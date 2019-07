Designér Lega Lubor Zelinka: Takto vznikalo světoznámé Bugatti z Lega!

Každá druhá stavebnice Lego na světě projde kladenskou továrnou. Kostičky samotné tam přitom nelisují. Zato je v Kladně dílna, kde rostou nejbáječnější modely z kostek na světě. Loni funkční replika Bugatti Chiron, co nejen svítí, má funkční spoiler, ale hlavně jezdí. Poslední McLaren Senna sice nejezdí, zato zprostředkuje posádce pocity z opravdového vozu. Vydává zvuk motoru, má funkční brzdová světla a otvírací dveře. Padlo na něj 467.854 kostiček a váží 1700 kilogramů – o 350 kg víc než karbonový originál. Ale i z detailů je zřejmé, že si tvůrci dali záležet.

Mezi nimi i počítačový designér Lubor Zelinka. Má za sebou práci na animovaných filmech pro děti i coby editor v odborném grafi ckém magazínu. Teď připravuje technické modely z lega, které jsou na hranici uměleckého díla – vždyť kladenské Porsche 911 GT3 z kostiček stojí v podnikovém muzeu automobilky v Německu.

Zastihnout Lubora Zelinku ve středočeské továrně není snadné. Auta z kostiček v životní velikosti totiž putují po světě s týmem lidí, který o ně pečuje. Lubor mezi nimi. Před naším rozhovorem i po něm ho čekalo 1600 km za volantem. Velkou část roku tráví na služebních cestách. Auta má rád, v soukromí řídí starší trojkové BMW a Opel Tigra B. Doslova miluje design BMW M3 E30, na jehož motivy připravil velké grafické obrazy na stěnu.

Jak sám říká, kostičky Lego mu učarovaly – dokonce nosí i sponu na pásek v tomto designu a kryt na mobil, na kterém se dají kostky skládat. Prý je to skvělé při dlouhých poradách. Z dílků Lego se dá totiž postavit úplně všechno. Od věšáku na klíče nebo vázu po funkční automobil. Mimochodem do modelářské dílny nás nepustili, a teď už víme proč – zrovna tam stavěli Harley-Davidson v životní velikosti podle nové stavebnice 10269 Harley-Davidson FatBoy…

Kam se s modely podíváte?

Všude tam, kam cestuje model. Naposledy o víkendu to byl s chironem Nürburgring. A teď se chystáme do francouzského Mulhouse, kde má Bugatti expozici. Potom bude následovat Moskva. Auto mezitím potřebuje drobné opravy, výměny kostiček.

Copak není slepené?

Není, protože je složeno ze stavebnice Technic ve třech osách a je opravdu hodně pevné. Vespod je jednoduchý páteřový rám a na tom kontrukce z kostiček Lego, ale výsledná karoserie drží na pístcích. Zato klasické modely jako Senna jsou stavěny coby vrstva za vrstvou. Drží velmi dobře v jednom směru, na krut by však popraskal. Model si sedá a pracuje. Proto je senna lepená.

U bugatti jste prý řešili i technické problémy jako chlazení elektroniky...

Všechno musí mít ventilátory, například osm diodových světlometů. Od osmdesáti stupňů kostičky měknou, takže by mohlo dojít k deformaci. Navíc tím i kostky stárnou a křehnou.

Co je na autech skutečné?

Na McLarenu je to volant, sedačka a kola. Zbytek je replika předlohy z kostek Lego. Interakce je věrná originálu, třeba startovací tlačítko, středová konzola s displejem nebo dotykový panel s kamerou. Mechanika od nábojů kol směrem dovnitř je náš vývoj kolegů konstruktérů. Je tam funkční řízení, tuhé nápravy i skrytá ruční brzda pro mannipulaci s modelem.

Jezdí senna jako bugatti?

Ne, senna má zprostředkovat reálný zážitek zevnitř. To zase bugatti nedokázalo. Ale bylo unikátnív tom, že co šlo, bylo z kostiček. Například podlaha musela být patnáct centimetrů tlustá, abyste si mohl dovnitř sednout. A nastal problém, kam dát nohy. Kdežto senna má reálné proporce a pod podlahou je ukryta ocelová konstrukce. Podlaha nad tím je už z kostek a na nich originální koberečky McLaren. Narazili jsme tam třeba na zajímavé tvary původní karbonové vaby, kde jsme použili naše zkosené kostičky, abyste se neodřel při vystupování a bylo to bezpečné pro návštěvníka.

