka v malém vydání“ po otcovské konstruktivní kritice? Urazila se a pro ten den bylo dostavěno…

Hodiny práce

Pauza ze strany malé stavitelky se nakonec hodila. Velké ferrari totiž vyžaduje mnohem delší časovou dotaci, takže tatínek po večerech stavěl potajmu.

Brzy vyrostly samostatné pasáže přední a zadní nápravy, obě jsou odpružené a nečekané robustní. Troufáme si říct, že by takové auto v pohodě zvládlo i nějaký ten pohon a dálkové ovládání vysílačkou.

Pár minut jsme se kochali nad funkčním diferenciálem zadní nápravy – z fleku by mohl posloužit jako výuková pomůcku pro někoho, kdo pořád nechápe jeho funkci. Mimochodem zůstává odhalený i po zkompletování modelu a kdykoliv je možno si ho prohlédnout.

Brzy nám na stole vyrostl malý „funkční“ vidlicový osmiválec. To je zkrátka radost v malém balení – má funkční klikový mechanismus a tak se malé písty zdvihají nahoru a dolů jako ve skutečnosti, pokud autem jezdíte po stole. A protože nejsou válce zakryty hlavami, můžete to pozorovat přes zadní okno. Slušně propracovaný je také interiér vozu s ovládacím panelem, budíky a ovladači na volantu. Ten je samozřejmě funkční a pomocí něho lze otáčet koly. Do kabiny je vidět otevíracími dveřmi, nic víc bohužel na voze otevřít nejde. Stačí ale otočit model na záda a vidíte krásně jeho „střeva“.

Dostavěno

S večerními šichtami se podařilo velký model postavit za týden, na malý by stačilo pár desítek minut. V praxi to malé stavitelce také zabralo pár chvil navíc. Dost času „promrhala“ ježděním s nehotovým autíčkem po stole a ve finále už jí víc bavilo nastupování/vystupování panáčka legáčka a jeho převlékání z helmy do vlasů. Každopádně to byl skvěle strávený společný čas.

Nakonec si oba stavitelé autíčka porovnali, a zatímco velké ferrari poputuje do vitrínky, to malé může posloužit na hraní. A to velké třeba jednou jako názorná učebnice, jak funguje klikový mechanismus nebo diferenciál.

Maličké ferrari nás ale překvapilo snad ještě víc než to veliké, kde jsme „wow efekt“ tak nějak automaticky očekávali. Přestože se modýlek ze série Speed Champion prodává za pětistovku, nadchl nás svou propracovaností. A pokud malého sběratele ve věku 7+ zaujme, může postupně rozšiřovat sbírku o další modely ze série. My už teď například víme, že bude potomek rozhodně potřebovat k nějakému tomu svátku/narozeninám stavebnici Audi Sport quattro S1 z roku 1985. Snad se taky objeví v sérii pro tatínky. Ale bude to chtít vyklidit další poličku…

Víte, že…

… technici německého autoklubu ADAC proti sobě nedávno poslali dvě stavebnice LEGO® podle vzoru skutečného bočního nárazového testu? Verdikt hodnotících odborníků není překvapivý – při střetu by nepřežil ani jeden z pasažérů.