Budou další modely více funkční?

Chceme, aby byl každý jiný. Bugatti sice jezdilo, ale lidé si do něj chtěli sedat. Technicky nemůžete už jít moc dál než s jezdícím bugatti. Ale nová senna je co nejvěrnější model reality. Mimochodem od počátku je ve vlastnictví automobilky.

Jak vypadá práce na takovém projektu a jak dlouho trvá?

Bugatti zabralo deset měsíců v šestnácti lidech. Přijde poptávka na marketingový model, abychom propagovali nějakou stavebnici, a my se zákazníkem ujasňujeme, jak bude vypadat. Jestli bude jen hezký, nebo i funkční jako poslední model McLaren Senna, který přebírá ovládání ze skutečného auta. Coby designér jsem u toho od začátku. Třeba na bugatti přišlo zadání vyrobit model, aby jezdil na naše elektromotorky.

Kolik ještě namalujete ručně tužkou na papíře?

Bez počítačové grafiky už to dnes nejde. Ale na počátku hodně kreslíme ručně a komunikujeme pomocí obrázků. Teprve až se všechno dohodne, zahájíme práci v počítači. Jinak začínáme stejně jako tvůrci reálných aut. Mohou nám poskytnout svá počítačová data a my je potom v uvozovkách jenom překlopíme do kostiček. Takže se mi hodilo, že jsem mohl před přípravou McLarenu půlden strávit s designérem předlohy.

Proč nestačí prostě jen vzít kostičky a stavět je na sebe?

Musíte si uvědomit, že modely jsou velké a těžké. Proto mají kovovou kostru, kvůli které se dělají i statické a pevnostní výpočty. Je to strojařina, která není vidět. Modely jsou vyztuženy tak, aby vydržely, když si na ně někdo sedne. Máme přísné bezpečnostní limity toho, co musejí vydržet. Například pro zadní křídlo na McLarenu půl metráku horizontálně. To je jen o trochu méně než skutečné křídlo z karbonu. Takže jsme museli trochu podvádět a dát další zesílení. Navíc jsme omezeni i tou formou.

Co to znamená?

Máte dány tvary asi čtyř tisíc kostiček a s nimi musíte vystačit. Maximálně si můžeme přizpůsobit barvu. Médium, kterým potřebujete vyjádřit reálný tvar, je hodně omezené. Nejmenší detail, který můžete udělat, je 3,2 milimetru tenký. Třeba když připravujeme nějaký nápis. Musíte si tak umět poradit, vystihnout podstatu a nějak ji vyjádřit. To v počítačové grafi ce není a je tam možné doslova úplně všechno. Já jsem hrdý třeba na mřížku motoru senny, která je také z kostiček Lego a není to ani poznat.

Tvořiví Češi jsou na to asi dobří, že?

Umíme skvěle improvizovat, poradili jsme si vždy. Musíme vymyslet model tak, aby byl funkční a pěkný i na pohled ze všech stran. Máme jiné možnosti než designéři skutečných aut. Oni udělají výklopné dveře z karbonu a skoro nic neváží. Zato my máme ocelovou konstrukci s plastovými kostičkami a váží pak pětasedmdesát kilogramů.

Připravujete i modely do stavebnic?

S našimi modely to má společnou vlastně jen skutečnost, že se staví z kostek Lego. Vznikají ale kompletně jinak a jinde. Vývoj stavebnic sídlí v Dánsku. V Kladně se zaměřujeme jen na veliké modely pro marketingové účely. Jsme taková velká reklamka. Jedna ze tří na světě po Dánsku a Spojených státech. My jsme největší a máme i nejsložitější modely.

Stavíte si sám stavebnice Lego?

Nikdy jsem nepřestal. Ale dlouho mi to trvá. Sám mám na skříni stavebnici bugatti, kterou jsem ještě nesložil. Čekám na deštivý víkend.

Pokud by někdo velký chiron rozebral, byl by schopen ho znovu složit?

Asi ano, ale nepředstavujte si velký šanon s návodem. Dokonce ani nemáme počítačový model, protože se stavebnicemi Technic obvykle nepracujeme. Mimochodem když jsme si to zkusili vyprojektovat, náš program havaroval. Vrátili jsme se k tužce, papíru a fotkám.

